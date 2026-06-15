Shopifyでテキスト付き画像を簡単に表示できるアプリ「シンプルテキスト付き画像｜Image with Text」をリリース

株式会社UnReact

福岡県の IT ベンチャー企業 株式会社 UnReact が、「シンプルテキスト付き画像｜Image with Text」をリリースしました。

本アプリは、2026年6月2日 10:00 に正式公開いたしました。



「シンプルテキスト付き画像｜Image with Text」は、Shopify ストアに 画像とテキストを組み合わせたセクションを、10 種類のデザインから選んで簡単に追加できるアプリ です。ホームページ・商品ページ・コレクションページなどあらゆるページに設置でき、ブランドストーリー紹介、商品ハイライト、コレクション導線などに活用できます。



10 種類のデザインから自由に選べ、色やレイアウト、画像のフレームやオフセット影など、細かいカスタマイズに対応しています。タイトル・サブタイトル・説明文・リスト項目ごとに色を変えたり、モバイル時の画像位置まで調整したりと、ブランドの世界観にぴったり合うバナーを思い通りに作れます。



ノーコードでテーマに追加できます。料金は Basic Plan 月額 ＄3.99 で、1 週間の無料体験が可能です。さらに年払いを選ぶと実質 2 ヶ月分無料でお得にご利用いただけます。



▼ アプリストア

https://apps.shopify.com/sa-167-ur-image-with-text?locale=ja

▼ ご利用ガイド

https://unreact.jp/shopify-apps/sa-167-ur-image-with-text/guide

■ Shopify とは

Shopifyは、世界175ヶ国100万ショップ以上で利用されているECプラットフォームです。低コストで本格的なネットショップを開設でき、豊富なデザインテンプレートやアプリによる機能拡張が可能です。日本でも多くのブランドやショップがShopifyを活用してオンラインストアを運営しています。

■ 「シンプルテキスト付き画像｜Image with Text」について

画像とテキストを組み合わせたセクションを、10 種類のデザインから選んで簡単に設置できます。

「シンプルテキスト付き画像｜Image with Text」は、Shopify ストアに画像とテキストを組み合わせたセクションを、コーディング不要で好きな場所に配置できるアプリです。ブランドのこだわりを伝えるブランドストーリー、商品の特徴を強調するハイライト、コレクションへの導線など、用途に合わせてデザインを使い分けることで、ストアの印象を大きく向上できます。

Classic（クラシック）、Color Split（カラースプリット）、Bold（ボールド）、Collage（コラージュ）、Overlay（オーバーレイ）、Panel（パネル）、Checklist（チェックリスト）、Marquee（マーキー）、Scroll Fade（スクロールフェード）、Gallery（ギャラリー）の 10 種類のデザインから自由に選べるため、ホームページのヒーローセクションからコレクションページの導線まで、幅広いシーンに対応できます。



主な特徴は以下のとおりです。

■ 10 種類のデザインからお好みのスタイルで表示

10 種類のデザインから、ページやブランドの雰囲気に合うものを自由に選べます。

10 種類のデザインから、ページの雰囲気やブランドの世界観に合うものを自由に選べます。 シーンに合わせて使い分けることで、訪問者の目を引くセクションを簡単に作れます。シンプルなレイアウトからインパクトのあるコラージュ風、スクロールに合わせたフェード演出まで、表現の幅が広がります。



■ 色やレイアウト、画像装飾を自由にカスタマイズ可能

要素ごとに色を細かく調整し、画像装飾も自由に組み合わせられます。

テキスト・背景・ボタン・タイトル・サブタイトル・説明文・リスト項目など、要素ごとに色を細かく調整できます。 さらに、画像の角丸、フレーム、オフセット影といった装飾も自由に組み合わせ可能。最大幅・画像幅・テキスト揃え・垂直揃え・モバイル時の画像位置まで設定できるので、ブランドの世界観にぴったり合うセクションを思い通りに仕上げられます。



■ ノーコードで様々な項目を設定可能

すべての設定はテーマエディタの UI から行え、コーディングは不要です。

設定はすべてテーマエディタの UI から行えるため、コードを書く必要は一切ありません。 デザインタイプ、画像、テキスト、ボタン、色、レイアウト、追加画像、アイコン、リスト項目、カスタム CSS まで、画面上で項目を選んだり入力したりするだけで反映されます。コードに不慣れな方でも、安心してストアのカスタマイズを楽しめます。

■ 1クリックでテーマに追加

1クリックでテーマに比較ボタンブロックを追加できます。

アプリの管理画面から「テーマに追加」ボタンを押すだけで、商品ページに比較ボタンブロックがセットされます。Liquid を編集する必要はなく、Shopify の操作に慣れていない方でも安心して導入していただけます。テーマエディタが自動で開き、表示位置を確認しながら保存するだけで設置が完了します。



▼参考記事

Shopify アプリ「シンプルテキスト付き画像｜Image with Text」で画像とテキストを組み合わせたセクションを設置する方法(https://qiita.com/eijiSaito/items/9f255eccd9539468ca84)

Shopify にテキスト付き画像を設置できるアプリ19選を紹介！バナー表示で訴求力を高める方法(https://unblog.unreact.jp/blog/sa-167-ur-image-with-text)

Shopify でテキスト付き画像（バナー）を設置する方法を徹底解説！ノーコードでおしゃれな画像セクションを実現(https://unreact.jp/blog/shopify-image-with-text)

Shopify でテキスト付き画像を設置できるおすすめアプリ19選を徹底比較！(https://unreact.jp/blog/shopify-image-with-text-app-19-selection)



▼株式会社UnReact 会社概要

会社名: 株式会社UnReact

代表者: 西川信行

事業内容: EC制作事業・アプリ開発・教育事業

URL: https://unreact.jp/