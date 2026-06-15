六甲高山植物園 日本の里山に咲く固有種 ササユリが咲きました！

阪神電気鉄道株式会社

六甲山観光株式会社（本社：神戸市灘区 社長：妹尾昭孝）が運営を行っている六甲高山植物園では、淡いピンクの可憐な花「ササユリ」が開花しました。

ササユリは日本の里山に自生する固有種です。六甲山にも自生していますが、近年その数を減らしており、当園外では六甲ケーブル沿いやドライブウェイ沿いにわずかに咲くのみでなかなか見られません。当園ではイノシシ除けの柵の設置や定期的な草刈りを行うことで、貴重な六甲山のササユリを自生地に近い状態でご鑑賞いただける環境を整えております。

◆ササユリ（ユリ科）

本州の中部地方以西～九州の低山地の草原や疎林に生育する日本固有のユリです。高さは50cm～100cmで、花の大きさは10cm～15cmです。古くは『古事記』にも登場し、神武天皇が伊須気余理比売命（いすけよりひめのみこと）を見初めた場所に咲いていたのが、ササユリだと言われています。園内では、7月中旬頃までお楽しみいただける見込みです。

■イベント情報 「六甲高山植物園×暦生活・花びより」

七十二候の暦と花の色の展示や、花あつめスタンプラリーを開催。アルプスやヒマラヤ、日本の高山植物の花々とともに、四季をめでる、いとおしむ時間を。

【開催日】開園中～7月12日（日） 【時間】10：00～17：00（16：30チケット販売終了）

【参加費】無料（別途入園料要）

◆営業概要

【開園期間】開園中～11月29日（日） ※休園日あり。HPを要確認。

【開園時間】10：00～17：00（16：30 チケット販売終了）

【入園料】大人（中学生以上）900円 ／ 小人（4歳～小学生）450円

【駐車料金】1,000円

※荒天により営業・イベントの内容を変更・中止する場合があります。

六甲山ポータルサイト https://www.rokkosan.com/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/06/913561bd935be25299c94f4bc4316097e3e62425.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1