2025年通期 タブレット端末国内出荷台数　シェア4位を獲得

株式会社LIMNO

株式会社LIMNO（本社：鳥取県鳥取市、代表取締役：小野久人）は、ICT市場調査コンサルティングの株式会社ＭＭ総研（略称MMRI、東京都港区、横田英朗所長）が2026年6月8日に発表した「2025年度タブレット出荷台数データ」において、3.9％のシェアを獲得し、第4位となりました。

株式会社MM総研が発表した「2025年度通期タブレット端末メーカー別出荷台数・シェア」データをもとに作成。

MM総研URL：https://www.m2ri.jp/release/detail.html?id=719



当社としては、2023年度実績から引き続き、3年連続のランクインとなります。

LIMNOでは、お客様のサービスや利用環境に合わせた業務用カスタマイズタブレットの企画・開発・製造を通じ、幅広い業界のお客様におけるサービス品質の向上や事業運営の効率化に貢献してまいりました。

また、当社オリジナルの業務用タブレット「Funity」は、堅牢性や24時間稼働、3～5年の長期供給といった業務用途に求められる要件を備えており、さまざまな業界のお客様に導入いただいております。

今後もLIMNOは、国内メーカーならではの柔軟な開発・生産体制と品質管理体制を活かし、お客様のビジネスに寄り添ったタブレットソリューションを提供してまいります。

■Funityについて

「LIMNO Tab Funity」は長年の実績をベースに、国産品ならではの圧倒的に低い故障率、24時間通電でも電池膨れを抑える充電制御設計、３～５年以上の商品供給が強みです。また、MDMやリモート管理など便利なオプションサービスもご用意しております。

■特長

ロングライフ設計

・24時間通電でも電池劣化しにくい。電池の膨れを抑える「充電制御設計」。

・端子ショートリスクZeroへ。「ポン」と置くだけで長く使える「無接点充電方式」。

安心安全設計

・ご利用時に落としてしまうことを考慮した76cmの「落下耐久性」。

・万一、画面が割れた時のケガを防ぐ「保護フィルム 標準貼付」。

利便性追求

・電子化が進む行政システムを家庭からでも。マイナンバーカードにも対応した「NFC」搭載。

・離れたご家庭の見守りや効果的な宣伝に利用可能な「人感センサー」「照度センサー」搭載。

・シニアの方にも使いやすい独自の「ユニバーサルデザインキーボード」搭載。

インテリジェントマイク技術

・NTTの特許技術を搭載し、周りの雑音をカット。

・タブレットからの音声が聞こえやすく、音声認識率向上でAI対話もよりスムーズに。

MDM（モバイルデバイスマネジメント）、長期保証

・ネットワークを利用するMDMを利用したキッティングは、1台毎にキッティングしなくていいので管理が楽。サーバー側にアプリケーション登録や設定値を入力しておけば、端末側はネットワークとID番号を入力するだけで自動的にご利用できる状態に。

・最長5年間の長期製品保証。

LIMNO Tab Funity ・15インチタブレットについて詳しくはこちら(https://www.limno.co.jp/products/original/)

【株式会社LIMNO 会社概要】

〒680-8634 鳥取県鳥取市立川町7丁目101番地

代表取締役会長：小野久人

取締役社長：長谷泰彦

URL ： https://www.limno.co.jp/

鳥取三洋電機のDNAを継承し、2023年1月に三洋テクノソリューションズ鳥取より社名変更。

開発・製造の一貫体制で、多分野で国内トップシェアを誇るタブレットの実績をベースに、お客様のサービス価値を最大化・最適化するカスタマイズ製品を高品質でご提供。



株式会社MM総研による「2025年度タブレット出荷台数データ」において、国内シェア第4位を（日本メーカーでは第１位）獲得。

https://www.m2ri.jp/release/detail.html?id=719

＜本件に関するお客様からのお問い合わせ先＞

株式会社LIMNO 営業マーケティング部

E-mail ： limno-sales@limno.co.jp

＜その他、お問い合わせ先＞

株式会社LIMNO 経営企画部 経営企画課

E-mail ： otoiawase1@limno.co.jp