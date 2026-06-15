外国人活用に、大きな別れ目。『コスト』か『人的投資』か。人事ではなく、【経営・新規事業・技術・人材育成】の部門が関心。【Beyond Forum 2026 出展レポート】

株式会社アップカル

先般出展いたしました展示会において、企業における外国人材雇用の位置づけが、単なる「労働力不足の解消」という表層的課題から、企業の「付加価値向上」に直結する重要戦略へと変容している実態が浮き彫りとなりました。

特筆すべきは、人事部門に留まらず、経営層や技術部門の方々から極めて強い関心が寄せられた点です。AI技術の活用と並行し、グローバル展開を見据えた新たなサービスや価値創造を担う人材として、外国人活用を戦略的に検討する企業様が多数を占めました。

海外での人材育成や日本語教育、入社後の生産性向上など、外国人材の定着には複合的な課題が伴います。しかし、現場の進行が「特定のボトルネック」によって阻害されている構造を紐解き、当社からの解決への道筋を提示した結果、多くの企業様から深い共感と高い関心を寄せていただきました。

当社は、外国人材が今後のグローバルビジネスにおけるスタンダードとなるのみならず、企業に新たな付加価値を生み出す「起爆剤」になり得ると確信しております。

【Beyond Forum 2026 出展レポート】

株式会社アップカル（本社：福井県敦賀市、代表取締役：杉山満軌）は、2026年に開催されたビジネス展示会「Beyond Forum 2026」に出展いたしました。

当日は「外国人財特有の課題を全体最適化し、『人的投資』へと昇華させる」をテーマに掲げ、従来の送り出し機関や紹介会社への「丸投げ」が生むミスマッチを解消する最新ソリューションを提示。

東証プライム上場の大手ハウスメーカーや全国展開の外食チェーン、大手アミューズメント企業の人事責任者・経営層から、地域のものづくりを支える製造業まで、多様な業界の皆様に多数ご来場いただき、大盛況のうちに終了したことをお知らせいたします。

■ 展示会で大きな反響を呼んだ、新時代の「統合型HRMシステム」

今回のブースでは、これまでの外国人雇用における「現状課題」を浮き彫りにし、それをテクノロジーでどう解決していくかを具体的なストーリーとして提示しました。

特に、ただデータを集約するだけでなく、「AIが課題を抽出してアジェンダ化し、経営・人事・現場の各視点へ具体的な『改善アジェンダ』として提示する」という独自の仕組みに対して、多くの経営者・人事部長様から高い関心が寄せられました。

【育成・採用・定着】の課題を根本から解決するアプローチ

・育成（採用期待値を基準に）： 「思っていた人材と違う」という現地丸投げの体制を脱却。AI日本語評価システムによる就労特化型の日本語能力測定で、企業の期待値に合わせた現地学習を仕組み化します。

・採用（データで齟齬を解消）： 「質より数の採用」によるミスマッチを防ぐため、母語×AI面接や、就労特化型日本語評価（IVE）などの多面的なツールを用いて齟齬を解消します。

・定着（データを基に戦力化）： キャリアの不透明さや、コミュニケーション不通による集団離職を防止。『多言語日報アプリ』をベースに最短1週間単位の超短期サイクル（SIM）でマネジメントし、課題を即座にAIが抽出・アジェンダ化します。

■ 主なご来場者様の属性（業種・部門）

当日は、外国人材の受け入れ拡大や、人的資本経営への移行を真剣に模索するトップランナーの皆様と熱いディスカッションが行われました。

・大手ハウスメーカー（技術本部・技術戦略部門）

・大手外食チェーン・フードサービス企業（管理・総務・人事労務部門）

・大手総合アミューズメント企業（人事・採用・人材育成部門）

・地域中核の製造業・エンジニアリング企業（総務・工場管理部門）

・グローバル人材紹介・コンサルティング企業（経営層・事業開発部門）

・国際教育支援・グローバル人材育成組織（運営幹部）

■ 株式会社アップカル 代表取締役 杉山満軌のコメント

「今回の『Beyond Forum 2026』では、業界の枠を超えて非常に多くの人事・経営のトップリーダーの皆様と直接お話しすることができ、私たちが掲げる『全体最適化と人的投資』という思想への確かな手応えを感じました。 外国人材を単なる労働力として消費するのではなく、企業の未来を創るパートナーとして迎えるための『改善アジェンダ』を、私たちはこれからもテクノロジーの力で提供し続けます」

■ 会社概要

会社名： 株式会社アップカル

代表者： 代表取締役 杉山満軌

所在地： 〒914-0063 福井県敦賀市神楽町1丁目2-1

事業内容： 外国人人材採用・定着・生産性向上のサポート、および統合システム・アプリケーションの開発・提供

公式HP： https://upcul.co.jp/