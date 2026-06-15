【THULE BAG】東京アウトドアショー2026 出展のお知らせ

ゼット株式会社

ゼット株式会社(本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之)が取り扱うスウェーデンのブランド『THULE』(スーリー)は、2026年6月26日(金)から28日(日)に幕張メッセで開催される『東京アウトドアショー2026（TOKYO OUTDOOR SHOW 2026）』に出展します。

リリースページはこちら :https://zett-bag.jp/thule/news/2026/06/15/21096/

『東京アウトドアショー2026（TOKYO OUTDOOR SHOW 2026）』

●開催日時

2026年6月26日（金）

14:00～18:00 ※一般特別公開

2026年6月27日（土）

10:00～18:00 ※一般公開

2026年6月28日（日）

10:00～17:00 ※一般公開

●開催会場

幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1・2・3

●THULEバッグブース

展示ホール2 No.289

●イベント公式サイト

https://2026.tokyooutdoorshow.jp/

THULEのバッグブースでは、週末のアウトドアトリップから、スポーツ遠征、ロードトリップまでアクティブな移動を、スマートにサポートする【Thule Chasm Duffel】、車載からサイトへの持ち運びまでスムーズな【Thule Chasm Chasm Gear Hauler】、街とアウトドアをシームレスにつなぐ【Thule Paramount シリーズ】など、街と自然の境界をシームレスに越える北欧デザインのバッグの他、旧モデルやサンプル品を販売。

インスタグラムアカウント@zett_thuleおよび@zett_thule_bagfansをフォローしていただいた方にはステッカー、さらにSNSやホームページ用にTHULEバッグを背負った写真を撮らせていただいた方にはオリジナルノベルティをプレゼント！

※無くなり次第終了

『東京アウトドアショー2026（TOKYO OUTDOOR SHOW 2026）』

アウトドア、モビリティ、エコロジーなどの最新情報を、知って、買えて、体験できる総合イベント。

今回は「多様で最先端のアウトドア」をテーマに、キャンプ・登山・釣り・クライミング・サイクリングなど幅広いアクティビティを一堂に紹介予定。2026年は新たに「ラン」を加え、より幅広い層に訴求する新しいアウトドアライフスタイルを提案します。

https://2026.tokyooutdoorshow.jp/

詳しくは、THULE BAG公式サイトよりご確認ください。

https://zett-bag.jp/thule/news/2026/06/15/21096/

【THULE】（スーリー）

1942年に設立されたTHULEは「Bring your life」をモットーに、アクティブな人々が、安全、簡単、スタイリッシュに大切な物を運ぶ為のプレミアムな製品を幅広く展開しています。

THULEはベースキャリア、ルーフボックス、サイクルキャリア、ウォータースポーツ、ウィンタースポーツキャリア、パソコン、カメラバッグ、アウトドアバックパックから、スポーツ用ベビーカー、自転車チャイルドシート、サイクルトレーラー等お子様関連の製品までをデザイン、製造し、その製品は世界140か国以上で販売されています。THULEはThule Group最大のブランドです。

・THULE BAG 公式サイト

https://zett-bag.jp/thule/

・@zett_thule公式インスタグラム

https://www.instagram.com/zett_thule/

・@zett.thule公式フェイスブック

https://www.facebook.com/zett.thule/

・消費者・読者からのお問い合わせ先

ゼット株式会社 お客様相談センター

フリーダイヤル：0120‐276‐010

お問い合わせフォーム：https://zett.jp/inquiry/

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