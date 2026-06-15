【株式会社アクト】「HP Sure Click Enterprise」提供パートナーに認定！専門資格を持つメンバーを中心に、“復旧不要”のアプリケーション隔離セキュリティを提供できる支援体制を構築

株式会社アクト左から、株式会社アクト ITインフラソリューション部 インフラアーキテクト マネージャー 青山 淳、ソリューション営業部 兼 自治体公共本部 アカウントセールス マネージャー 遠藤 大介、ITインフラソリューション部 インサイド 横田 博明。

サイバーセキュリティ事業をはじめとするITソリューションを展開する株式会社アクト（本社：東京都文京区、代表取締役：小林 智彦、以下アクト）は、日本HPが提供する次世代エンドポイントセキュリティソリューション「HP Sure Click Enterprise」の提供パートナーに認定されたことをお知らせいたします。

本パートナーシップの締結に伴い、株式会社アクトは、関連資格を有する担当者を中心とした専門チームを立ち上げ、 PC内の仮想化技術を活用した“アプリケーション隔離”を軸とする、革新的なセキュリティ対策ソリューションの本格提供に向けた準備を開始いたします。

■ 背景と目的：高度化するサイバー攻撃と、多層防御の必要性

昨今、サイバー攻撃は高度化・巧妙化の一途をたどっており、従来の「侵入を防ぐ」対策だけでなく、侵入されることを前提としたエンドポイントでの検知・対応（EDRなど）の重要性が高まっています。

しかし、一般的なEDR運用においては、万が一のすり抜けや検知後の隔離・復旧タスク、対応工数や専門人材の確保といった、運用フェーズでのリソース不足が多くの企業で課題となっています。

アクトは、この課題を解決すべく、高度なサイバー攻撃に対してEDRによる「検知・対応」に加えて、侵入されたとしても実環境に実害を出さない「未然の隔離・無害化」を組み合わせた多層防御が不可欠であると考え、「HP Sure Click Enterprise」のパートナー認定を取得いたしました。

自社で提供するEDR/SOCサービス「セキュリモ」などの既存のセキュリティ対策と組み合わせることで、高度な防御と運用コストの最適化を両立する新たなソリューションの提供を目指します。

■ 「HP Sure Click Enterprise」がもたらす3つのコア価値

1. 仮想化技術による “アプリケーション隔離” でOSへの影響を「ゼロ」に

不審なファイルやメールの添付ファイル、Webブラウザのセッションなどを、PC内の独立したマイクロ仮想マシン（Micro-VM）内で実行します。たとえ不正な挙動によってレジストリやファイルが改ざんされたり、不正なファイルが作成されたりしても、その影響は仮想空間内に閉じ込められるため、実環境のOSには一切の影響を与えません。

2. EDRの運用負荷を劇的に軽減。セキュリティ全体のコスト最適化へ

マルウェアなどの脅威が実行されても、対象のアプリケーションやタブを閉じるだけで、仮想空間ごと脅威が消滅します。実環境のOSへの影響をそもそも「ゼロ」にするため、エンドポイント側での大規模な復旧タスクや対応工数を最小限に抑えることができます。

「セキュリモ」をはじめとするセキュリティ対策と連携させることで、インシデント対応の現場負担を劇的に下げ、より効率的かつ強固なセキュリティ体制（多層防御）を実現。専門人材の確保や対応工数に伴う運用コストの削減が期待できます。

3. 経営陣や対策部門を支える「詳細な脅威インテリジェンス」のリアルタイム提供

仮想空間内でマルウェアがどのように動こうとしたか、その詳細な行動ログや脅威インテリジェンスをリアルタイムに収集・分析します。セキュリティ対策部門への迅速なフィードバックはもちろん、経営陣に対しても現在のリスク状況を視覚的にわかりやすく提示できるため、迅速かつ的確な経営判断を強力にサポートします。

■ 今後の見通しと先行相談の受付について

株式会社アクトは、本件の有資格者を中心としたチームを立ち上げ、お客様へスムーズな導入・運用を可能にする提供スキームおよびサポート体制の構築を進めております。正式なサービス提供開始時期やプラン詳細につきましては、確定次第、改めて発表させていただきます。

なお、本ソリューションに関する事前のご相談や、自社セキュリティ環境との連携に関するお問い合わせにつきましては、本日より先行して受付を開始いたします。

■ 株式会社アクトについて

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「アクトが、日本を守る。アクトが、日本をDX化させる。」をスローガンに、サイバーセキュリティ対策からITインフラ構築、自治体向けシステムの提供まで、幅広いソリューションで社会課題の解決に貢献しています。1994年の創立以来、社会のIT化に対応し、お客様へ、その時代に合わせた最適なソリューションを提供してまいりました。

「人ありき」の理念のもと、最新テクノロジーと専門家による血の通ったサポートを融合。2026年の複雑化するサイバー環境において、日本企業の成長を技術と運用の両面から守り抜きます。

今後も時代の先を見据えたITソリューションベンダーとして、「安全に便利で変化に強い社会の実現」に貢献していきます。

【会社概要】

社名： 株式会社アクト

所在地： 東京都文京区小石川1-3-25 小石川大国ビル６階

代表者： 代表取締役 小林 智彦

事業内容： サイバーセキュリティ事業、ITインフラ事業、DX推進事業

公式サイト： https://www.act1.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社アクト マーケティング本部

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