26歳が1人で開発したBtoB営業AI「Nudge HQ」本日正式リリース。自社営業での開封率は56.3%

株式会社Cynthia

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株式会社Cynthia(本社:神奈川県横浜市、代表取締役:原 和真・26歳)は、BtoB営業AIツール「Nudge HQ」を本日2026年6月15日に正式リリースしました。

Nudge HQは、営業のリスト収集・メール作成・追客・再営業をAIが一気通貫で自動化するクラウドサービスです。エンジニアチームも資金調達もなく、代表の原がたった1人で構想・開発までをやり遂げました。

リリースに先立ち、弊社自身の営業活動でNudge HQを使用したところ、未接点企業への新規営業メール(コールドメール)において、開封率56.3%・クリック率14.1%(直近192件)を記録しました。

一般にBtoBメールの開封率は20～25%前後とされており(出典:シャノン「メルマガ開封率の平均は？」2026年)、これは読者が自ら購読したメルマガの平均値です。初対面の営業メールがこの水準を2倍以上上回りました。

公式サイト(https://nudge-hq.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=launch_release(https://nudge-hq.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=launch_release))にて、14日間の無料トライアルを受付中です。

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■ 自社の営業で使った実データを公開します

「営業AIを名乗るなら、まず自分の営業で結果を出すべきだ」--その考えから、弊社はリリース前の営業活動をすべてNudge HQで行いました。

開封トラッキング導入後の日別実績は以下の通りです。

日付／送信／開封／開封率／クリック率

6月9日／4／4／100.0%／50.0%

6月10日／40／18／45.0%／10.0%

6月11日／50／33／66.0%／20.0%

6月12日／34／16／47.1%／11.8%

6月15日／64／37／57.8%／10.9%

合計／192／108／56.3%／14.1%

※未接点企業への新規営業メール/自社調べ

直近192件の日別パフォーマンス ― 平均開封率56.3%

日によるばらつきを含めても、最も低い日で45.0%。

一般的なBtoBメール(オプトイン配信)の平均開封率20～25%を、すべての日で上回っています。

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■ なぜ、知らない会社からのメールが開封されるのか

Nudge HQは「誰に・何を送るか」をAIが1社ごとに考えます。

１.AIによるリスト自動収集

業種・エリアを指定するだけで、ターゲット企業のリストを自動生成。

メールアドレス・代表者名まで自動で取得します。

２.予算余力の判定

各企業のニュース・採用動向をAIが分析し、

「今、投資余力のありそうな企業」を見極めてからアプローチ。

"届いても買えない相手"への無駄撃ちを減らします。

３.1社ごとに完全パーソナライズ

各企業のHPをAIが解析し、その企業固有の課題に合わせたメールを1社ずつ生成。

どの企業にも当てはまるようなテンプレート感をなくします。

パーソナライズされたメモ

４.件名も、AIと人間の共同作業

開封されるかどうかは、件名でほぼ決まります。Nudge HQはAIが1社ごとに複数の件名案を生成し、送信者はその中から相手企業に合わせて選択・編集できます。

さらに、開封率の高かった件名のパターンはAIが学習し、次の件名生成に反映されます。件名のひとつまで人間が最終確認するからこそ、相手企業に合わせた調整が可能です。

５.使うほど賢くなる業種別AI

返信があったメールのパターンを業種別に学習し、成功アプローチを蓄積。使うほど精度が向上します。

６.追客・再営業の自動化

追客メールを自動配信し、追客完了から3ヶ月後には最新のHP情報をもとに自動で再アプローチ。見込み客を逃しません。

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■ Nudge HQが本当に解決するのは「工数」です

開封率の高さは結果であって、目的ではありません。

Nudge HQが解決したい本当の課題は、営業現場の「時間」です。

営業担当者が、1社ずつ調べて文面を変えたパーソナライズメールを自力で送れるのは、1日あたり50～100通が限界です。しかも、営業の仕事はメールを送ることだけではありません。既存顧客のフォロー、商談、資料作成--やるべきことは他にいくらでもあります。

さらに、人の手による営業では、追客の漏れや、再アプローチのタイミングを逃すことによる機会損失が必ず発生します。「あの会社、そういえば追えていなかった」が積み重なります。

Nudge HQは、この「メールを送る前と後」の工数--リスト作成・パーソナライズ・追客・再営業--を自動化します。人にしかできない仕事(商談やクロージング)に、人の時間を集中させる。これがNudge HQの設計思想です。

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■ 「送信ボタン」は、必ず人間が押す

Nudge HQは完全自動化を行いません。

1社ごとのメール文の最終確認と送信は、必ず人間が行う設計です。

また、お断りの返信を受け取った場合、追客を自動停止、

人間が内容を読んで営業NGリストに入れ、再営業リストに浮上しないようにします。

ワンクリックで配信停止のご意向を検知した企業は、自動で営業NGリストに加え、

追客、再営業の対象から除外します。配信停止はワンクリックで行えます。

「無駄な工数だけをAIに任せ、お客様との信頼に関わる判断は人間が行う」--これがNudge HQの一貫した思想です。

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■ 背景: 営業現場の構造的な課題

日本の営業職は労働時間の約25.5%を移動や事務作業などの非効率な業務に費やしており、これは年間約8,300億円の経済損失に相当します(HubSpot Japan「日本の営業に関する意識・実態調査」2019年)。

精神障害による労災認定は2024年度に過去最多の1,055件(厚生労働省)、人手不足倒産は年間427件と過去最多を更新しています(東京商工リサーチ)。

人手不足は深刻ですが、人を増やすことは簡単ではありません。だからこそ、今いる人の時間をどう使うかが問われています。営業の現場から、売上に繋がらない「作業」をなくす。人の時間を、人にしかできない「商談」に取り戻す。Nudge HQは、この一点に挑戦します。

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■ 料金プラン

Light／月額\98,000(税別)／2,000ユニット～

より大規模な運用に向けた上位プラン

(Standard・Pro・Enterprise)もご用意しています。

詳細はお問い合わせください。

※初期費用無

※1ユニット=1社へのアプローチ権

※14日間の無料トライアル(100ユニット付き)を受付中です

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■ 代表コメント

「私は営業会社で個人宅へのテレアポを経験し、人材業では5,000人以上と面談してきました。そして独立後、自分自身が法人営業の壁にぶつかりました。リスト作成や追客管理に毎日数時間が消えていく。売上に直結しない作業なのに、避けて通れない。

この絶望がNudge HQの起点です。

営業の無駄な工数はAIに任せて、人間はお客様と向き合う仕事に集中する。まず自分の営業で結果が出ました。次は、同じ課題を抱えるすべての会社に届けます」

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■ 代表プロフィール

原 和真(はら・かずま)

1999年生まれ、神奈川県川崎市出身。高校卒業後、建築総合商社での勤務を経て、営業会社で個人宅向けテレアポを経験。その後、個人事業主の営業として独立し、起業。人材業界に参入し、採用候補者を含め組織として5,000名以上と面談しながら多数のサービスを展開する中で、自身も法人営業の課題に直面。売上を作ることの難しさを痛感した経験から、エンジニアチーム・資金調達なしの単独でNudge HQを開発。2026年6月15日、正式リリース。

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■ メディア掲載実績

2026年6月1日の事前登録開始リリースは、朝日新聞デジタル・東洋経済オンライン・

NewsPicks・PRESIDENT Online・TBS NEWS DIG等、23媒体に掲載されました。

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■ 今後のロードマップ

業種別AIの精度向上に加え、企業間マッチング機能などの提供を予定しています。

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■ 会社概要

会社名: 株式会社Cynthia

代表者: 代表取締役 原 和真

所在地: 神奈川県横浜市

事業内容: BtoB営業AIツール「Nudge HQ」の開発・提供

URL: https://nudge-hq.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=launch_release(https://nudge-hq.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=launch_release)

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社Cynthia 広報担当: 福田 優生

メール: y.fukuda@social-cynthia.com

公式サイト: https://nudge-hq.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=launch_release(https://nudge-hq.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=launch_release)