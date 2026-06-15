【人気絵本「ノンタン」シリーズ50周年記念】ノンタンをもっと好きになる3冊を26年7月30日に同時発売！

ブルーシープ株式会社

絵本「ノンタン」シリーズ（キヨノサチコ作・絵、偕成社）刊行50周年を記念する展覧会が7月18日からPLAY! MUSEUMで始まります。あわせて、偕成社から新作絵本『ノンタンのおうち』が8月に発売予定です。

ブルーシープからは、7月30日に3冊を同時発売します。ブックデザインは、展覧会ビジュアルも担当する佐々木俊（AYOND）。ノンタンの絵本の世界を新しい視点で楽しめるラインナップです。

1. 『ねえねえ ノンタン』

ノンタンの絵とことばが元気に遊ぶ、子どもの本

シリーズ絵本からさまざまな表情のノンタンを集め、これまでのイメージとは異なる大胆な色使いと構成で、ノンタンがますます元気にパワーアップ。「ねえねえ ノンタン」「ぱぁ」「いない いなーい」「べろりんこん」―――ノンタンはいたずらして、走って、飛んで、笑って泣いて大忙し。ことばを口ずさみながら、ノンタンと一緒に遊ぶような一冊です。

『ねえねえ ノンタン』 価格：税込1,650円

絵：キヨノサチコ 構成：佐々木俊（AYOND） 編集：永岡綾

B5変型（185×185mm）、32ページ、上製 、ISBN: 978-4908356-80-3

2. 『あれあれ ノンタン』

ノンタンのまっすぐな気持ちが心をほぐす大人の本

失敗しちゃった、ひとりでさみしい、いっぱいいいっぱい、どうしよう。そんなときノンタンは、にこにこ大きな笑顔や、大好きなともだちのやさしさで、すぐにいつものノンタンに。幼い子どもらしく自由奔放だけれど、自分の気持ちにまっすぐで、いつだって前を向く。そんなノンタンの、心をほぐす30のシーンが収められた一冊です。

『あれあれ ノンタン』価格：税込1,650 円

絵・ことば：キヨノサチコ 文・編集：永岡綾

B6正寸、128ページ、並製 、ISBN: 978-4908356-81-0

3. 『ママノンタンの原画集』

ノンタンの原画を見て知る展覧会図録

「ノンタン」の生みの親、キヨノサチコは自分自身を「ママノンタン」と呼んでいました。ママノンタンが描いた約50点の原画やスケッチなど、貴重な作品と解説を収録した、50周年記念展の図録です。野原をかけめぐる元気いっぱいのノンタンと友だちを色鮮やかな原画で楽しんだり、ノンタン誕生秘話、絵本の制作過程、そして担当編集者が語るママノンタンのこと。ノンタンのことを見て知り、もっと大好きになる一冊です。

『ママノンタンの原画集』価格：税込2,200円

絵：キヨノサチコ 解説・編集：永岡綾 解説・編集補佐：金子さえ

A4正寸、80ページ、並製 、ISBN: 978-4908356-82-7

書籍共通情報

ブックデザイン：佐々木俊、大倉龍司（AYOND） 版元：ブルーシープ

販売スケジュール：2026年7月18日（土）PLAY! MUSEUMで先行販売、7月30日（木）書店発売

版元ページ：https://bluesheep.jp/projects/nontan-book

書籍クレジット：(C)︎SACHIKO KIYONO / MIKA KIYONO / KAISEI-SHA (C)︎Blue Sheep

【関連情報】偕成社よりシリーズ最新刊『ノンタンのおうち』発売

『ノンタンのおうち』

シリーズ7年ぶりの新刊となるポップアップ絵本『ノンタンのおうち』が8月に発売。

絵本をひらくと３つのお部屋がぐるっと広がる、立体しかけ絵本です

PLAY! MUSEUMで「誕生50周年記念 ノンタン ずっとともだち!!!展」開催

ノンタン「の」夢の中、ノンタン「を」お祝いする、ノンタン「と」遊ぶ。「の」「を」「と」の3つのキーワードからなるオリジナルストーリーをたどりながら、映像作品や立体造作を通して、前向きで優しいノンタンワールドを全身で体験できます。色鮮やかなノンタンの絵本原画約50点やスケッチも展示します。東京会場の終了後、全国巡回予定。

会期：2026年7月18日（土）～9月27日（日）

開館時間：10:00～18:00（最終入場は17:30） 会期中無休

会場：PLAY! MUSEUM（〒190-0014 東京都立川市緑町3-1 GREEN SPRINGS W3棟 2F）

関連サイト：https://play2020.jp/article/nontan50/

「ノンタン」シリーズ

1976年に出版された『ノンタン ぶらんこ のせて』『ノンタン おやすみなさい』『あかんべ ノンタン』が大ヒットし、現在までに合計41作を数える人気シリーズ。累計発行部数は3,500万部を超える（2026年5月時点）。

キヨノサチコ

1947年、東京生まれ。1976年に『ノンタン ぶらんこ のせて』（偕成社）でデビュー。以降「ノンタン あそぼうよ」シリーズを全23巻まで刊行するほか、「赤ちゃん版ノンタン」シリーズなど関連作品を次々に発表し、「ノンタン」はシリーズ累計発行部数3,500万部を超える代表作となった。2008年逝去。

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＜本件に関するお問い合わせ＞

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広報：森田

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TEL: 0422-27-5206