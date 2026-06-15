『MAD5』#7はイリュージョニスト池田の“瞬間移動マジックショー”を開催　本格イリュージョンに令和ロマン・ケムリ「意味わかんないくらいスゴい」しかし…池田のパワーが暴発しアシスタントが行方不明に！

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの5名によるレギュラー番組『MAD5（マッドファイブ）』の#7を、2026年6月15日（月）夜11時より放送いたします。

『MAD5』は、唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいくバラエティ番組です。本番組は、くっきー！とハリウッドザコシショウが2024年10月に開設し、約1年で登録者40万人を突破したYouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』にて発表された新プロジェクト。2026年1月より放送された全5回の特別番組が反響を呼び、視聴者の声に応える形で全20回のレギュラー放送へとパワーアップして帰ってきました。

『MAD5』#7はイリュージョニスト池田による“瞬間移動マジックショー”を開催

まさかの本格イリュージョンに令和ロマン・ケムリ「意味わかんないくらいスゴい」

しかし…池田のパワーが暴発しアシスタントが行方不明に！

真空ジェシカ・川北「池田さん警察行きましょう」飛ばされたアシスタントの行方とは…！？

6月15日（月）放送の#7では、池田がマジシャンに扮して登場する「イリュージョニスト池田の瞬間移動マジックショー」を開催します。シルクハットに蝶ネクタイ姿で気合十分な池田ですが、オープニングから「100円玉が10円玉2枚になる」という不器用すぎる手品を披露し、メンバーから総ツッコミを受ける波乱の幕開けに。

今回池田が挑むのは、“Aの箱からBの箱へ人を瞬間移動させる”という本格的なイリュージョン。アシスタントとして、当番組プロデューサーがピンクのアイドル風衣装にツインテールで登場します。いざイリュージョンが始まり、アシスタントが入ったAの箱に向かって池田が念を送ると、見事Aの箱から彼女の姿が消滅。これにはケムリも「ありえないぐらいすごい」「意味わかんないくらいスゴい」と大興奮の声を上げます。しかし、移動先であるはずのBの箱を開けても、そこはアシスタントの姿はなく…。池田のパワーが暴発し、アシスタントが行方不明になるというハプニングに、スタジオ一転してパニック状態に陥ります。そして池田は“アシスタントの飼い犬”だという犬のおもちゃを頼りに、MAD5メンバーを引き連れて前代未聞の捜索へと出発します。くっきー！も思わず「どういう世界観でやってんの？」と困惑する中、おもちゃの犬に導かれるままスタジオを飛び出して街中を練り歩く予測不能な展開に、川北もたまらず「池田さん警察行きましょう」と懇願…？果たして、池田のイリュージョンによって飛ばされてしまったアシスタントはどこへ消えたのか！？『MAD5』シーズン1の#7は、2026年6月15日（月）夜11時より放送です。ぜひ、ご覧ください。

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■ABEMA『MAD5』シーズン1概要

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番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2048

毎週月曜日 夜11時から放送（全20回）

出演：くっきー！（野性爆弾）、ハリウッドザコシショウ、池田一真（しずる）、川北茂澄（真空ジェシカ）、松井ケムリ（令和ロマン）

＜#7＞

放送日：2026年6月15日（月）夜11時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIAL2チャンネル

放送URL：https://abema.tv/channels/special-plus/slots/DGzv7DvNQiaNdD

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■YouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』について

2024年10月、「テレビ局の方々！このチャンネル買い取ってくれません？」というコンセプトのもと開設。開設から約1年で登録者40万人を突破し、急速にファンを増やしています。

毎週月曜日21時に配信され、出演するハリウッドザコシショウとくっきー！の独創的な企画と、毎回招かれるゲストとの予測不能なやり取りが話題に。ゲストの普段見せない一面を引き出す“振り回し力”も魅力のひとつです。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

◆「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/