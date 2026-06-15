冷却機能で首元ひんやり！「ペルチェファン」最新バッテリー搭載モデルが6月新発売

株式会社ハック

総合雑貨メーカーの株式会社ハック（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：有山哲也）は、2026年6月より、サイクル寿命、高温への耐性に優れている「3WAYカラビナ付きペルチェファン」や、ポケットにもスッと収納できる「大風量ポケットファン」また、暑さ対策にぴったりの「2WAYスプレー氷のう」を新発売します。

「3WAYカラビナ付きペルチェファン」は、従来のリチウムイオン電池より「過充電・高温・衝撃圧迫・サイクル寿命」に優れた「リン酸鉄リチウムイオン電池」を採用。快適ひんやりグッズで通勤や旅行に万全の暑さ対策を！

・「リン酸鉄リチウムイオン電池」と一般的な「リチウムイオン電池」の比較

[表: https://prtimes.jp/data/corp/83381/table/401_1_2417aae18a15ae6501d069d9d4a3b30d.jpg?v=202606150751 ]

・商品詳細

※取扱店にて順次発売

※全てオープン価格（小売参考価格を表記）

商品名：3WAYカラビナ付きペルチェファン

特徴：持ち運びラクラク！3WAYで使えるコンパクトファン。安全性、サイクル寿命、高温への耐性に優れているリン酸鉄電池使用！USB充電式で繰り返し使えてとっても便利。カラビナ付きでバッグに掛けたり、卓上でも使えて外出先でも大活躍！シンプルで清潔感のあるホワイトカラーがどんなシーンにもなじみます。

商品ページ：https://hac72.jp/item/3way_peltier_fan/

小売参考価格：\1,980(税込)

※6月発売

商品名：大風量ポケットファン

特徴：小型なのにパワフル送風！持ち運びに便利な大風量ポケットファン。USB充電式で、最大約4時間使用できるコンパクト扇風機です。5段階風量調節付きで、お好みの風量に調整OK！シンプルで持ちやすいデザインだから、バッグやポケットにもスッと収納。暑い季節の通勤・通学やアウトドアにも大活躍！

商品ページ：https://hac72.jp/item/high_airflow_pocket_fan/

小売参考価格：\1,480(税込)

※6月発売

商品名：2WAYスプレー氷のう

特徴：ひんやり爽快！2WAYで使えるスプレー氷のう。氷と水を入れて使える約1.2Lサイズで、暑さ対策にぴったり！そのまま氷のうとして使えるのはもちろん、スプレー機能付きでクールダウン。ドット柄のかわいいデザインで持ち運びもラクラク。繰り返し使えて、通勤・通学やアウトドアにも大活躍！

商品ページ：https://hac72.jp/item/spray_ice_pack/

小売参考価格：\1,280(税込)

※6月発売

・その他直近発売の「ハンディファン」のリリース

「ハンディファン」のニュースタンダード！最新バッテリー搭載モデルが5月新発売

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000387.000083381.html

・会社概要

会社名：株式会社ハック

所在地：〒578-0984 大阪府東大阪市菱江5-9-10

代表者：有山 哲也

設立：平成12年7月

URL：https://hac72.jp/

X：https://twitter.com/HacCoLtd

Instagram：https://www.instagram.com/hac_toys

事業内容：

1.玩具・生活雑貨用品の企画・製造・販売

2.アウトドア用品の企画・製造・販売

3.OEM商品等の企画、製造

【本リリースに関するお問い合わせ先】

商品のお問い合わせ：https://hac72.jp/media/

広報部：立花

e-mail：info_pr@hac72.com