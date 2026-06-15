アリババグループ、越境ECアプリ「TAO」が最大75％OFFの「TAO 夏の感謝祭」を6月15日（月）から開催

淘宝日本株式会社

アリババグループ傘下のAlibaba International Digital Commerce Groupが運営する越境ECアプリ「TAO（タオ）」は、2026年６月15日（月）00:00～６月21日（日）23:59までの７日間、最大75％OFFの「TAO 夏の感謝祭」を開催します。TAOではユーザーのキャンペーン参加が継続的に拡大しており、こうした需要の高まりを受け、本キャンペーンを実施します。

■「TAO 夏の感謝祭」開催概要

キャンペーンエントリー期間：2026年６月12日（金）00:00～６月21日（日）23:59

キャンペーン期間：2026年６月15日（月）00:00～６月21日（日）23:59

開催サイト：https://guideway.tao.co/ssr/23981/24816/590730?wh_pid=23981/24816/590730



「TAO 夏の感謝祭」期間中、最大5,000PayPayポイント獲得が可能

本キャンペーンの対象商品の中には、付与されるPayPayポイントが20～50倍となるポイント還元率の高い商品があります。今回の特典と組み合わせることで、最大60倍相当のポイント還元を受けることが可能です。

- キャンペーンへのエントリーからPayPayポイント獲得までユーザーがキャンペーンにエントリー後、期間内に対象となる商品を購入した回数に応じて、以下の通りの特典ポイントを追加で付与いたします。※1回のご注文につき、1,000円以上のご購入が必要です※特典ポイント付与予定日：2026年８月３日（月）頃１回の購入：追加でポイント＋１倍２回の購入：追加でポイント＋４倍３回以上の購入：追加でポイント＋10倍- キャンペーンの適用条件および注意事項PayPayポイントの倍増は、キャンペーン期間中のすべての注文に適用されます。ポイント還元率の高い商品との組み合わせで最大60倍相当の還元が受けられますが、ユーザー１人あたりの特典ポイント獲得上限は5,000ポイントです。特典ポイントは、キャンペーン終了後40日以内に対象のTAOのユーザーアカウントへ付与されます。

ショッピングがより楽しくなる各種クーポンをご用意！99％OFFクーポン獲得のチャンス

本キャンペーンの期間中、TAOアプリへのチェックイン数や購入金額に応じて、割引が受けられるクーポンを配布します。商品をお得に購入できるこの機会に、ぜひクーポンをご利用ください。各クーポンの詳細は以下のとおりです。

- TAOアプリへの連続チェックインでお得なクーポンを獲得！最大99％OFF（抽選）TAOアプリへチェックインすることで、お買い物がお得になるクーポンを獲得することができます。２日間連続チェックイン：10％OFFのクーポン５日間連続チェックイン：20％OFFのクーポン７日間連続チェックイン：抽選で99％OFFのクーポン※７日間連続チェックインで抽選に参加でき、当選者のみ99％OFFクーポン（上限5000円）を進呈します。- どなたでもご利用可能！一律配布クーポンのご案内購入金額に応じてお得な割引が受けられるクーポンです。3,500円以上のご購入：400円OFFのクーポン6,000円以上のご購入：700円OFFのクーポン10,000円以上のご購入：1,200円OFFのクーポン- 毎日がチャンス！最大2,500円OFFが叶う数量限定・先着クーポンのご案内5,000円以上のご購入で2,500円OFFとなるクーポンを配布します。獲得方法：キャンペーンの期間中、毎日12:00（正午）から配布開始します。注意事項：先着順での受付となるため、上限に達し次第終了です。■話題の中国コスメブランドがTAOに新規出店！人気商品もキャンペーン対象に

近年、日本のユーザーの間で中国コスメブランドへの注目と需要が急速に高まっています。 これを受け、TAOでは日本のユーザーから高い支持を集める中国コスメブランドの新規出店が決定しました。これらの注目ブランドの商品も、今回の「TAO 夏の感謝祭」の対象としてお買い求めいただけます。

- 今回新規出店が決定した中国コスメブランドをご紹介日本でも話題を集めている中国コスメブランド５つがTAOに新規出店いたします。各ブランドの注目商品（ピックアップ商品）を順にご紹介します。

【JOOCYEE】

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JOOCYEE ピックアップ商品はこちら

１.JOOCYEEジューシー 固形リップバーム

https://jp.tao.co/item/1001006115666046?spm=a3w24.pagebrand.0.0.154abdxfbdxfjE&skuId=11000036495164384(https://jp.tao.co/item/1001006115666046?spm=a3w24.pagebrand.0.0.154abdxfbdxfjE&skuId=11000036495164384)

※最終的な価格はお客様のデバイス上での表示を基準とします。

２.JOOCYEEジューシー アイブロウペンシル

https://jp.tao.co/item/1001006116873928?spm=a3w24.pagebrand.0.0.154abdxfbdxfjE&skuId=11000036522365899(https://jp.tao.co/item/1001006116873928?spm=a3w24.pagebrand.0.0.154abdxfbdxfjE&skuId=11000036522365899)

※最終的な価格はお客様のデバイス上での表示を基準とします。

【フローラシス】

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フローラシス ピックアップ商品はこちら

１.フローラシス マットリップスティックとリップグロスのギフトボックス

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※最終的な価格はお客様のデバイス上での表示を基準とします。

２.フローラシス 自然な仕上がりのクッションファンデーション

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※最終的な価格はお客様のデバイス上での表示を基準とします。

【JUDYDOLL】

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JUDYDOLL ピックアップ商品はこちら

１.JUDYDOLLジュディドール ハイライト＆シェーディングパレット

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※最終的な価格はお客様のデバイス上での表示を基準とします。

２.JUDYDOLLジュディドール 多機能 水光チーククリーム&ハイライター

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※最終的な価格はお客様のデバイス上での表示を基準とします。

【MAOGEPING】

https://pages.tao.co/mapp/tmg-fe/jp-shop-page/storeHomeV2?sellerId=839895996

MAOGEPING ピックアップ商品はこちら

１.MAOGEPINGマオゴピン 柔らかなマット質感のリップカラー

https://jp.tao.co/item/1001006116854217?spm=a3w24.pagebrand.0.0.62c07xMx7xMx39&skuId=11000036571926775(https://jp.tao.co/item/1001006116854217?spm=a3w24.pagebrand.0.0.62c07xMx7xMx39&skuId=11000036571926775)

※最終的な価格はお客様のデバイス上での表示を基準とします。

２.MAOGEPINGマオゴピン 極上の柔らかさを実現！保湿下地クリーム

https://jp.tao.co/item/1001006116852517?spm=a3w24.pagebrand.0.0.62c07xMx7xMx39&skuId=11000036522385528(https://jp.tao.co/item/1001006116852517?spm=a3w24.pagebrand.0.0.62c07xMx7xMx39&skuId=11000036522385528)

※最終的な価格はお客様のデバイス上での表示を基準とします。

【INTO YOU】

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INTO YOU ピックアップ商品はこちら

１.INTO Uイントゥユー マットなベルベットリップスティック

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※最終的な価格はお客様のデバイス上での表示を基準とします。

２.INTO Uイントゥユー 水光リップグロス

https://jp.tao.co/item/1001006115664558?spm=a3w24.pagebrand.0.0.2ee4niRIniRIpL&skuId=11000036495039600(https://jp.tao.co/item/1001006115664558?spm=a3w24.pagebrand.0.0.2ee4niRIniRIpL&skuId=11000036495039600)

※最終的な価格はお客様のデバイス上での表示を基準とします。

■TAOについて

このたび、Alibaba InternationalはアリババグループのECプラットフォーム「淘宝（タオバオ）」の豊富な経験を活かし、日本のユーザー向けに新しいECアプリ「TAO」を設立いたしました。TAOでは、淘宝の特徴を活かして高品質な商品をリーズナブルな価格で提供し、さらに日本のユーザーニーズや趣味・嗜好を踏まえた商品を厳選しています。「TAO」は、日本のユーザーがストレスなくショッピングを楽しめるよう、魅力的なビジュアルで商品の購入意欲を引き出すEC体験を提供します。

また、日本のユーザーにより良いサービスを提供するため、Alibaba Internationalは日本国内に淘宝日本株式会社（タオバオニホンカブシキガイシャ）を設立しました。これらの取り組みを通じて、TAOは日本市場に深く根付いた信頼されるECプラットフォームを目指しています。

現在、TAOではアパレル・アクセサリー、インテリア家具、家庭用収納、バス寝具、アウトドアキャンプ、ペット用品、調理器具、オフィス用品などのカテゴリーで豊富な商品を厳選しており、今後も商品の数またカテゴリーをさらに拡充していく予定です。

TAOオフィシャルHP：https://jp.tao.co/

iOS: https://itunes.apple.com/app/id6557039129

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alibaba.taobaojp

TAOカスタマーサービス窓口：03-4235-2185

TAO公式Instagram： https://www.instagram.com/tao_japan_official/

■Alibaba Internationalについて

Alibaba International Digital Commerce Group（日本語読み：アリババ インターナショナルデジタル コマース グループ、中国語名：阿里国際数字商業集団、通称：Alibaba International）は、2023年3月の組織改革を受け設立されたアリババグループ傘下で国際EC事業を担当する事業グループです。中国本土以外の世界各地の3億500万人以上の消費者に対してサービスを提供しており、2024年度（注：2023年4月1日～2024年3月31日）の売上高は1,025.98億元で、前年比46%増を記録しており、アリババグループで最も急成長している事業の一つです。またAlibaba Internationalは、各地域のマーケットの特徴に合わせて多様性のある、現地にマッチしたビジネスモデル及びビジネスブランドを展開しています。代表的な例としては、スペインのハイエンドECプラットフォームである「Miravia」があります。こちらのECサイトは、スペイン現地のミッドレンジおよびハイエンドユーザーの消費者の趣味趣向に合わせた専門ECサイトになっています。

Alibaba Internationalオフィシャルサイト

https://www.alibabagroup.com/zh-HK/about-alibaba-businesses