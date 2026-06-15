障害児と高校生が共につくるダイバーシティ写真コンテスト

三機工業株式会社

三機工業株式会社（社長：名古屋 和宏）は、東京工芸大学（学長：吉野 弘章）と一般社団法人カラフルフォトリンピック（代表理事：内木 美樹）が主催する「第３回カラフルフォトリンピック」に、2026年よりゴールドパートナーとして協賛することとしましたのでお知らせします。

カラフルフォトリンピック※は、高校生が障害のあるキッズモデルを撮影する写真コンテストです。写真という表現を通じて障害のある子どもたちの個性・魅力・可能性を社会へ発信し、「見る人」と「撮る人」、そして「写る人」が共に成長できる場を提供し 、撮影を通じた世代や立場を超えた交流 を提供していく取り組みであり、当社はその理念と活動に深く共感し、今回の協賛を決定いたしました。

三機工業グループは、中期経営計画2027において「新たな社会価値の創造」と「働く仲間の幸福の追求」をマテリアリティ（重点課題）として掲げ、多様性ある職場づくりと社会貢献活動を推進しています。こうした体験の積み重ねが、誰もが生きやすい共生社会の実現につながると考えています。

当社は今後も、このような活動を通じて社会とともに成長してまいります。

■第３回カラフルフォトリンピック 開催概要

主催 東京工芸大学／一般社団法人カラフルフォトリンピック

撮影会 2026年8月18日（火）

※高校生が障害のあるキッズモデル（通称「カラフルモデル」）を撮影する、ダイバーシティ教育を目的とした写真コンテストです。東京工芸大学との協働のもと、2024年にスタートし、今回で第３回を迎えます。10代の若者が多様性を実体験として学ぶ場を提供しています。