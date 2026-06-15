Stayway、ひろぎんリースと業務提携を開始　「補助金クラウド」提供により広島県内を中心とした企業の補助金活用から設備投資まで一貫支援

株式会社Stayway

「補助金クラウド」を運営する株式会社Stayway（本社：大阪府大阪市、代表取締役：佐藤淳、以下「Stayway」）は、ひろぎんリース株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役社長：佐藤 弘規、以下「ひろぎんリース」）と業務提携を開始いたしました。本提携を通じてStaywayは、「補助金クラウド 」をひろぎんリースへ提供し、補助金とリースという多角的な金融ソリューションを通じて、地域企業のさらなる成長投資を後押ししてまいります。

業務提携の背景

現在、多くの企業が脱炭素社会への対応を迫られており、経済産業省の「省エネ・非化石転換補助金」や環境省の「SHIFT事業、ESGリース促進事業」などの補助金制度を活用した設備投資への関心が高まっています。

ひろぎんリースは、リース事業を通じて地域社会やお客さまが抱える環境・社会的な課題の解決に取り組み、脱炭素機器をはじめとする設備投資支援を積極的に行っております。また、Staywayは、広島県が主導するスタートアップ支援プロジェクト「ひろしまユニコーン10」への参画を通じ、広島県内の企業をはじめ、多数の企業の設備投資を支援してきた実績があります。

こうした中、お客さまに対し最適な補助金をタイムリーにご案内できるよう、この度、Staywayとひろぎんリースは業務提携いたしました。本提携により、Staywayが持つ「補助金クラウド」の最新データと専門知見、ひろぎんリースの設備投資支援の協働により、煩雑な補助金情報の整理から最適な制度の選定、そして設備導入のファイナンスまでをワンストップで提供できる体制を構築いたします。

業務提携の概要

ひろぎんリースは「補助金クラウド」を活用し、お客さまのニーズに適した補助金制度をタイムリーに提案することが可能となります。また、ご案内した補助金制度の申請を希望するお客さまには、Staywayに所属する公認会計士や行政書士等の専門家による申請支援を提供いたします。

今後の展望に関する両社のコメント

ひろぎんリース ソリューション推進部 北畠俊寛様（写真左）、西庄鈴華様（同右）

このたびのStaywayさまとの業務提携により、両社のノウハウを融合させ、お客さまの事業計画や設備投資のタイミングに合わせた柔軟なサポートが可能となり、申請手続きにかかる負担の軽減や採択率の向上にも寄与できるものと考えております。

今後も変化する市場環境やお客さまの多様な設備投資ニーズに柔軟に対応しながら、地域企業の持続的な成長に貢献してまいります。

Stayway 代表取締役 佐藤 淳

このたび、補助金制度を活用した設備投資支援に注力されているひろぎんリースさまと業務提携を締結できましたことを、大変意義深く受け止めております。脱炭素投資や生産性向上に向けた設備投資の重要性が高まる一方で、補助金の活用や資金調達の複雑さが、企業の投資判断の障壁となっているケースがあります。本提携により、補助金と設備投資支援を一体的に提供することで、資金計画から投資実行までを切れ目なく支援し、企業の成長投資をより確実に後押しできると考えております。今後は本取り組みを通じて、広島県内を中心とした企業の持続的な成長を支えるとともに、同様の支援モデルを全国へ展開し、より多くの企業が挑戦し続けられる環境の創出に貢献してまいります。

「補助金クラウド」シリーズについて

「補助金クラウド」は、金融機関、事業会社、士業のための補助金申請DXサービスです。国や自治体ごとに分散している複雑な補助金等の情報を収集・一元化し、それぞれの中小企業のニーズに合わせた情報提供や、データ・テクノロジーを活用した可視化・分析・効率化など、あらゆる中小企業が補助金を通じて公平な成長機会を持てるプラットフォームの構築を目指しています。

詳細な機能、料金プランにつきましては、お問い合わせください。

「補助金クラウド」Webサイト：https://www.hojyokincloud.jp/

株式会社Staywayについて

Deloitte出身の公認会計士により構成され、テクノロジーに強みを持ったプロフェッショナルファームです。M&Aアドバイザリー業務、財務DD、バリュエーション、IPO支援などを大手ファームで経験したメンバーが中心となり、サービスを提供しております。

また、課題が多い補助金・助成金領域に対しては、全国の地域金融機関や事業会社等と連携しながら、テクノロジーを用いて効率化を進める補助金テックを推進しており、FIN/SUM 2025では金融庁や日経新聞の選ぶFinTechスタートアップに選抜されております（https://stayway.co.jp/news/1367/）。

■社 名：株式会社Stayway

■代 表：代表取締役 佐藤淳 公認会計士/認定支援機関

■設立日： 2017年7月7日

■URL：https://stayway.co.jp/

■拠点：

大阪本社：大阪府大阪市中央区備後町4-3-4 大阪タイガービル8階

東京本社：東京都港区芝浦3-12-7 住友不動産田町ビル3階 グロース田町 ROOM2

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他拠点：札幌・仙台・新潟・静岡・名古屋・神戸・岡山・福岡

■事業内容：

１.補助金DX事業

２.BPass（BPO×SaaS）事業

３.コンサルティング事業

■主な運営サービス：

１.補助金・助成金対応支援ツール「補助金クラウド」シリーズ

https://www.hojyokincloud.jp/

補助金クラウド for Bank【金融機関向け】

https://www.hojyokincloud.jp/bank/

補助金クラウド for Pro【士業・商工会議所・商工会向け】

https://www.hojyokincloud.jp/pro/

補助金クラウド for Sales【法人営業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/sales/

補助金クラウド for ESG【ESG関連補助金の活用企業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/esg/

補助金クラウド for Startup【ベンチャーキャピタル向け】

https://www.hojyokincloud.jp/forstartup/

補助金クラウド for SMEs【自社で申請したい企業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/smes/

補助金クラウド for Government【自治体向け】

https://stayway.co.jp/contact/

※「補助金クラウド」は 弊社の登録商標です（商標登録第6488996）

２.専門家が監修する補助金・助成金メディア「補助金クラウドMag.」

https://biz.stayway.jp/hojyokin/

３.補助金債権の早期資金化「前ほじょくん」

https://www.hojyokincloud.jp/mae-hojyo/