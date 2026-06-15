串本町 × 宇宙ふれあいホール「Sora-Miru」× ホテルが連携し、「串本カイロスロケット体操」を夏休みにホテルで毎朝実施【メルキュール和歌山串本リゾート＆スパ】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

メルキュール和歌山串本リゾート＆スパ（和歌山県東牟婁郡串本町／総支配人：田中 一徳） は、和歌山県串本町（町長：田嶋 勝正）と宇宙ふれあいホール「Sora-Miru」の指定管理者である 株式会社ヒト・コミュニケーションズ（東京都豊島区／代表取締役社長：安井 豊明）と連携し、2026年7月18日（土）から8月31日（月）までの夏休み期間中、串本町が制作した「串本カイロスロケット体操」をホテル内で毎朝実施します。

日本初の民間ロケット射場「スペースポート紀伊」を有する“ロケットの町”串本町が、カイロスロケットをより身近に感じてもらうために制作したオリジナル体操「串本カイロスロケット体操」を、宿泊ゲストだけでなく地域住民も参加できる地域連携企画として展開します。期間中は毎朝、宇宙ふれあいホール「Sora-Miru」の運営スタッフによる宇宙やロケットに関する解説や体操レクチャーを実施。健康的な朝時間を楽しみながら、串本町ならではの宇宙・ロケット文化への理解を深めていただくとともに、観光と地域交流が交わる新たな朝のコミュニティ形成につなげます。

「串本カイロスロケット体操」企画背景

本州最南端に位置する和歌山県串本町では、日本初の民間ロケット射場「スペースポート紀伊」の開設を契機に、宇宙・ロケットを活用した地域活性化に取り組んできました。町内で打ち上げが行われている民間小型ロケット「カイロス」は、今や地域の未来を象徴する存在となっています。

こうした中、子どもから大人まで幅広い世代がロケットを身近に感じ、親しみを持てる新たなコミュニケーションツールとして誕生したのが「串本ロケット体操」です。

「串本カイロスロケット体操」は、元NHK Eテレ「体操のお兄さん」として知られる佐藤 弘道氏が監修を担当し、和歌山県出身で元体操日本代表の田中 理恵氏が振り付けを担当。ロケットの打ち上げや飛行をイメージした動きを取り入れ、子どもから大人まで楽しく身体を動かせる内容となっています。

メルキュール和歌山串本リゾート＆スパでは、この「串本カイロスロケット体操」を夏休み期間中に毎朝実施することで 、地域住民と宿泊ゲストが一緒に参加できる新たな地域交流の場を創出するとともに“ロケットの町・串本”の魅力発信につなげていきます。

串本町株式会社ヒト・コミュニケーションズメルキュール和歌山串本リゾート＆スパ

▼「串本カイロスロケット体操」動画はこちら（YouTubeリンク）

串本町長 田嶋 勝正（たしま かつまさ）コメント

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TVLt4f-GG1I ]

串本町では、日本初の民間ロケット射場「スペースポート紀伊」をきっかけに、宇宙・ロケットを活用した地域活性に取り組んでいます。「串本カイロスロケット体操」は、子どもから大人まで幅広い世代の皆さまに、ロケットをより身近に感じていただきたいという想いから誕生しました。

今回、ホテルと連携し、宿泊ゲストだけでなく地域住民の皆さまにも参加いただける形で毎朝実施できることを大変嬉しく思います。この取り組みを通じて、串本町の魅力やカイロスロケットへの応援の輪がさらに広がることを期待しています。

株式会社ヒト・コミュニケーションズ 関西支社支社長代理 大森 勇太（おおもり ゆうた）コメント

弊社は、宇宙ふれあいホールSora-Miruの運営に従事させていただいております。施設を通じた宇宙・ロケットによる新たな串本の魅力発信に尽力しておりますが、今回の「串本カイロスロケット体操」は、地元の皆さまや宿泊ゲスト双方にとっても新たな交流機会につながる取り組みと思っております。

運営スタッフによる体操レクチャーも実施させていただきながら串本カイロスロケット体操が新たな串本を知るコンテンツになっていけるよう、ともに発信させていただきます。

メルキュール和歌山串本リゾート＆スパ 総支配人 田中 一徳（たなか かずのり）コメント

当ホテルでは、串本ならではの自然や文化を感じていただける滞在体験を大切にしています。今回の「串本カイロスロケット体操」は、宿泊ゲストだけでなく地域住民の皆さまにもご参加いただける取り組みとして、地域とのつながりを感じられる新たな朝の交流機会になると考えています。

太平洋を望むロケーションの中で、身体を動かしながら串本町ならではの宇宙・ロケット文化に触れていただき、夏の思い出のひとつとしてお楽しみいただければ幸いです。

「串本カイロスロケット体操」当日の流れ

太平洋を見下ろす高台に建つメルキュール和歌山串本リゾート＆スパでは、海風を感じながら行う「串本カイロスロケット体操」を通じて、旅先ならではの爽やかな朝時間をお楽しみいただけます。期間中は毎朝、宇宙ふれあいホール「Sora-Miru」の運営スタッフがホテルを訪れ、串本町のロケット事業や「Sora-Miru」の紹介に加え、「ロケット体操」のレクチャーを実施後、参加者全員で体操を行います。串本町ならではの宇宙・ロケット文化に触れながら、一日の始まりを迎えることができます。

体操は太平洋を望む中庭で実施ホテル外観

スケジュール

7:30 串本のロケット事業や宇宙ふれあいホール「Sora-Miru」「串本カイロスロケット体操」の紹介（館内）

7:40 「串本カイロスロケット体操」のレクチャー（館内）

7:50 中庭に移動し、参加者全員で「串本カイロスロケット体操」

※7月18日（土）はオープニングプログラム実施のため、通常スケジュールとは異なり9:00～9:30開催となります。

※7月18日（土）は町長、宇宙ふれあいホール「Sora-Miru」指定管理者である株式会社ヒト・コミュニケーションズ 大森様、メルキュール和歌山串本リゾート＆スパ総支配人が参加し、参加者とともに「串本ロケット体操」を行います

※館内プログラムはラウンジスペースで実施予定です。参加人数に応じて実施場所を変更する場合があります

※雨天時や強風時は、安全面を考慮しホテル館内で実施します

宇宙ふれあいホール「Sora-Miru」とは

ホテルから車で約10分の場所にある体験型ミュージアム。「宇宙をもっと身近に」をコンセプトに、ロケットや宇宙について、イラストや展示を通してわかりやすく学ぶことができます。お子さまから大人まで楽しめる施設で、旅前後の立ち寄り先としてもおすすめです。

「串本カイロスロケット体操」開催概要

【期間】2026年7月18日（土）～2026年8月31日（月） 毎朝開催

【時間】7:30～8:00

※7月18日（土）はオープニングプログラム実施のため、通常とは異なり9:00～9:30開催となります

【場所】ホテル中庭、ラウンジ、ホール前ホワイエ ※天候や参加人数により変更となる場合があります

【URL】https://mercure-wakayamakushimoto-resortandspa.jp/plan/kushimoto-kairos-rocket-exercise/

【協力】串本町役場／宇宙ふれあいホール「Sora-Miru」

継続参加特典

カイロス関連グッズ

期間中「串本カイロスロケット体操」に3回参加された方には、カイロス関連グッズをプレゼントします。地域住民の継続参加はもちろん、滞在中に複数回参加する宿泊ゲストにも“ロケットの町・串本”ならではの夏の思い出としてお楽しみいただけます。

※カイロス関連グッズは数量限定のため、なくなり次第終了となります

ディナー＆朝食ビュッフェに新メニュー登場

「マルシェ」をイメージしたビュッフェ熊野牛スパイシーカレー（ディナー）プルドポークベネディクト（朝食）

開業2周年を迎えた2026年4月1日より、ビュッフェレストラン「Locavore（ロカボール）」では、Food & Beverageの新コンセプト「マルシェ」をイメージしたシグネチャーメニューの提供を開始しています。思わず足を止めたくなる「発見の楽しさ」、目の前で料理が仕上がるライブキッチンの「ワクワク感」、そして旅先ならではの「新鮮な体験」をお届けします。また、ローカルメニューも新メニューが登場し、和歌山県産ブランド牛「熊野牛」を使用した「熊野牛スパイシーカレー」はホテルおすすめの一品です。

※仕入れ状況などにより、メニュー内容が変更となる場合がございます。

「メルキュール和歌山串本リゾート＆スパ」橋杭岩を望む温泉露天風呂で、海風を感じられる大きな窓から海を望むレストランで朝夕のビュッフェを朝食では、南紀の郷土料理のひとつ「鰹茶漬け」を提供

自然豊かな本州最南端の地、串本の高台に位置し、太平洋を一望するロケーション。沖合に広がる名勝・天然記念物「橋杭岩」の景観とともに、雄大な海の表情が楽しめます。温泉露天風呂からは朝日や星空を眺め、時間を忘れ、心地よいひと時を過ごせます。朝夕のビュッフェスタイルの食事をはじめ、夕食時やラウンジでのアルコールを含むドリンクは宿泊料金に含まれ、滞在中は自由に楽しむことができます。ラウンジでは、地元にゆかりのあるお菓子なども用意しています。また、ホテル隣接の町営総合グラウンドでは温暖な気候を活かしたスポーツイベントが盛んに開催されています。ダイビング・カヤック・釣りなど、串本の自然を体感できるマリンアクティビティも人気のエリアです。

【所在地】〒649-3510 和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台1184-10

【TEL】03-6627-4730（予約センター）

【アクセス】JR串本駅から無料送迎バスで約5分、または徒歩で約15分

【公式サイト】https://mercure-wakayamakushimoto-resortandspa.jp/

メルキュールについて

ローマ神話の旅の神、マーキュリーからインスピレーションを得たメルキュール ホテルは、1973年の創業以来、単に快適な眠りをご提供する場としてではなく、その地域の魅力を深く感じることができる、質の高いサービスを大切にしています。メルキュールは、リオ、パリ、バンコク、その他世界各地で「ディスカバー・ローカル」のプログラムを通じて、お客様にその土地ならではの体験をお届けしています。インテリアデザインからその地域の食文化や飲み物にいたるまで、その土地ならではのものに触れていただける空間、おもてなしをご用意しています。メルキュール ホテルは、都心、ビーチ、山あいなど、60か国以上に1,000以上のホテルを展開しています。メルキュールは、110カ国以上で5,800以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティグループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供する予約プラットフォーム兼ロイヤルティプログラムALL Accor（オール アコー）の参加ブランドです。

アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界110ヶ国以上で 5,800 を超えるホテルやレジデンス、10,000 を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約 45 のホテルブランド、さらに Ennismore と共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALL は、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤルティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967 年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISIN コード：FR0000120404）および OTC 市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。詳細については https://group.accor.com をご覧ください。

※2026年６月15日配信時点での情報です。

※写真はすべてイメージです。