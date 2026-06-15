松本の高校生チーム「ふかみーこ」がクラウドファウンディングの挑戦を開始しました！

一般社団法人まつもとLab.「ふかみーこ」が燻製工房KUNMARUさまの工場で、試作品作成のお手伝いをしました。（2026年5月17日）

2026年6月15日(月)、一般社団法人まつもとLab.（本社：長野県松本市浅間温泉1丁目22番28号、代表理事：渋谷透）は、長野県松本市の高校生チーム「ふかみーこ」と共同で、オリジナルの「燻製味噌」と「蕎麦殻燻製珈琲」の開発と普及を目指し、クラウドファウンディングによる資金調達を開始します。このプロジェクトは、2026年８月31日(月)までの期間設定で、『松本の高校生チーム「ふかみーこ」の挑戦！「燻製味噌」＆「蕎麦殻燻製珈琲」作るぞ！』にて実施され、目標金額は80万円です。

プロジェクトページは以下URLよりご参照ください。

https://camp-fire.jp/projects/945064/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show

実施の背景

このプロジェクトは、松本市主催の「Matsumoto AI Camp」をきっかけに、”松本らしいお土産を作ろう”という想いを持つ高校生４人が集まり結成されました。

・眞田隆之介（松本深志高等学校２年）

・白鳥花音（松本県ケ丘高等学校２年）

・宋語紗（松本県ケ丘高等学校２年）

・小林汰槻（松本美須々ケ丘高等学校３年）

そこに、私がメンターとして加わり、アドバイザーとして地元の老舗百貨店「井上百貨店」の井上副社長をアドバイザーとして招き入れスタートしております。

プロジェクトの概要

本プロジェクトの一番の特徴は、松本市の地域事業者との関わりです。賛同してくださった事業者さまと一緒に、２つの商品開発を進めてまいります。

１．燻製味噌ディップ

上高地みそ株式会社様 ・・ベースとなるお味噌の提供、商品加工

燻製工房KUNMARU様 ・・商品企画、燻製味噌の製造

大徳紙商事株式会社 ・・商品ラベルデザイン、製造

２．蕎麦殻燻製珈琲

株式会社Alps coffee lAb.様 ・・ベースとなる珈琲豆提供、商品加工

燻製工房KUNMARU様 ・・商品企画、蕎麦殻燻製珈琲の製造

株式会社かまくらや ・・蕎麦殻提供

大徳紙商事株式会社 ・・商品ラベルデザイン、製造

プロジェクトの価値

【燻製味噌】お味噌を燻製することにより、より深い味わいとなり、松本野菜や牛乳パン、おやきなど、松本を打表する食の魅力を引き出す可能性があることです。詳しくは、試食会の様子をプロジェクトでご紹介しておりますので是非ご覧になってください。



【蕎麦殻燻製珈琲】”蕎麦殻”という信州ならではの食材と”珈琲”を”燻製”という技術でつなぎ、松本ならではのフレーバーコーヒーの可能性を開きました。蕎麦殻のアップサイクルの一つの形も提案できたと思います。

【地域事業者のつながり】高校生の探求活動が、地域の事業者をつなげ”うねり”を生み出す、という地域活性化のモデルケースを示すことができたのではないかと思います。

この”うねり”をさらに大きなものにするような活動を、ステークホルダーの皆様と続けてまいります。

クラウドファンディングのリターン

【松本オリジナル燻製セット】のイメージ

支援者には、以下５テーマのリターンを用意いたしました。

１.松本ならでは ・・今回開発する「燻製味噌」「蕎麦殻燻製珈琲」など

２.松本の特別な体験 ・・燻製体験など他では味わえない体験を提供

３.ふかみーこグッズ ・・オリジナルなるシールなど高校生ならではのリターン

４.松本の癒し ・・松本発の癒しグッズ

５.感謝を込めて ・・心を込めたメッセージカード

リターンの詳細は、プロジェクトページをご覧ください。

プロジェクトの今後の展開(Next Step)

・︎ 各イベントでのご意見を踏まえ、商品をブラッシュアップしてまいります。

・︎ 10月の松本深志高等学校150周年事業に向けアソートギフトを作ります。

・︎ 継続的な販売を踏まえ、SNSを活用した広告や、ECサイト、実店舗での販売も検討します。

担当者コメント

2026年5月17日(土)の燻製体験でのオリエンテーションにて

＜写真左から＞

⚫️白鳥花音（松本県ケ丘高等学校２年）

最近読みたい本が増えすぎて、ある意味幸せです。純文学派です！おすすめあったら教えていただけると嬉しいです(o^^o)

⚫️宋語紗（松本県ケ丘高等学校２年）

マイブームは包装紙を切り取って集めることです。この活動を通して長野県松本市らしさを多くの人に広げ、知ってもらいたいです！

⚫️小林汰槻（松本美須々ケ丘高等学校３年）

副リーダーの小林です。最近の悩みは勉強です。

⚫️眞田隆之介（松本深志高等学校２年）

リーダーの眞田です。この活動が沢山の人に笑顔を届けられるようなものになるよう、全力で頑張るので応援よろしくお願いします！

＜プロジェクトオーナーからのコメント＞

⚫️渋谷透（一般社団法人まつもとLab.）

このプロジェクトは、高校生たちの情熱と、地域の皆様のご支援によって成り立っています。皆様の応援が、彼らの次のステップへの自信となり、松本の新たな可能性が花開くきっかけになると確信しています。どうぞ、松本の未来を一緒に作る仲間として、このプロジェクトを応援していただきたく宜しくお願い申し上げます。

以上