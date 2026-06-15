名古屋名物みそかつの「矢場とん」がくるめし弁当に登場！6月15日(月)より愛知県で販売開始

株式会社くるめし

国内最大級の法人向け弁当デリバリーサービス「くるめし弁当」（運営：株式会社くるめし、本社：東京都渋谷区、代表取締役：小林 篤昌）は、2026年6月15日（月）より愛知県で、名古屋名物みそかつの名店「矢場とん」の味を、オフィスや会議の場で気軽に楽しめるお弁当の提供を開始いたします。秘伝のみそだれとこだわりのとんかつが織りなす味わいをオフィスやイベント・ロケの現場でお楽しみください。

■「矢場とん」について

昭和22年創業の名古屋を代表する「みそかつ」の老舗専門店。創業以来、「一流の大衆食堂」を理念に掲げ、伝統の味を守りながら進化を続け、現在では愛知・東京・大阪・三重・富山に計30店舗を展開しています。代々受け継がれてきた秘伝のみそだれと、熟練の技で揚げられるかつは、地元はもちろん国内外の多くの人を魅了しています。

■「矢場とん（東海）」メニューのご紹介

わらじとんかつ弁当 2,000円（税込）

店舗でも人気の「わらじ」サイズの大判のわらじとんかつに、秘伝のみそだれをたっぷりかけてお召し上がりいただくボリュームがあるお弁当。みそだれととんかつソースと2種類の味でお楽しみいただけます。サクサクの衣とジューシーな肉の旨味が広がる、矢場とんならではの贅沢な味わいをぜひご堪能ください。

https://www.kurumesi-bentou.com/yabaton/waraji/

ひれとんかつ弁当 1,510円（税込）

低温の油でじっくりと揚げた、やわらかく上品なひれかつに、秘伝のみそだれを合わせた一品。ヘルシーにお楽しみいただけるため、店舗で女性からの人気が高いメニューをお弁当でお召し上がりいただけます。香ばしさが際立つお弁当です。

https://www.kurumesi-bentou.com/yabaton/hire/

■「矢場とん」のお弁当のご注文はこちら

店舗ページ：https://www.kurumesi-bentou.com/yabaton/

■「くるめし弁当」とは

「くるめし弁当」( https://www.kurumesi-bentou.com/ )は、ロケや展示会などの大型イベントから、役員会議・ランチミーティングまで、ビジネスの場における幅広いニーズに応じた宅配弁当を検索・注文できる国内最大級の法人向けフードデリバリーサービスです。約950店舗、21,000種類の宅配弁当を掲載しており、多様なジャンル・店舗・価格の商品の中から、用途や予算に応じてお弁当を検索・注文することができます。

【株式会社くるめし 会社概要】

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-23-12 フォンティスビル7F

代表者：代表取締役 小林 篤昌

WEBサイト：https://www.kurumeshi.co.jp/

事業概要：法人向けフードデリバリー事業

「くるめし弁当」（ https://www.kurumesi-bentou.com/ ）

「シェフコレ」（ https://www.chef-colle.com/ ）

「ヒトハコ」（ https://hitohaco.com/ ）