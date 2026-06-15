Gaming AR Glasses「ROG XREAL R1」予約販売開始！スマートグラス業界初！リフレッシュレート240Hzで驚くほど滑らかなゲーム体験

XREAL株式会社

AR（拡張現実）グラスを開発・販売しているXREALは、ASUSのゲーミングブランド Republic of Gamers（以下ROG）とコラボレーションしたゲーム向けARグラスの新製品「ROG XREAL R1」を、2026年6月15日（月）より予約発売開始いたします。

■ROG XREAL R1について

本製品は、Sony製Micro OLEDディスプレイを採用し、片眼あたり1920×1080ピクセルの高精細表示、最大240Hzのリフレッシュレート、0.01msの応答速度を実現するゲーミングARグラスです。従来のモニターという概念を超え、デスクや空間の制約から解き放たれた、没入型の大画面ゲーミング体験を提供します。

10m先に428インチ相当（4m先に171インチ相当）の仮想スクリーンを表示でき、57°の広視野角を実現しました。さらに、ネイティブ3DoF対応、Boseチューニングによる高品質オーディオを搭載し、PCゲーム、コンソールゲーム、携帯型ゲーミングPC、映像コンテンツ視聴まで、幅広いシーンで新たな没入体験を実現します。

■主な特徴

・最大240Hzリフレッシュレートと0.01ms応答速度による、圧倒的なレスポンス性能

ROG XREAL R1 は、最大240Hzのリフレッシュレートと0.01msの応答速度に対応しています。FPS、レースゲーム、RTSなど、一瞬の反応が勝敗を左右するゲームにおいて、残像感や入力遅延を抑えた滑らかな映像表示を実現します。また、Motion-to-Photon Latencyは３msで、映像と操作の一体感を高めます。

・57°の広視野角と10m先に最大428インチ相当(4m先に171インチ相当)の仮想スクリーン

本製品は、10m先に428インチ相当（4m先に171インチ相当）の仮想スクリーンを表示可能です。57°のField of View（FOV）により、視界フォーカス領域の約95％をカバーし、まるで大型ディスプレイを目の前に設置したかのような没入感を提供します。ゲームはもちろん、映画や動画視聴などのエンターテインメント体験にもご利用いただけます。

・ネイティブ３DoF対応の追従モードと空間固定モード

ネイティブ３DoFに対応し、映像を空間上に固定表示する空間固定モードと、視線に追従する追従モードを切り替えて使用できます。空間固定モードでは、身体を動かしても仮想スクリーンの位置が安定するため、自然な姿勢で大画面ゲームを楽しめます。

・3段階の電子調光クロミックと自動透過機能

レンズには3段階の電子調光機能を搭載しています。室内、カフェ、明るい環境など、周囲の明るさに応じて透過度を調整できるため、快適な視認性を確保できます。また、自動透過機能にも対応し、視線を外すと透過率が上がり、視線を戻すと没入感を高めるために自動で暗転します。

・Sound by Boseによる高品質オーディオ

Boseチューニングによる高音質サウンドを搭載しています。遠くの足音や環境音まで繊細に再現し、ゲーム内の音情報をクリアに把握できます。立体的なサウンドにより、映像だけでなく音でもゲームへの没入感を高めます。

・ROG Allyとのシームレス連携と幅広い接続性

ROG XREAL R1は、DisplayPort Alternate Mode対応のUSB Type-C接続により、映像・音声・給電をケーブル1本で伝送できます。ROG Allyとのプラグアンドプレイ接続に対応し、携帯型ゲーミング環境に新たな没入型デュアルスクリーン体験をもたらします。

同梱のROG Control Dockを使用することで、DisplayPort 1.4およびHDMI 2.0入力にも対応し、PC、ゲーム機、各種マルチメディア機器との接続が可能です。GamePlus、GameVisual、HDR-10など、ROG独自のゲーミング機能も利用できます。

■ROG XREAL R1 Gaming 先行予約キャンペーン！先行予約特典もご用意！

ROG XREAL R1 の発売を記念し、対象の公式チャネルにて先着300名様限定の豪華特定付きにてご提供いたします。先行予約特典として、本デバイスに加え、空間撮影や6DoF対応のカメラ型アクセサリ「XREAL Eye」、54gの超軽量ゲーミングマウス「ROG KERIS II ACE」を同梱した豪華パッケージです。

さらに、厳选された素材と洗練されたデザインの家具をお手頃な価格で提供する「CAGUUU」とのコラボ特典として、快適な作業環境を支える人間工学チェアシリーズが10％OFFになる期間限定クーポンも進呈いたします。

・対象チャネル：XREAL公式ECサイト、Amazon（XREAL公式ストア）、ASUS Store

・特典内容

 XREAL Eye（写真・動画撮影機能、空間固定の6DoF対応カメラ型アクセサリ 定価：13,980円）

 ROG KERIS II ACE（54g超軽量、最大8,000Hz対応ゲーミングマウス 定価：21,855円）

・CAGUUUコラボレーション特典：

「AXISUチェアシリーズ」をはじめとする人間工学チェア全シリーズ対象の10%OFFクーポン

クーポンコード：CX667

有効期限：2026年６月15日～2026年６月28日（※他クーポン併用不可）

・価格： 141,550円（税込）

※特典は先着300名様限定となります。

※特典内容は予告なく変更となる場合があります。

■製品情報

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/70978/table/276_1_08fa331c1c087791dfaf8d621bc95b0e.jpg?v=202606150751 ]

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/70978/table/276_2_bd7a59a9d4955d8386a23c588b99a356.jpg?v=202606150751 ]

■対応デバイス

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/70978/table/276_3_ea85cf1507053e08986f00958d2785be.jpg?v=202606150751 ]

■販売概要

・予約日程： 2026年6月15日(月)14:00～7月13日(月)23:59

・価格：141,550円(税込)

・オンライン販売チャネル

XREAL公式ECサイト: https://jp.shop.xreal.com/s/xr1pr

Amazon（XREAL公式ストア）：https://www.amazon.co.jp/dp/B099X2LR5P

ASUS Store： https://www.asus.com/jp/store/

・オフライン販売チャネル

ASUS取り扱い量販店につきましては、ROG公式発表の情報をご確認いただくか、ROG公式カスタマーサポートまでお問い合わせください。

■ROGについて

Republic of Gamers（ROG）は、ゲーマーに最高のゲーム体験を届けることを追求するゲーミングブランドです。高解像度、高リフレッシュレート、低遅延、没入感を重視した製品開発を通じて、ゲーミングディスプレイ、ゲーミングPC、周辺機器など、幅広いゲーミング環境を提案しています。

■XREALについて

XREALは、急成長中のAR（拡張現実）企業で、物理的な世界とデジタルの世界を融合させるハードウェアとソフトウェアのソリューションによって、次世代のユーザーインタラクションの到来を提供しています。

ARグラス製品「XREAL Air 2シリーズ、XREAL Oneシリーズ」を通じて拡張現実体験を革新してきました。

ARを誰しもが利用でき、アクセスできるような世界を目指し、日々開発や普及活動に励んでいます。

それに共感していただいている多くの投資家と世界有数の5G企業とのパートナーシップに支えられながら、今日XREALのARグラスはグローバルで展開されています。

■販売元（国内）

XREAL 株式会社

住所：〒107-0052 東京都港区赤坂５丁目４－１５ ARAプレイス赤坂７階

新規取引、広報・マーケティングについて：japan@xreal.com

購入前・購入後のご相談、修理交換について: jpas@xreal.com

開発について: developer@xreal.com

■公式サイト

https://www.xreal.com/jp

■Amazon販売先

https://amzn.to/45afN4l

■楽天市場販売先

https://www.rakuten.co.jp/xreal/

■取り扱い販売店

https://www.xreal.com/jp/air/stores/

■SNS（国内アカウント）

X（旧twitter） https://twitter.com/xrealjapan

Instagram https://instagram.com/xreal_japan

YouTube https://youtube.com/@XREALJapan

note https://note.com/xreal_jp