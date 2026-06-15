URLを入力するだけでWebサイトを無料診断するAIツール「Itera Webサイト診断」を提供開始 ─ LP・SEO・セキュリティ75項目以上を約3分で自動チェック

BOOSTTECH株式会社

BOOSTTECH株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：武藤 尭行、URL：https://boosttech.jp/）は、Webサイトの課題を無料で可視化するAI診断ツール「Itera AI 無料Webサイト診断ツール」の提供を開始しました。診断したいサイトのURLを入力するだけで、LP（ランディングページ）・SEO・セキュリティの3領域・75項目以上を約3分で自動チェックし、改善点を優先度付きで提示します。登録不要・完全無料でご利用いただけます。

「サイトはちゃんとしているのに、成果が出ない」という課題

詳細を見る :https://iteraaidiagnosis.com/

多くの企業が、相応のコストをかけてWebサイトを制作・運用しているにもかかわらず、問い合わせや申し込みといった成果につながらないという課題を抱えています。その原因は一つではなく、ファーストビューの訴求力（LP）、検索での見つけられやすさ（SEO）、表示速度、AIに引用される構造（LLMO）、安心して情報を入力できる作り（セキュリティ）など、複数の要因が複雑に絡み合っています。

問題の本質は、サイトの出来そのものよりも、「どこに課題があるのかが、外からは見えない」という構造にあります。当社は、良い商品やサービスを持ちながら改善の糸口をつかめずにいるこの状態を、日本の中小企業が抱える「マーケティングの損失」と捉えています。

「現状を知る」ことの、高い壁

自社サイトの現状を正確に把握しようとすると、専門家への依頼には数十万円規模の費用と数週間の時間がかかります。一方、無料の診断ツールの多くは営業の入口として設計されており、改善点を知るには連絡先の登録が必要であったり、スコアの提示のみで具体的な改善策が示されなかったりするのが実情です。「まず現状を知りたい」というシンプルなニーズに対し、費用の壁か、営業導線というノイズが立ちはだかっていました。

「Itera AI 診断」の特長

「Itera AI 無料Webサイト診断ツール」は、これらの壁を取り払うために開発いたしました。

URLを入力するだけ：診断対象サイトのURLを入力するだけで診断が始まります

約3分で完了：3領域・75項目以上を自動でチェック

3領域を一括診断：LP（マーケティング）・SEO（集客）・セキュリティ（技術）を横断的に分析

優先度付きで提示：スコアの提示にとどまらず、「何から改善すべきか」を優先順位付きで具体的に提案

登録不要・完全無料：メールアドレスや電話番号の登録は不要

なぜ無料で提供するのか ─ 当社の思想

当社が本ツールを無料で提供する背景には、「ツルハシ戦略」と呼ぶ事業思想があります。ゴールドラッシュで栄えたのが、金を掘り当てた一部の人ではなく、掘る人すべてに道具を提供した側であったように、当社は日本中の事業者が自社サイトの現状を正確に把握できる状態そのものを広げることに価値を置いています。

連絡先の登録を前提とせず診断結果のすべてを提示するのは、信頼を営業トークではなく結果で得るという当社の姿勢に基づくものです。

想定される活用シーン

今後の展開

- 自社サイトの健康診断（不安を具体的な改善リストへ）- 競合サイトの分析（自社との差の客観的な把握）- 制作・リニューアル前のベンチマーク 制作会社・広告代理店による提案資料・根拠としての活用- 外注した制作物の品質チェック

本ツールは、利用者からのフィードバックを反映しながら継続的に改善してまいります。当社は今後も、ミッション「成果の出せるマーケティングを、当たり前にする。」のもと、AIを活用したマーケティング支援プロダクトを展開していきます。

BOOSTTECH株式会社

BOOSTTECHは「成果を、誰もが手にできるようにする」をミッションに掲げ、バーティカルAIエージェントの開発・提供や付随するB PaaS事業を展開しています。

縦型ショート動画AIエージェント「SHORTBOOSTER」は、縦型ショート動画のAI生成、切り抜き動画のAI生成、8媒体への一括配信、広告配信・分析を行い、認知拡大や集客向上を促進するサービスです。AIサイトビルダー「HP BOOSTER」は、AIチャット形式のLP生成からビジュアルエディターでのノーコード編集、アクセス解析・ヒートマップ分析・A/Bテストまでをオールインワンで行うサービスです。

成果の出るマーケティングが、当たり前になる世界。担当者によって成果に差が出るマーケティングをAIの力で解決し、マーケティングの属人化をなくし、企業の成長を加速させます。

社名：BOOSTTECH株式会社

代表者：代表取締役 武藤 尭行

設立：2025年12月

所在地：東京都新宿区西新宿3-3-13 西新宿水間ビル2F

URL：https://boosttech.jp

代表プロフィール

大学卒業後、2014年にブランディングテクノロジー株式会社へ入社。SEMのセールスとしてキャリアを開始し、2年間で500以上のSEOプロジェクトに従事。3年目で責任者としてキュレーションメディアCMS構築・運用コンサルティングを行う新規事業を立ち上げ。30以上のメディア立ち上げに従事。その後、4年目でSEM営業部の部長に昇格し、動画広告、インフルエンサーマーケティング、店舗向けアプリなど、さまざまな新規サービスの立ち上げを実施。

2018年1月、店舗向けSaaS開発およびデジタルマーケティング支援を行う株式会社トライハッチを創業し、代表取締役に就任。2019年にGoogleビジネスプロフィール管理・分析ツール「MEOチェキ」を開発。リリース7年で国内外10万店舗近くへ導入されるSaaSへと成長を索引。

2023年3月、株式の70%をPR最大手、東証プライムのベクトル社へ売却し、グループイン。3年間の連結子会社経営を経験後、2026年2月にベクトル社と自身の保有する全株式をGMO TECH社に売却し退任。

その後、BOOSTTECH株式会社を創業し、代表取締役に就任。