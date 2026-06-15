【6/26開催】地方共創×防災・レジリエンス ミートアップ 開催決定！

一般社団法人 日本テレワーク協会

お申し込みは こちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWS2xputXDZomQFxS798j4gqa6peumnOah3_9Mf-D64sj-Dg/viewform?usp=sharing&ouid=109011489882870017893) （現地参加は先着20名まで）

近年、自然災害の激甚化や頻発に伴い、自治体や地域社会には「人・場所・環境が制約されること」を前提とした事業・行政サービスの継続が求められています 。

本イベントでは、特別な有事専用の仕組みに頼るのではなく、「平時から使い慣れたIT環境、IoT、エネルギーの仕組みを、そのまま有事にも機能させる」現実的なアプローチを模索します 。

今回は、IoTや再生可能エネルギーを活用した地域レジリエンスの最前線で活躍される専門家をお招きし、最新のITソリューション事例を交えながら、行政と民間企業がフラットに議論・交流する「共創の場」を提供します 。

参加は無料（事前申込制）です。

【自治体のDXや防災担当者様、地方創生ビジネスに関わる民間企業の実務担当者様】など、皆様のご参加をお待ちしております！

■ 開催概要

日時： 2026年6月26日（金）18:00～20:00（17:30 受付開始）

形式： ハイブリッド開催（リアル会場 ＋ オンライン配信）

会場（リアル参加）： Compass Offices 八重洲（八重洲ダイビル3F コンパスオフィスラウンジ）

定員： リアル会場 ～20名（先着順） / オンライン 制限なし

※ オンライン参加の場合は、後日配信URLをお送りします

参加費： 無料（事前申込制）

主催： 一般社団法人日本テレワーク協会 / スプラッシュトップ株式会社 / 株式会社レコモット

お申し込みはこちらのQRコードからでもアクセスできます。リアル参加は先着20名までですので、お早めに

■ こんな方におすすめです

自治体の防災、DX、地域活性、企画、情報システム等の担当者様地方創生、地方共創に関心のある民間企業の実務担当者様テレワークを活用した地域課題解決、BCP対策、インフラ・エネルギーのレジリエンス強化に取り組む方