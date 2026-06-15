自動点呼で変わること、変わらないこと～現場運用の実際と活用のポイント～7月14日(火) 無料開催

東海電子株式会社

アルコール検知システム、自動点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システム、労働安全衛生システムを開発・販売する東海電子株式会社(本社：静岡県富士市 代表取締役：杉本哲也)は、2026年7月14日（火）、「自動点呼で変わること、変わらないこと～現場運用の実際と活用のポイント～」をテーマに、無料オンラインセミナーを開催いたします。

「自動化できる業務」と「管理者が担う業務」自動点呼を活かすための実践ノウハウを公開。

自動点呼で変わること、変わらないこと～現場運用の実際と活用のポイント～7月14日(火) 無料開催お申し込みはこちらから :https://lpfo.tokai-denshi.co.jp/260714seminar?_gl=1*1mxjfdx*_gcl_au*MTc2NjQ1NzcwMS4xNzc2ODM3MzAy*_ga*Njk2MzU1NjEyLjE3MjExOTYzOTI.*_ga_6M0CDTKZRM*czE3ODE0OTk5NDIkbzE2ODkkZzEkdDE3ODE0OTk5NDckajU1JGwwJGgxODEwNDAwMTQ0*_ga_MVSNDE195G*czE3ODE0OTk5NDIkbzExOTAkZzEkdDE3ODE0OTk5NDMkajU5JGwwJGgw

自動点呼の導入を検討している方や、導入後の運用に課題を感じている方必見。

自動点呼で変わる業務と管理者が担うべき役割を整理し、

現場で無理なく定着させるための運用ポイントや活用方法を事例を交えてご紹介します。

こんな課題をお持ちでしょうか

自動点呼で何が変わるのか、導入後の運用がイメージできない

自動点呼を導入したものの、現場で十分に活用できていない

管理者の業務負担を減らしながら、確実な点呼運用を実現したい

～主な対象者～

・自動点呼の導入を検討している運行管理者・安全運転管理者

・自動点呼の運用方法や定着に課題を感じている方

・点呼業務の効率化とコンプライアンス遵守を両立したい方

セミナー概要

開催日時：2026年7月14日(火) 13:30～14:30

開催方法：ZOOMによるオンライン形式（15分前よりログイン可能です）

参加費用：無料

【内容】

・点呼を本当に自動化できるのか

・自動点呼で変わること、変わらないこと

・現場で活用するための運用ポイント

・本日のまとめ

スピーカー：東海電子株式会社 東京営業所 小中野 達也

お申し込みはこちらから :https://lpfo.tokai-denshi.co.jp/260714seminar?_gl=1*1mxjfdx*_gcl_au*MTc2NjQ1NzcwMS4xNzc2ODM3MzAy*_ga*Njk2MzU1NjEyLjE3MjExOTYzOTI.*_ga_6M0CDTKZRM*czE3ODE0OTk5NDIkbzE2ODkkZzEkdDE3ODE0OTk5NDckajU1JGwwJGgxODEwNDAwMTQ0*_ga_MVSNDE195G*czE3ODE0OTk5NDIkbzExOTAkZzEkdDE3ODE0OTk5NDMkajU5JGwwJGgw

みなさまのご参加をお待ちしております。



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■本件に関するお問い合せ先： 東海電子株式会社 営業企画部

td-seminar@tokai-denshi.co.jp

■東海電子は安全・安心な社会へ向けて無料オンラインセミナーを開催しています

https://www.tokai-denshi.co.jp/exhibitions/index.html

■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、

社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。

東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/

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