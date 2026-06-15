ボンギンカン、AIエージェントの成功ワークフローを共有する研究OSS『Fairy Tale』を公開

ボンギンカン株式会社

ボンギンカン株式会社（本社：東京都千代田区有楽町１丁目２－２、代表取締役：坪内 弘毅）は、AIエージェントに関する公開情報やユーザー報告をもとに、再現可能なワークフロー強化スキルとして整理・提供するオープンソースソフトウェア（OSS）「Fairy Tale」を公開したことをお知らせします。

Fairy Taleは、AIモデルそのものを改変するものではありません。公開されているFableクラス・MythosクラスのAIエージェントに関する報告や事例を研究対象とし、その中から再利用可能なワークフローやベストプラクティスを抽出・整理する研究プロジェクトです。

GitHub上でApache License 2.0のもと公開されており、Claude CodeやCodexなどのエージェント対応開発環境で利用できるスキルおよびプラグインとして提供されています。

背景

近年、AIエージェントの発展により、ソフトウェア開発や調査業務、ドキュメント作成などの領域で高い成果を示す事例が数多く報告されています。

中でも、FableクラスやMythosクラスと呼ばれる高性能エージェントは大きな注目を集めました。

しかし、その能力の多くはサービスやアクセス環境に依存しており、利用条件の変更やアクセス制限によって、優れたワークフローや運用知見に触れられなくなる可能性があります。

また、優れた成果がモデル性能によるものなのか ワークフロー設計によるものなのか フィードバックループによるものなのかは十分に整理されておらず、再現や検証が難しい状況にありました。

Fairy Taleは、「優れたエージェントの成果を神話として消費するのではなく、その背後にある再現可能な手順として残せないか」という発想から誕生しました。

プロジェクト名の「Fairy Tale」は、アンデルセン童話『ナイチンゲール』に着想を得ています。

物語の中では、美しい宝石で飾られた機械仕掛けの鳥よりも、生きたナイチンゲールの歌声に本質的な価値があることが描かれます。

Fairy Taleもまた、AIモデルという“機械そのもの”ではなく、その背後にある再現可能な知見やワークフローに着目する研究プロジェクトです。

Fairy Taleの特徴

■fairytale

https://fairytale.run/

公開情報のみを対象とした研究アプローチ

Fairy Taleは、公開されている公式情報やユーザー報告のみを研究対象としています。アクセス制御の回避やモデル保護機構の突破、非公開情報の取得などは行いません。

公開された事例を分析し、再現可能な手順として整理することを目的としています。

Claude Code・Codex向けに利用可能

Fairy Taleは以下の形式で提供されています。

- 汎用エージェント向けスキル- Claude Code向けスキル- Codex向けスキル- Claude Code向けプラグイン- Codex向けプラグイン

これにより、異なるエージェント環境でも同じワークフローを活用できる構成となっています。

自己フィードバックによる継続的な改善

Fairy Taleには、モデルを再学習することなく、ワークフロー側の改善によって性能向上を図る「自己フィードバック機構」が実装されています。

この仕組みでは、

- タスクを実行- 失敗パターンを分類- 汎用的な改善ルールへ変換- 同条件で再評価- 効果のないルールを自動的に削除

という閉ループを構成します。

例えば、

- あと1項目で合格だったケース- 根拠不足による失敗- 不要な分解による失敗- フォーマット不一致など

を分類し、再利用可能な改善ルールとして蓄積します。

さらに、改善効果が確認できないルールや矛盾するルールは自動的に刈り込まれるため、知見が肥大化することを防ぎます。

研究段階での検証結果

Fairy Taleでは、生物学、法務、コーディングなど複数領域でワークフロー改善の有効性を検証しています。公開中のローカル検証では、

- BioMysteryBench-previewにおいてGPT-5.5単体60.0%に対し80.0%- Harvey LAB互換法務ベンチマークではGPT-5.5単体2.1%に対し11.0%

を記録しました。

また、一部ベンチマークでは公開されているFable/Mythos系エージェントの報告値に近づく結果も確認されています。

さらに、自己フィードバック機構を適用した法務評価では、

- 全項目合格率：0.0% → 20.0%- Criterion Pass率：83.21% → 90.61%- One-Miss失敗：10件 → 5件

と改善が確認されました。

これらは研究段階におけるローカル検証結果であり、公式ランキングやベンダー公表値を示すものではありません。

https://fairytale.run/https://fairytale.run/再現性を重視した研究プロセス

Fairy Taleでは、公開された事例やユーザー報告をそのまま事実として扱うのではなく、独立した再検証を重視しています。

研究ノート、検証計画、評価結果、ベストプラクティスなどをリポジトリ内で公開し、第三者が追跡・検証できる形で知見を蓄積しています。

開発者コメント

Fairy Tale開発者：The Pioneer

「強力なAIエージェントに関する報告は数多くあります。しかし、その成果がどのようなワークフローから生まれたのかを再利用可能な形で共有する仕組みは十分ではありませんでした。

私たちは『ないなら作ればいいんじゃないか』という発想からFairy Taleを開発しました。

知能の発展を一部の閉じた環境だけに委ねるのではなく、公開された知見を検証し、再現し、改良できる自由が重要だと考えています。

Fairy Taleは、優れたエージェントの成果を神話として語るのではなく、その背後にある“再現可能な歌”を書き留めるためのプロジェクトです。

合言葉は『Let's fable the model』です。」

今後の展望

ボンギンカン株式会社は今後もFairy Taleを通じて、AIエージェント活用における再現可能なワークフローやベストプラクティスの研究・共有を進めてまいります。

また、OSSコミュニティとの協力を通じて、より多くの開発者が知見を検証・再利用できる環境づくりを目指します。

■fairytale

https://fairytale.run/

■GitHub

Fairy Tale GitHub Repository

https://github.com/bonginkan/fairy_tale

■ボンギンカン株式会社について

ボンギンカン株式会社は、AI技術を活用したソリューション開発および研究開発を行う企業です。AIエージェント、AI電話、AIアバターなどの分野に取り組み、実用的なAI活用の普及を目指しています。

https://bonginkan.ai/