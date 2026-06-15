「MIYASHITA STADIUM presented by 三井不動産」（ミヤスタ）「adidas PLAY FREE PARK」オープニングイベントレポート

三井不動産株式会社

三井不動産株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役社長：植田俊）（以下、「三井不動産」）は、現在 2026年6月11日（木）から6月28日（日）の期間中、MIYASHITA PARK（東京都渋谷区）をサッカースタジアムに見立てた空間に演出する応援企画「MIYASHITA STADIUM presented by 三井不動産（略称：ミヤスタ）」を開催中です。

6月11日(木)に、三井不動産とアディダスジャパン株式会社の2社共同で、「ミヤスタ」「adidas PLAY FREE PARK」オープニングイベントを開催いたしました。本イベントには、現役プロサッカー選手の武藤嘉紀選手、元日本代表の岩渕真奈さん、お笑いコンビのコットン（西村真二さん、きょんさん）、そしてMCとして永島優美さんが登壇。両社が仕掛ける企画の発表や、等身大「森保監督フィギュア」のアンベール、体験コンテンツでの白熱した対決、サッカー日本代表へのエールを送りました。

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■主催者プレゼンテーション：両社がタッグを組む意義とイベントへの想い

イベント冒頭には、三井不動産の平原秀人広報部長とアディダスジャパンの宮本暁子シニアディレクターが登壇し、本イベントの狙いと背景を語りました。

三井不動産は、2023年10月20日に公益財団法人日本サッカー協会（以下、「JFA」）とJFAメジャーパートナー契約を締結し、2050年までに世界一を目指し挑戦するサッカー日本代表「SAMURAI BLUE」を、スポーツの力を活用した街づくりを通じて応援してきた経緯から、MIYASHITA PARKという都市空間全体を“スタジアム”に見立て、人々が自然と集まるコミュニティの場を創造することを目指すことを説明。（三井不動産はJFAメジャーパートナーです）。また、アディダスは「Play Free」をテーマに、サッカーを誰もが自由に楽しめるカルチャーとして浸透させるべく、特設ピッチやポップアップストアを展開することを発表。両社が共通の価値観のもとで力を合わせ、期間中さらなる熱狂の渦を巻き起こすことを誓いました。

■武藤嘉紀選手、岩渕真奈さん、コットンの3組が豪華ゲストとして登場！

本オープニングイベントを彩る豪華ゲストとして、現役プロサッカー選手の武藤嘉紀選手、元日本代表の岩渕真奈さん、お笑いコンビのコットン（西村真二さん、きょんさん）が、MCとして永島優美さんの呼込みにより登壇。イベントを観覧していた一般来場のお客様からの温かい拍手とともに迎え入れられました。

■精巧な出来栄えに驚嘆！等身大「森保監督フィギュア」をアンベール！

ステージ上に設置されたオブジェクトがアンベールされると、サッカー日本代表を率いる森保一監督の等身大フィギュアが登場しました。試合中に選手へ熱い指示を送る様子を精巧に再現した、「ピッチサイドで指示を出す森保監督」をステージで初お披露目すると、会場は大盛り上がり。さらに、イベント期間中は「ミヤスタ」内では、試合中に幾度となく書き留める姿が映し出され、SNSでも「森保メモ」として大きな話題となったあの象徴的なシーンを完全再現した「ベンチ前でメモを取る森保監督」もフォトスポットとして設置されていることもアナウンスされました。また、一足先にフィギュアと対面した森保監督本人の微笑ましいリアクションを収録した映像もステージ上にて上映。

実際にフィギュアを見た岩渕さんは「肌の質感までリアルに再現されていて、制作過程も気になるほど完成度が高い」と驚きの表情を見せました。また武藤選手も「下唇の特徴など細部まで忠実に再現されていて驚いた」とその精巧なクオリティを称賛しました。

■白熱のフットゴルフ対決！武藤・岩渕ペア vs コットン

その後はゲスト一同が特設ピッチへと移動し、会場内に常設される体験コンテンツ「フットゴルフ」のデモンストレーション対決が行われました。ルールは1人5回ずつ交互にキックし、合計得点を競うシステムで、「武藤・岩渕チーム」と「コットンチーム」に分かれて勝負を展開。普段はなかなか体験できない競技にアスリート陣も緊張しつつ楽しむ姿を見せ、コットンの2人もボケを交えながら実力を発揮し、会場を大いに盛り上げました。武藤選手、西村さん、岩渕さんまで３点同点という両チーム一歩も譲らない接戦となり、会場は大盛り上がり。白熱した展開の中、最後のキッカーはきょんさん。多くの視線がきょんさんに集まり、会場の期待が高まった瞬間、きょんさんはボールを蹴るのではなく、自分の坊主頭をゴールに入れ「ゴール！」と盛大なボケを披露。会場は笑いの渦に包まれました。

最終的には両チーム6対6の同点で決着。武藤選手は「非常に難しかったですが、楽しくプレーすることができました」とコメント。また岩渕さんは「サッカー経験の有無に関係なく、誰でも気軽に楽しめるコンテンツだと思います」と語り、フットゴルフの魅力をアピールしました。

■ユニフォームを纏ったプリクラ撮影と熱い応援メッセージ

白熱したフットゴルフ対決の後には、イベントに先駆けてオリジナル証明写真機「adiFOTO」で撮影された、武藤選手、岩渕さん、MCの永島さんのスリーショットプリクラがスクリーンに投影され、トークセッションがスタート。最新の日本代表ユニフォームをファッションとして着こなした感想や、「ミヤスタ」の魅力についてクロストークが繰り広げられました。コットン・きょんさんは「試合前の円陣を組んでいるような雰囲気で楽しかったです。優勝トロフィーを掲げているようなポーズも撮ることができて盛り上がりました」とコメント。また武藤選手は「MIYASHITA PARKに来るのは初めてでしたが、とても雰囲気が良く、ここに来れば多くのコンテンツを楽しめると感じました」と「ミヤスタ」の魅力についても語りました。

最後には、日本代表へ向けてコットンさんが「サッカーの盛り上がりを現地へ届け、みんなで一つになって最高の景色を見たいです」とエールを送り、岩渕さんも「ミヤスタでワールドカップを楽しみながら、皆さんと一緒に現地へ熱い声援を届けていきたいです」と熱いエールで締めくくりました。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/51782/table/1076_2_82ebd1ad58dca00d48927bba133e0568.jpg?v=202606150651 ]

三井不動産は、2026年6月11日（木）から6月28日（日）の期間中、「MIYASHITA STADIUM presented by 三井不動産 (略称：ミヤスタ)」と銘打ち、MIYASHITA PARKの施設全体をサッカースタジアムに見立て、ファン・サポーターが一体となって熱狂を共有できるよう、サッカー日本代表を盛り上げるさまざまなコンテンツを展開中です。サッカーフィールドをイメージしたデザインの外観ラッピングをはじめ、エンタメ、ファッション、フードなどの多角的なイベントを展開することで、「サッカー日本代表を応援するならこの場所」という熱気あふれる空間を提供し、渋谷の街をあげてサッカー日本代表を盛り上げます。

イベント概要

イベント名称：「MIYASHITA STADIUM presented by 三井不動産(略称：ミヤスタ)」

開 催 期 間：2026年6月11日（木）～6月28日（日）

会 場：MIYASHITA PARK（東京都渋谷区神宮前6-20-10）

主 催：三井不動産株式会社

特 別 協 力：公益財団法人 日本サッカー協会（JFA）

特設サイト：https://www.mitsuifudosan.co.jp/bethechange/soccer/202606/

施設サイト：https://www.miyashita-park.tokyo/

詳細は以下プレスリリースをご覧ください。

2026年5月14日発信 https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2026/0514_02/

『SAMURAI BLUE（サッカー日本代表）応援企画 「MIYASHITA STADIUM presented by 三井不動産」開催』

【添付資料１. 三井不動産の街づくりとスポーツ・エンターテインメント】

三井不動産は、2016年から「BE THE CHANGE」というスローガンを掲げ、スポーツの要素を盛り込んださまざまな街づくりを手掛けてまいりました。2024年4月に策定した長期経営方針「＆INNOVATION 2030」でも、事業戦略に掲げる新たなアセットクラスへの展開に向け、スポーツ・エンターテインメントを通じた感動体験の創出を目指しています。

2024年5月に開業した「LaLa arena TOKYO-BAY」では、音楽コンサートやスポーツイベントなどさまざまなイベントを通じて非日常の感動体験を提供するとともに、同エリアにある「三井ショッピングパーク ららぽーと TOKYO-BAY」や「三井ショッピングパーク ららテラス TOKYO-BAY」と一体となった企画を通じてリアルの体験価値を生み出すことで、お客さまが一日中楽しめる環境づくりに取り組んできました。

また、東京ドームなどで開催される大型アーティストライブと連動した公式POP-UPイベントが行われる「MIYASHITA PARK」、本格的なスポーツ・エンターテインメントイベントが実施可能な屋内型スタジアムコートを有する「三井ショッピングパーク ららぽーと堺」「三井ショッピングパーク ららぽーと安城」、スポーツや映画・音楽コンサートなどのパブリックビューイングが開催できるスポーツパークを有する「三井ショッピングパーク ららぽーと福岡」などのスポーツ・エンターテインメントの要素を盛り込んだ街づくりも手掛けています。

一人ひとりが変化そのものになろうという意味の「BE THE CHANGE」のロゴは、世界を変える「風」をモチーフにデザインされました。三井不動産のコーポレートカラーの二色で塗り分けられたエレメントは、「風に乗って飛び立つ鳥」をイメージしています。「人が変われば、世界は変わる」という思いから、掲げたスローガンです。

【添付資料２. 三井不動産グループのサステナビリティについて】

三井不動産グループは、「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける」という「＆マーク」の理念に基づき、「社会的価値の創出」と「経済的価値の創出」を車の両輪ととらえ、社会的価値を創出することが経済的価値の創出につながり、その経済的価値によって更に大きな社会的価値の創出を実現したいと考えています。

2024年4月の新グループ経営理念策定時、「GROUP MATERIALITY（重点的に取り組む課題）」として、「1. 産業競争力への貢献」、「2. 環境との共生」、「3. 健やか・活力」、「4. 安全・安心」、「5. ダイバーシティ＆インクルージョン」、「6. コンプライアンス・ガバナンス」の6つを特定しました。これらのマテリアリティに本業を通じて取り組み、サステナビリティに貢献していきます。

【参考】

・「グループ長期経営方針」 https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/

・「グループマテリアリティ」 https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/