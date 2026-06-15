JoyPix.ai、AIリップシンク動画生成モデル「Motion-2.5」「Motion-2.5-Dialog」を提供開始

合同会社JoyPix

合同会社JoyPix（本社：東京都江東区）は、AIアバター、AIリップシンク、AI画像生成、AI動画生成を提供するオンラインクリエイティブツール「JoyPix.ai」において、主力機能であるAIリップシンク生成モデル「Motion-2」をアップデートし、新バージョン「Motion-2.5」および「Motion-2.5-Dialog」の提供を開始しました。

JoyPix.aiの人気AIリップシンク動画モデル、その進化版「Motion-2.5」

「Motion-2.5」は、1枚の静止画とテキストまたは音声素材をもとに、人物・動物・キャラクターなどの画像から自然なリップシンク動画を生成できる単人向けモデルです。「Motion-2.5-Dialog」は、2人のキャラクターによる会話シーンに対応した双方向対話向けモデルで、AIアバター動画、対話型コンテンツ、SNSショート動画、バーチャルプレゼンターなど幅広い用途で活用できます。

・Motion-2.5：https://www.joypix.ai/app/talking-avatar/

・Motion-2.5-Dialog：https://www.joypix.ai/app/ja/ai-avatar-dialogue/

また、「Motion-2.5」および「Motion-2.5-Dialog」は、JoyPix.aiのWebサービス上での利用に加え、API経由でもご利用いただけます。JoyPix Motion-2.5を自社サービスや既存の制作ワークフローに組み込みたい企業・開発者向けに、APIアクセスをご用意しています。

・Motion-2.5-API ドキュメント：https://www.joypix.ai/openapi/motion-2.5/

好評を得てきた「Motion-2」が、AIリップシンク動画生成モデル「Motion-2.5」へ進化

JoyPix.aiのAIリップシンク機能「Motion-2」は、これまで一般のクリエイターをはじめ、マーケティング、広告、SNS運用、コンテンツ制作に取り組む企業ユーザーにも活用されてきました。1枚の画像とテキスト、または音声素材から、人物・動物・キャラクターを自然に話す動画へ変換できる手軽さと、AI口パク動画としての高い実用性が評価されています。

今回提供を開始した「Motion-2.5」および「Motion-2.5-Dialog」は、好評を得てきた「Motion-2」をさらに進化させた新バージョンです。AIリップシンク、AI口パク、AIアバター動画生成において特に重要となる、音声と口元の同期精度、顔・頭・身体の自然な動き、元画像のアイデンティティ保持を強化しました。

「Motion-2.5」は、単人のAIリップシンク動画生成に対応し、話すポートレート、歌うアバター、バーチャルプレゼンター、SNS向けショート動画などに活用できます。また「Motion-2.5-Dialog」は、2人の人物やキャラクターによる対話型リップシンク動画の生成に対応し、AI対話動画、キャラクター会話、デジタルヒューマン同士の掛け合いなど、より幅広い動画制作ニーズに応えます。

AIリップシンク動画生成デモ

「Motion-2.5」および「Motion-2.5-Dialog」によるAIリップシンク動画生成のデモ動画を公開しています。日本語・英語それぞれのデモを通じて、音声に合わせた自然な口元の動き、表情や頭・身体の動き、2人のキャラクターによる対話表現をご覧いただけます。

・日本語デモ動画：

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=QsT62l6ecT4 ]

・英語デモ動画：

「Motion-2.5」「Motion-2.5-Dialog」の主な特徴

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=BagTp1jebBc ]1. より高精度なリップシンク

入力された音声に対して、口の動きをより細かく同期。通常のスピーチだけでなく、歌唱コンテンツにおいても、より自然な口元の動きと表現を実現します。

2. 顔・頭・身体まで自然につながる動き

口元だけでなく、頭の動き、顔の表情、身体の姿勢まで含めた自然な一貫性を重視。AIリップシンク動画にありがちな不自然な硬さを抑え、より生き生きとした映像表現を可能にします。

3. 元画像のアイデンティティを強く保持

生成中のフレーム全体で、顔の特徴やキャラクター性、画像全体の印象を保ちやすくなりました。人物ポートレート、ブランドキャラクター、動物画像、イラストなど、幅広い素材で安定したAI口パク動画を制作できます。

4. 1枚の画像からアバター動画を生成

撮影や収録を行わなくても、1枚の静止画とテキストまたは音声素材を用意するだけで、話す・歌うアバター動画を生成可能。コンテンツ制作、SNS運用、広告クリエイティブ、プロモーション動画の制作効率化に貢献します。

5. 単人動画と2人の対話動画に対応

「Motion-2.5」では、1人のキャラクターが話すAIリップシンク動画を生成できます。さらに「Motion-2.5-Dialog」では、2人の人物やキャラクターが会話する対話型リップシンク動画の生成に対応。説明動画、対談風コンテンツ、キャラクター会話、デジタルヒューマン同士の掛け合いなど、より表現の幅が広がります。

想定される活用シーン

- 静止画から話すポートレート動画を作成

プロフィール写真、イラスト、キャラクター画像などを、自然に話す動画へ変換。SNS投稿、自己紹介動画、メッセージ動画などに活用できます。

- AIアバターによるプレゼン・説明動画

企業紹介、サービス紹介、チュートリアル、イントロ動画などを、バーチャルプレゼンター形式で制作可能。撮影コストを抑えながら、分かりやすい動画コンテンツを作成できます。

- 歌うアバター動画

音声や楽曲に合わせて、静止画の人物・キャラクターが歌っているような動画を生成。音楽コンテンツ、キャラクターコンテンツ、ファン向け動画などに適しています。

- SNS向けショート動画

TikTok、YouTube Shorts、Instagram Reels、XなどのSNS向けに、AIアバターやキャラクターを活用した短尺動画を効率的に制作できます。

- パーソナライズされたスポークスパーソン動画

顧客向けメッセージ、キャンペーン動画、広告クリエイティブ、教育コンテンツなど、用途に応じたスポークスパーソン動画を撮影なしで作成できます。

JoyPix.aiについて

JoyPix.aiは、AIデジタルヒューマン、AIリップシンク、AI画像生成、AI動画生成をオンラインで利用できるクリエイティブプラットフォームです。

画像から動画を作るAI動画生成、人物やキャラクターを話させるAI口パク動画、2人のキャラクターによる対話型アバター動画など、さまざまなAIクリエイティブ機能をひとつのワークフローで提供しています。

クリエイター、マーケター、企業のコンテンツ制作担当者、SNS運用者、教育・エンターテインメント分野のユーザーまで、幅広い制作ニーズに対応し、誰でも直感的に高品質なAI動画を制作できる環境を目指しています。

今後の展望

JoyPixは今後も、AIリップシンク、AIアバター、AI動画生成技術の品質向上を進め、クリエイターや企業がより自由に、より効率的に動画コンテンツを制作できる環境を提供してまいります。

また、単に動画を生成するツールにとどまらず、ユーザーの目的やシナリオに応じて、企画・生成・編集・活用までを支援する「エージェントAI」へと進化させていくことで、コンテンツ制作のワークフロー全体をよりスマートにしていきます。

「Motion-2.5」および「Motion-2.5-Dialog」を通じて、静止画から話す・歌う・対話する動画を生成する体験をさらに進化させ、デジタルヒューマンやAIアバターを活用した新しい表現の可能性を広げてまいります。

サービス概要

サービス名：JoyPix.ai

提供機能：AIリップシンク、AI口パク動画生成、AI画像生成、AI動画生成、AIアバター動画生成

新モデル：Motion-2.5、Motion-2.5-Dialog

提供形態：Webサービス、APIアクセス

URL：https://www.joypix.ai/app/