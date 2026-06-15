米国最大級の酒類コンペティション「SFWSC2026」で全量芋焼酎「一刻者」、全量芋焼酎「一刻者」＜樽貯蔵＞がダブルゴールドを受賞

宝ホールディングス株式会社

【ダブルゴールドを受賞】左から、“全量芋焼酎「一刻者」”、“全量芋焼酎「一刻者」＜樽貯蔵＞”

宝酒造株式会社の全量芋焼酎「一刻者（いっこもん）」および全量芋焼酎「一刻者」＜樽貯蔵＞が、米国で開催された国際的な酒類品評会「サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション（SFWSC : San Francisco World Spirits Competition）2026」において、ダブルゴールドを受賞しました。

今回、宝酒造では、全量芋焼酎の合計６アイテムが受賞する結果となりました。

■受賞商品

・全量芋焼酎「一刻者」：ダブルゴールド

・全量芋焼酎「一刻者」＜樽貯蔵＞：ダブルゴールド

・全量芋焼酎「一刻者」＜赤＞：ゴールド

・全量芋焼酎「一刻者」＜長期貯蔵＞：ゴールド

・全量芋焼酎「一刻者」＜極円熟＞：ゴールド

・全量芋焼酎「ISAINA」：シルバー

「SFWSC」は、2000年の創設以来、毎年サンフランシスコで開催される米国最大級かつ国際的な酒類コンペティションです。インターナショナルワインアンドスピリッツコンペティション（IWSC）やインターナショナルスピリッツチャレンジ（ISC）と並んで、世界の酒類業界において、受賞結果には注目が集まっています。

審査では、カテゴリーごとに酒類の専門家による厳正なブラインドテイスティングが行われ、Gold（金賞）、Silver（銀賞）、Bronze（銅賞）が決定されます。さらに、審査員の満場一致で金賞に値する評価を獲得したものは、「Double Gold」（ダブルゴールド）の称号が与えられます。

当社は、今回の受賞を励みに全量芋焼酎「一刻者」ならびに全量芋焼酎「ISAINA」ブランドのさらなる育成に努めてまいります。

■ダブルゴールド受賞商品の概要

商品名：全量芋焼酎「一刻者」

アルコール分：25％

容量／容器：720ml／壜

参考小売価格：1,528円（消費税抜き）

商品特長：独自の芋麹仕込みと石蔵貯蔵によって、“芋本来の甘み”と“雑味のないすっきりさ“を

併せ持つ全量芋焼酎。芋の甘みとすっきりさが料理の味わいを引き立て、食事の時間をいっそう

豊かに。

商品名：全量芋焼酎「一刻者」＜樽貯蔵＞

アルコール分：25％

容量／容器：720ml／壜

参考小売価格：1,688円（消費税抜き）

商品特長：原材料に南九州（宮崎・鹿児島）産のさつまいもを１００％使用。当社独自の“芋麹仕込”と樽貯蔵熟成技術が生み出す、芋本来の香りと芳醇な“樽香” が絶妙に調和した、香り高く甘美な味わいが特長。

【参考】

・SFWSC公式Webサイト

SAN FRANCISCO WORLD SPIRITS COMPETITION - The Tasting Alliance(https://thetastingalliance.com/events/san-francisco-world-spirits-competition)

・全量芋焼酎「一刻者」ブランドサイト

https://www.ikkomon.jp/