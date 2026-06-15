じめじめする梅雨の時期に食べたい！夏の涼味メニュー「さっぱりからだ想いグルメ」

株式会社 大丸松坂屋百貨店

このたび松坂屋静岡店では、6月17日(水)から30日(火)までの期間、梅雨対策として夏の涼味メニュー「さっぱりからだ想いグルメ」を展開いたします。気象庁は6月7日(日)、静岡県を含む東海地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。梅雨明けは7月19日(日)頃と予想されており(参考：気象庁)、これから約1か月にわたり、湿度が高く、日照時間が少ないじめじめとした季節が続きます。こうした時期は、食欲の低下や体調の乱れを感じやすくなるかもしれません。そんな梅雨の時期に食べたい、さっぱりとした味わいのグルメや梅雨の時期ならではの商品を幅広く取り揃えました。この時期ならではの”食べやすさ”と”美味しさ”が際立つラインナップをご提案いたします。ぜひこの機会に、松坂屋静岡店がご提案する「さっぱりからだ想いグルメ」で、梅雨の季節を心地よくお楽しみください。

見た目も涼しげ爽やか！ひんやりゼリー

〈アンリ・シャルパンティエ〉

テリーヌ・ドゥ・フリュイ

6個入 税込3,240円

フルーツを贅沢に使用した自慢のテリーヌ

〈本高砂屋〉

パスパーラ

果汁ゼリー3個/果実ゼリー3個 税込1,296円

果実の豊かな味わいを

夏のひんやりデザート

〈フーシェ〉

ジュレ・クレール

9個入 税込1,620円

果汁やピューレを使用した爽やかゼリー

〈尾張松風屋〉

果物と野菜ぜりい

5個入 税込1,080円

野菜の恵みを果汁でおいしく

〈叶 匠壽庵〉

濃果汁（清見）

1個 税込280円

香りがよい清見オレンジの美味しさを詰め込みました

〈蕪村菴〉

京の水羊羹 水すずみ

110g 税込432円

北海道小豆と淡路島産藻塩を使用した水羊羹

さっぱり風味が楽しめる、夏らしい味覚！

〈麻布かりんと〉

夏季限定 梅ばちかりんと

税込540円

涼しげなミント味の青梅ばちと白梅ばちかりんとの詰合せ

〈桂新堂〉

金魚の水遊び

1個(標準入数34g)

税込993円

夏みかん、梅、だだちゃ豆、あおさなどさっぱり風味を楽しめます

酸味や薬味がアクセント！食卓に”さっぱり”をプラス

〈まつおか〉

揚げ茄子とたっぷり夏薬味だれ

100g 税込496円

酸味の効いたお出汁に漬けた茄子とたっぷりの夏野菜が相性抜群の夏の人気ナンバーワン商品

〈銀座 縁〉

伯方の塩 青じそつくね串

1本 税込150円

爽やかな青じその風味でリフレッシュ

〈eashion〉

日向夏香る！生ハムと蒸し鶏のサラダ五穀麺

1折 税込790円

日向夏ソースが夏にぴったり！

〈RF1〉

緑黄色野菜のシーザーサラダ

100g 税込540円

ビタミンA・C・Eが豊富な緑黄色野菜とナッツをバランス良く

〈まい泉〉

お米コロッケ トマト仕立て

1個 税込178円

夏季限定の揚物、お米を使ったコロッケ