【aim札幌店】クラシック×エッジ。歴史ある洋館と日本庭園で叶える、唯一無二のモダンブライダルフォト

有限会社三景スタジオ

札幌のウェディングフォトスタジオ「creative studio aim 札幌店」（運営：株式会社三景スタジオ）から、 歴史を感じるノスタルジックな洋館と、静寂が美しい日本庭園という2つの異なるロケーションを舞台に、 圧倒的な世界観で魅せるブライダルスタイルが登場。

新感覚のシチュエーション提案とディティールにこだわったビジュアルセンス、ヘアメイク力、カウンセリング力を武器に常に最先端をいくaim札幌店ならではの、新スタイリングです。

── Location 1 ──重厚な時を刻む洋館で、映画のワンシーンのように

https://aimbridal.hp.peraichi.com/all_hokkaido_location

前半の舞台は、クラシカルな美しさが息づく洋館。

── Location 2 ──和の静寂に溶け込む、洋のモード

- 光と影のコントラスト： 赤いクラシックなカーテンが印象的な窓辺では、アンニュイな表情とポージングで、どこか退廃的で美しい映画の一コマのような空気感を演出。- 空間の余白を楽しむ： 高い天井から吊り下げられた豪華なシャンデリアと、真っ白な壁の余白を大胆に活かしたカット。2人の絶妙な距離感が、スタイリッシュな佇まいを際立たせます。- アイコニックな外観： 淡いブルーの柱が印象的なノスタルジックな洋館の外観では、ドレスの質感が太陽の光に映え、少しリラックスした表情を覗かせて。

後半はガラリと雰囲気を変え、美しく整えられた日本庭園へ。

「和のロケーションにタキシードとドレス？」と思うかもしれませんが、

引き算されたモダンな衣装だからこそ、伝統的な木造建築や静かな池の佇まいに驚くほどマッチ。

池のほとりに佇む姿は、まるで現代アートのよう。

日本の伝統美と洋のモードが見事に融合した、唯一無二のカットに仕上がっています。

定番を覆す、大胆なセパレートドレスとタキシード

今回のスタイリングの主役は、花嫁の圧倒的な個性を放つセパレートタイプのドレス。

立体的なフリルのビスチェトップに、対照的な質感のフェザー風ロングスカートを合わせ、ヘルシーな肌見せとモード感を両立させています。

さらに、シアーなブラックのロンググローブと深みのあるリップを合わせることで、ドレスの白を引き締め、コーディネート全体をドラマチックに格上げしています。

新郎は、美しく身体に沿うタイトなブラックタキシードに身を包み、クラシカルな気品をキープ。

引き算の美学が光るスタイリングで、新婦のモダンなドレス姿をいっそう引き立てています。

aim Original VFW Collection

人生の記念を彩るのは、本当に心が踊るものであるように。

記念撮影をもっと自由に、カテゴライズを超えてファッショナブルに楽しむこと。

人生に一度きりの記念を残すという尊い選択は、これからの未来を彩る大切な思い出になる。

伝統や文化をへのリスペクトを胸に、もっと自由に記念を残していけるように。

そんな想いを胸に、aim/aimmeはオリジナル衣装を展開しています。

2026年4月の「バンクーバー・ファッション・ウィーク（VFW）」出演を記念し、北海道の広大な大地を舞台にした新たなプロジェクトを始動。これまで限定的だったロケーション撮影エリアを、道内40拠点へと大幅に拡大致しました。

さらに、世界5大ファッションウィークで喝采を浴びたオリジナル衣装「aim Original VFW Collection」をロケーション撮影にてリリースいたします。

世界ランウェイを歩いたあのデザインを、北海道の大地で纏う。

それは、他の誰にも真似できない、最高に贅沢でファッショナブルな体験です。

この挑戦を通じて、日本の写真館業界、そして日本の伝統文化の新たな可能性を世界に証明してまいります。

creative photo studio aim/aimme（エイム/エイミー）



aim/aimme東京原宿店

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TEL：03-6907-0726



aim/aimme札幌店

〒060-0808 札幌市北区北8条西3丁目32 8・3スクエア北ビル1F

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