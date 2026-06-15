高温多湿な季節「夏」のキッチン、「生ごみ」の悩みを解決。毎日の暮らしで発生する臭い・衛生管理の課題に着目した「fluidic生ごみ箱」

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キッチンの「生ゴミ臭」問題を解決へ！見た目も衛生面も妥協しない、新しい生ゴミ収納スタイル「fluidic 生ごみ箱」

『嫌な臭い・虫がわく・置き場所に困る』生ゴミの悩みを一気に解消！完全密閉生ゴミ箱

毎日の料理で発生する生ゴミ。

特に暑い季節になると、気になるのが「嫌なニオイ」「コバエ」「汁漏れ」などのキッチン環境の悩みです。ゴミ袋をしっかり閉じても、時間が経つと広がる生ゴミ特有の臭い。また、シンク周りに置くゴミ箱は生活感が出やすく、インテリアとの相性に悩む方も少なくありません。

そんな日常の小さなストレスに着目して開発されたのが、fluidic 生ごみ箱です。

密閉性にこだわった設計で、生ゴミを衛生的に管理しながら、キッチン空間にも自然になじむシンプルなデザインを実現しました。

キッチンに置きやすいコンパクト設計

生ゴミ用のゴミ箱は便利な一方で、「大きすぎる」「置き場所に困る」という問題があります。

fluidic 生ごみ箱は、約146×164×266mmのコンパクトサイズ。

シンク横、キッチンカウンター、棚の下など限られたスペースにも設置しやすい設計です。

また、シンプルで無地のデザインは、キッチンの雰囲気を邪魔しにくく、生活感を抑えた収納を可能にします。

生ゴミ箱とは思えない、インテリアになじむデザイン

従来の生ゴミ箱は「隠すためのもの」というイメージがありました。

しかし近年では、キッチンも生活空間の一部としてデザイン性が求められています。

fluidic 生ごみ箱は、無駄を省いたシンプルなフォルムで、キッチンだけでなくリビング空間にも置きやすいデザイン。

「見える場所に置いても気にならない生ゴミ箱」を目指した、暮らしに寄り添うアイテムです。

素材にもこだわった、毎日使いやすい仕様

本体にはABS、PP、シリコン素材を使用。

日常的に使用するアイテムだからこそ、扱いやすさと耐久性を考えた仕様になっています。

料理のたびに発生する生ゴミを、簡単・清潔に管理できることが大きなポイントです。

真空密閉構造によるニオイ対策

・気になる臭いを抑える密閉設計

・生ゴミをスマートに保管

・快適なキッチン環境づくりをサポート

生ごみ箱は機能性だけでなく、毎日目に入るアイテムだからこそデザインも重要。

「fluidic生ごみ箱」は、北欧テイストのシンプルなデザインを採用し、キッチンやリビングにも馴染みやすい外観に仕上げました。

★こんな方におすすめ★

・夏場の生ゴミ臭が気になる方

・コバエ対策をしたい方

・キッチンを清潔に保ちたい方

・生活感のあるゴミ箱を見せたくない方

・コンパクトで使いやすい生ゴミ収納を探している方

毎日のキッチンを、もっと快適な空間へ

生ゴミの管理は、毎日の暮らしの中で避けられない家事のひとつ。

だからこそ、臭いや見た目のストレスを減らす工夫が大切です。

fluidic 生ごみ箱は、「密閉」「コンパクト」「デザイン性」を兼ね備えた、新しい生ゴミ収納アイテム。キッチン環境をより清潔で快適に整える、暮らしの小さなアップデートを提案します。

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