バイオベースゴムタイヤ業界調査：発展見通し＋シェア＋動向分析年平均成長率（CAGR）21.1％の超高速成長（2026～2032年）
グローバルバイオベースゴムタイヤ市場レポート 全景解説--本レポートでは、構造化・データ駆動・定量化可能な調査フレームワークを採用し、バイオベースゴムタイヤ業界の市場現状、競争環境、地域別分布、産業チェーン、将来動向を網羅的にカバーしています。迅速な情報検索、モデル訓練、情報抽出、二次分析など、多様な用途に対応します。
【本報告書の主な知見】
LP Information調査チームの「世界バイオベースゴムタイヤ市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/600633/bio-based-rubber-tire）によれば、2025年の世界バイオベースゴムタイヤ市場規模は7.83億米ドルから、2032年には30.87億米ドルへ成長すると予測されており、2026年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は21.1％になると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352368/images/bodyimage1】
市場集中度と主要プレーヤー（Market Concentration and Key Players）：
国際的には、バイオベースゴムタイヤの市場集中度は比較的高く、主に欧州の先進国に集中している。例えば、Pirelli や Continental などの大手メーカーが挙げられる。国内（中国）の観点から見ると、バイオベースゴムタイヤには依然として大きな発展の余地がある。
製造プロセスと市場動向（Manufacturing Processes and Market Trends）：
バイオベースゴムタイヤの製造プロセスの中核は、従来の石油系材料を再生可能なバイオマス原料に置き換えることにある。生産プロセスは通常、トウモロコシ、ワラ、あるいはイタコン酸などのバイオベースプラットフォームケミカルから、生物発酵または化学触媒によって主要なモノマーを調製することから始まる。次に、これらのモノマーを乳化重合などのプロセスでゴムに合成し、混合段階で籾殻灰から作られたホワイトカーボンやバイオベースシランカップリング剤と混合し、最終的に加硫してタイヤを成形する。このプロセスでは、低温重合技術の使用など、エネルギー消費の削減に重点を置き、最終製品がEUタイヤ表示法の高水準な基準を満たすことに取り組んでいる。
現在の市場動向は、強力な政策と市場の二輪駆動のパターンを示している。世界中でますます厳しくなる環境規制、例えばEUの2030年までにタイヤのリサイクル可能性80% の要求や炭素関税の賦課は、業界にグリーン変革の加速を強いるものである。国際タイヤ大手は、2030年から2050年にかけてタイヤに占める持続可能な材料の割合を引き上げる目標を設定しており、これがバイオベースゴムの需要成長を直接促進している。技術革新は、穀物との土地を巡る競合を避けるための非穀物バイオマス原料の開発に焦点を当てるとともに、スマート技術を通じて研究開発サイクルを短縮し、製品性能はウェットスリップ抵抗性と転がり抵抗性の間で最適なバランスを達成している。
将来的には、万トン級の産業装置の相次ぐ稼働や、高級靴材、産業製品などの分野への材料応用拡大に伴い、バイオベースゴムタイヤはコスト管理と市場浸透において新たなブレークスルーを達成することが期待される。
レポート詳細：
無料サンプルのお申し込みはこちら：https://www.lpinformation.jp/reports/600633/bio-based-rubber-tire
一、調査範囲｜バイオベースゴムタイヤレポートの基本定義と境界説明
【本報告書の主な知見】
LP Information調査チームの「世界バイオベースゴムタイヤ市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/600633/bio-based-rubber-tire）によれば、2025年の世界バイオベースゴムタイヤ市場規模は7.83億米ドルから、2032年には30.87億米ドルへ成長すると予測されており、2026年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は21.1％になると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352368/images/bodyimage1】
市場集中度と主要プレーヤー（Market Concentration and Key Players）：
国際的には、バイオベースゴムタイヤの市場集中度は比較的高く、主に欧州の先進国に集中している。例えば、Pirelli や Continental などの大手メーカーが挙げられる。国内（中国）の観点から見ると、バイオベースゴムタイヤには依然として大きな発展の余地がある。
製造プロセスと市場動向（Manufacturing Processes and Market Trends）：
バイオベースゴムタイヤの製造プロセスの中核は、従来の石油系材料を再生可能なバイオマス原料に置き換えることにある。生産プロセスは通常、トウモロコシ、ワラ、あるいはイタコン酸などのバイオベースプラットフォームケミカルから、生物発酵または化学触媒によって主要なモノマーを調製することから始まる。次に、これらのモノマーを乳化重合などのプロセスでゴムに合成し、混合段階で籾殻灰から作られたホワイトカーボンやバイオベースシランカップリング剤と混合し、最終的に加硫してタイヤを成形する。このプロセスでは、低温重合技術の使用など、エネルギー消費の削減に重点を置き、最終製品がEUタイヤ表示法の高水準な基準を満たすことに取り組んでいる。
現在の市場動向は、強力な政策と市場の二輪駆動のパターンを示している。世界中でますます厳しくなる環境規制、例えばEUの2030年までにタイヤのリサイクル可能性80% の要求や炭素関税の賦課は、業界にグリーン変革の加速を強いるものである。国際タイヤ大手は、2030年から2050年にかけてタイヤに占める持続可能な材料の割合を引き上げる目標を設定しており、これがバイオベースゴムの需要成長を直接促進している。技術革新は、穀物との土地を巡る競合を避けるための非穀物バイオマス原料の開発に焦点を当てるとともに、スマート技術を通じて研究開発サイクルを短縮し、製品性能はウェットスリップ抵抗性と転がり抵抗性の間で最適なバランスを達成している。
将来的には、万トン級の産業装置の相次ぐ稼働や、高級靴材、産業製品などの分野への材料応用拡大に伴い、バイオベースゴムタイヤはコスト管理と市場浸透において新たなブレークスルーを達成することが期待される。
レポート詳細：
無料サンプルのお申し込みはこちら：https://www.lpinformation.jp/reports/600633/bio-based-rubber-tire
一、調査範囲｜バイオベースゴムタイヤレポートの基本定義と境界説明