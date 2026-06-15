交洋不動産株式会社

交洋不動産株式会社（代表取締役社長 阿部 勝義）は、株式会社北洋銀行（頭取 津山 博恒）と区分所有する北洋銀行本店ビル「北洋大通センター」ならびに、交洋不動産株式会社が保有・運営する「北洋ビル」において、2026年6月15日付で【ResReal（レジリアル）認証 地震版運用認証】を取得いたしました。

地震版の取得は、全国初となります。

【認証結果】 ResReal認証

「ニュースリリース」 https://resreal.jp/2026/06/15/post-4173/

北洋大通センター ： GOLD ★★★★ （レジリエンスが大変高い）

北洋ビル ： GOLD ★★★★ （レジリエンスが大変高い）

ResReal（レジリアル）認証は、一般財団法人日本不動産研究所を認証機関とする不動産レジリエンス評価制度であり、自然災害に対する立地や建物の耐震性能、地震発生時の非常用設備などのハード面に加え、災害時に即応できる体制の整備や防災訓練の実施状況、災害対策備品の整備など、ソフト面も含めて総合的かつ定量的に評価するものです。本年5月7日付で取得した水害版運用認証に続き、今回は地震版での認証取得となります。

北洋銀行本店が入居する「北洋大通センター」は、複数電源や熱源の確保、非常用発電機設置などの設備面ならびに防災訓練の定例実施などの運用面を含めた取り組みが総合的に評価され、「GOLD（レジリエンスが大変高い）」の認証グレードを獲得しました。銀行本店として求められる業務継続性への配慮や災害対応力が、客観的な評価として示されたものです。また、1976年竣工で本年築50年を迎える「北洋ビル」についても改修工事により新耐震基準に適合していることに加え既存建物として設備面、運用面を含めた取り組みが評価され「ＧＯＬＤ（レジリエンスが大変高い）」の認証グレードを獲得しました。

北洋銀行および交洋不動産は、今後もそれぞれの役割のもと、不動産の災害対応力や事業継続性の維持・向上に継続して取り組み、地域社会ならびにテナント利用者の皆さまに、より一層の安心・安全を提供してまいります。

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