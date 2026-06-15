おうちアトリエで始める大人の学びレジャー。自宅で大切な作品を日常を彩る「お気に入りグッズ」へと生まれ変わらせる、体験型オンライン講座『おうちブランドクリエイター養成講座』を開講

ラフ株式会社

ラフ株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役：永渕成記、以下ラフ）は、50代を中心とした大人世代に向けて、2026年6月15日にパウダープリントを自宅で本格的に学べる体験型オンライン講座「おうちブランドクリエイター養成講座」を開講いたします。

ラフは、「学びと趣味で、生きがいをデザインする。」をブランドパーパスに掲げ、アート、書道、料理、クラフト、スイーツなどの分野で、大人が夢中になれる体験型オンライン講座を展開しています。

当社が提唱する「学びレジャー」とは、旅行や外食のように、人生を豊かにするために学びや趣味へ時間とお金を使う新しいライフスタイル消費です。

今回開講する「おうちブランドクリエイター養成講座」では、オンライン動画、教材キット、講師によるサポートを組み合わせることで、受講生が自宅にいながら本格的な創作体験を楽しめる環境を提供します。

自分の作品や想いを形に変え、「自分のブランド」として届ける1. 開講の背景と本講座が目指すもの

人生100年時代を迎え、50代以降の人生において「自分のための時間をどう過ごすか」「夢中になれるものを持てるか」は、暮らしの満足度や生きがいに関わる重要なテーマになっています。

子育て、仕事、家庭、介護など、さまざまな役割を担ってきた大人世代の女性にとって、趣味や学びは単なる余暇ではありません。

それは、

自分の感性を取り戻す時間であり、

新しい自分と出会う体験であり、

人とのつながりを生むきっかけです。

近年では、趣味として作品づくりを楽しむ人が増え、SNSやオンライン上でも多くの作品が発信されています。

一方で、「作品を作ることはできても、その先の展開方法が分からない」「自分の作品をどのような形にすればよいのか悩んでいる」という声も聞かれます。

こうした声を受け、本講座では作品づくりの技術だけでなく、自分の作品を新たな形へと展開するための考え方や実践方法を学ぶことができます。

本講座では、作品を「作る」だけでなく、その先の可能性まで見据えた学びを大切にしています。作品は、形が変わることで価値も変わります。飾って楽しむ作品が、日常に溶け込むアイテムへと姿を変えた瞬間、それは「鑑賞するもの」から「誰かにとって価値のあるもの」へと広がっていきます。

自宅にいながら学べるため、ライフスタイルに合わせて無理なく創作活動を続けられることも特徴です。

一方で、従来のオンライン講座には、次のような課題もありました。

・道具を自分で揃えるのが大変

・一人で学ぶため、途中で挫折しやすい

・講師や仲間とのつながりを感じにくい

・初心者には本格的な作品づくりのハードルが高い

ラフでは、こうした課題に対し、オンライン講座・教材キット・講師サポート・コミュニティ体験を組み合わせた「おうちアトリエ型」の講座設計を行っています。

届いた瞬間から、自宅がアトリエになる。

創る、つながる、夢中になる。

それが、ラフの体験型オンライン講座です。

2. おうちブランドクリエイター養成講座とは

「おうちブランドクリエイター養成講座」は、パウダープリントを初心者から学び、自宅で本格的な作品づくりを楽しめる体験型オンライン講座です。

この講座では、単に技術を学ぶだけではなく、

自分らしい作品をつくる喜び、

講師や仲間とつながる楽しさ、

新しい趣味に夢中になる時間を大切にしています。

この講座で学べること

・パウダープリントの基本技術

・初心者でも失敗しにくい制作手順

・作品づくりに必要な道具の使い方

・自分らしい表現の見つけ方

・完成作品を楽しむ・飾る・贈る方法

・必要に応じて、講師活動への発展可能性

こんな方におすすめ

・ハンドメイド作品の展開に興味のある方

・暮らしを彩るものづくりに興味のある方

・イラストやアート作品の活かし方に悩んでいる方

・自分の作品の可能性をもっと広げてみたい方

・動画を見るだけでなく、実際に手を動かして学びたい方

・同じ趣味を持つ仲間とつながりたい方

・人生後半に夢中になれるものを見つけたい方

手作りならではの柔らかさも表現できる

3. ラフの体験型オンライン講座の特徴

特徴1：自宅に教材キットが届く

ラフの講座では、初心者が迷わず始められるよう、必要な教材や道具をキットとしてお届けします。

「何を買えばいいかわからない」

「道具選びで失敗したくない」

そうした不安を減らし、受講生が学びの最初の一歩を踏み出しやすい設計にしています。

講師厳選のアイテムが入ったキット



特徴2：動画で何度でも学べる

オンライン講座のため、自宅にいながら自分のペースで学習できます。

わからない部分は何度でも見返すことができ、忙しい方でも生活リズムに合わせて取り組めます。



特徴3：講師のサポートがある

ラフの講座は、動画を見て終わるだけの一方通行型ではありません。

講師からのサポートや添削、質問対応を通じて、初心者でも安心して作品づくりに取り組める環境を整えています。



特徴4：仲間とつながれる

同じ講座を受講する仲間とつながることで、学びはより楽しく、続けやすいものになります。

作品を見せ合ったり、刺激を受けたり、励まし合ったりすることで、趣味が単なる個人の時間ではなく、人生を豊かにするコミュニティ体験へと広がります。



特徴5：大人が夢中になれる講座設計

ラフが大切にしているのは、単なるスキル習得ではありません。

「やってみたい」

「作品を完成させたい」

「誰かに見せたい」

「もっと上達したい」

そうした前向きな気持ちが自然と生まれる講座づくりを行っています。

布だけでなく、木や傘など身近なアイテムにも、それぞれの素材の質感を活かしてプリントできる

4. ラフが提唱する「学びレジャー」とは

ラフでは、学びや趣味を「勉強」ではなく、人生を豊かにする「レジャー」として捉えています。

旅行に行く。

外食を楽しむ。

映画を見る。

美術館へ行く。

それらと同じように、

学ぶこと、創ること、夢中になることもまた、大人の人生を豊かにするレジャーである

と私たちは考えています。

特に50代以降の人生では、これまで家族や仕事のために使ってきた時間を、もう一度自分自身のために使うことが大切になります。

ラフが提供したいのは、単なるオンライン講座ではありません。

それは、

自分の好きに出会い、

自分の感性を取り戻し、

人とのつながりを感じながら、

人生後半をより豊かに楽しむ体験です。

5.ラフ株式会社 代表取締役 永渕成記 のコメント

私たちは、オンライン講座を単なる「学習サービス」としては捉えていません。

ラフが届けたいのは、大人がもう一度、夢中になれる時間です。

50代以降の人生には、まだまだ新しい出会いや発見があります。

子育てや仕事、家庭の役割を一生懸命に果たしてきた方が、次は自分自身のために時間を使う。そのきっかけとして、趣味や学びには大きな可能性があると考えています。

今回開講する「おうちブランドクリエイター養成講座」は、作品を作る楽しさだけでなく、自分の作品の新たな可能性に出会うきっかけにもなる講座です。創作した作品をどのような形にし、どのように人に届けていくかを考えることは、表現の楽しさをさらに広げてくれるものだと思っています。

ラフの講座では、動画を見るだけではなく、教材キットが届き、実際に手を動かし、講師や仲間とつながりながら作品をつくっていきます。

届いた瞬間から、自宅がアトリエになる。

そんな体験を通じて、日々の暮らしの中に、創る喜びや夢中になれる時間を届けていきたいと思っています。

今後もラフは、「学びレジャー」という新しい文化を広げ、大人が夢中になれる社会の実現を目指してまいります。

6. おうちブランドクリエイター養成講座 講師 えりこ氏 コメント

おうちで好きなことを形にしながら、自分だけのブランドを作れることに大きな魅力を感じ、この活動を始めました。

最初は「私にもできるのかな」という不安がありましたが、一つひとつ作品を作り、発信していく中で、自分の可能性が少しずつ広がっていくことを実感しました。

この講座では、経験や特別なスキルがなくても、無理なく楽しく学べるよう、基礎から丁寧にお伝えしていきます。

「何か新しいことを始めたい」

「好きなことを仕事につなげてみたい」

「自分らしい働き方を見つけたい」

そんな想いをお持ちの方に、ぜひ参加していただきたいと思っています。

自分のアイデアが形になり、誰かに喜んでもらえる喜びは、何ものにも代えがたいものです。

この講座が、皆さまにとって新しい一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。一緒に楽しみながら学んでいきましょう。

7. パウダープリント体験者の声

「ずっと、こういう魔法を探していた！」

自分の作品を形にする方法をずっと探していました。そんな中でパウダープリントに出会い、「ずっと、こういう魔法を探していた！」と思ったのを覚えています。描くだけで終わっていた作品が、実際に手に取れる形になったことで、自分の表現の可能性が大きく広がりました。

「私の描いた絵に、ようやく居場所が見つかった」

描いた作品はたくさんありましたが、紙やデータのまま保存しているものがほとんどでした。パウダープリントで作品を手に取れる「モノ」にできたことで、「私の描いた絵に、ようやく居場所が見つかった」と感じています。

「私もやってみたい！と思いました」

絵を描くことは好きでしたが、作品を次にどう活かせばよいのか悩んでいました。パウダープリントを知り、「私もやってみたい！」と思いました。作品を形にする新しい選択肢を学べたことで、自分の表現の幅が広がり、これからの創作がますます楽しみになりました。

8. 講座概要

講座名 おうちブランドクリエイター養成講座

対象 イラストやアート作品の活用に興味のある方、初心者、50代以降の大人世代など

形式 オンライン講座

内容 動画講義、教材キット、講師サポート、コミュニティ参加など

受講期間 3ヶ月

申込方法 公式サイトまたはLINEより案内

公式サイト https://laughinc.co.jp/works/

開講日 2026年6月15日

9. ラフ株式会社について

ラフ株式会社は、アート、書道、料理、クラフト、スイーツなど、大人向けの体験型オンライン講座を企画・運営する会社です。

「学びと趣味で、生きがいをデザインする。」をブランドパーパスに掲げ、オンライン講座に教材キットと講師サポートを組み合わせた「おうちアトリエ型」の学び体験を提供しています。

当社が提唱する「学びレジャー」は、学ぶことを義務や勉強としてではなく、人生を豊かにするレジャーとして楽しむ新しい考え方です。

ラフは、50代を中心とした大人世代に向けて、好きなことに夢中になれる時間、人とつながる体験、自分らしい表現を楽しむ機会を届けています。

10. ラフ株式会社の事業の特徴

1. ユニークな講座企画力

ラフでは、単に一般的な習い事をオンライン化するのではなく、受講生が直感的に「やってみたい」と感じる講座コンセプトを設計しています。

ペット、アート、書道、料理、スイーツ、クラフトなど、人生後半の自己表現やライフスタイルに寄り添うテーマを中心に講座を展開しています。



2. 高付加価値な体験型オンライン講座

ラフの講座は、動画視聴だけで完結するものではありません。

教材キット、講師サポート、受講生同士のつながりを組み合わせることで、オンラインでありながらリアルな創作体験に近い学びを提供しています。



3. 趣味・生きがい領域への社会的な取り組み

ラフは、趣味や生きがいが人生後半のQOLや健康に与える可能性にも注目しています。

東北大学との共同研究では、趣味や生きがいとQOLなどの健康関連アウトカムとの関連性を明らかにすることを目的に、全国約3万人規模の調査データを活用した分析を進めています。

今後も、感覚的な価値だけでなく、エビデンスに基づいた「生きがい支援」「趣味活動支援」の社会実装を目指してまいります。

11. 今後の展望

ラフは、今後も「学びレジャー」という新しい文化の創造に向けて、さまざまなジャンルの体験型オンライン講座を展開していきます。

また、講師やクリエイターが持つ本物の技術や感性を、必要としている受講生に正しく届けることで、誠実な才能が報われる社会の実現にも貢献してまいります。

私たちは、学びや趣味を通じて、人生後半をもっと自由に、もっと楽しく、もっと自分らしく過ごせる社会を目指しています。

大人が夢中になれる社会をつくる。

それが、ラフの挑戦です。

会社概要

会社名 ラフ株式会社

代表者 代表取締役 永渕成記

所在地 東京都港区白金台5-3-6 白金台セントラルビル3階

事業内容 大人向け体験型オンライン講座の企画・運営、コンテンツの企画および販売等

ブランドタグライン 学びレジャーのラフ

ブランドパーパス 学びと趣味で、生きがいをデザインする。

公式サイト https://laughinc.co.jp/