子ども・若者や路上生活者と共に育ててきた交流拠点が15周年／全国こども福祉センター、第14期通常総会を開催

特定非営利活動法人全国こども福祉センター

特定非営利活動法人全国こども福祉センター(https://www.kodomoo.net/)（愛知県名古屋市）は、2026年6月20日（土）15時より、第14期通常総会および設立15周年記念会を開催いたします。

全国こども福祉センター(https://www.kodomoo.net/)は、2012年から名古屋駅西口の公共空間を拠点として活動を続けてきました。困難を抱えた人を支援の対象として捉えるだけでなく、人と人が出会い、交流し、関係を育む場づくりを実践しています。

活動には、不登校やひきこもり、児童養護施設出身者、障害のある若者、生活に困難を抱える人、路上生活経験者など、多様な背景をもつ人々が参加しています。

活動開始から15年間で、延べ28,000人以上の子ども・若者が参加しました。現在も毎週土曜日に名古屋駅西口駅前広場で交流活動を実施しており、子ども・若者自身が活動の企画や運営を担っています。

今回の総会では、第14期の事業報告および今後の活動方針を共有するとともに、15年間の歩みを振り返りながら、これからの子ども・若者支援や地域づくりについて参加者とともに考えます。

全国こども福祉センターの活動は、会費・寄付・募金によって支えられています。子ども・若者が安心して集い、出会い、関係を育む場をこれからも継続していくために、総会へのご参加とあわせて、ご寄付による応援もお願いいたします。

総会の準備や案内も子ども・若者メンバーで行いました

【開催概要】

日時：2026年6月20日（土）15:00～17:00

会場：全国こども福祉センター事務所

（〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-8 405号室）

内容：

・第14期通常総会

・参加者との交流

・路上活動の見学、参加

対象：

会員、教育や福祉、まちづくりに関心のある方、報道関係者

参加方法：

ホームページの「お問い合わせ」から申し込みください。

https://www.kodomoo.net/a-query-form/

全国こども福祉センターの活動の様子（名古屋駅西広間）

主催：

特定非営利活動法人全国こども福祉センター(https://www.kodomoo.net/)

全国こども福祉センターはこれからも、支援関係を超え、人と人が出会い直せる公共空間と共同体づくりに取り組む。