秋葉原エリアの足専門施術所「整足院 秋葉原店」がリニューアルオープン！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352321/images/bodyimage1】
株式会社整足院（本社：東京都大田区田園調布、代表取締役：柏倉清孝）は、外反母趾・足の痛み専門「整足院 神田和泉店」の店名を「整足院 秋葉原店」へ変更し、内装を一新して2026年6月15日（月）にリニューアルオープンいたしました。
新店舗は、秋葉原エリアの足の専門施術所として、より多くの方に分かりやすくご利用いただける店舗を目指し、店名を変更するとともに、院内環境を刷新いたしました。より快適で洗練された施術空間のもと、外反母趾や足の痛みに特化した専門施術を通じて、さらなる顧客満足の向上を目指してまいります。
【店舗概要】
●店舗名：整足院 秋葉原店（旧：整足院 神田和泉店）
●リニューアルオープン日：2026年6月15日（月）
●営業時間：10:00～20:00（完全予約制）
●定休日：火曜・金曜
●所在地：〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-7-5 町田ビル1F
●アクセス：JR・つくばエクスプレス・日比谷線「秋葉原駅」より徒歩5分/都営新宿線「岩本町駅」より徒歩8分
●店舗ページ：https://seisokuin.jp/akihabara/
【主なサービス内容】
●特許取得の「整足テーピング」による専門施術（外反母趾・足の痛み・浮き指・足底のトラブルなどに対応）
●足指や足裏アーチの補整を目的とした「整足インナーサポーター」「整足院トーストレッチソックス」の販売
●施術効果を高める「整足インソール」や各種サポーターの販売
●機能性とデザイン性を兼ね備えたスイス発スポーツブランド「On（オン）」シューズの取り扱い
●商品サイト：https://seisokuin.jp/shop/
【整足院とは】
「整足院」は、外反母趾や足の痛みに特化した専門施術所として、2017年3月に東京都・田園調布で開業しました。特許を取得した「整足テーピング」を中心とした管理型施術により、足本来の機能回復を目指しています。
「どこへ行っても改善されなかった」と悩む方々の“足の駆け込み寺”として支持を集め、全国の多くの足のお悩みに向き合ってきました。
2020年からフランチャイズ展開を開始し、直営店・加盟店を合わせて全国へ店舗を拡大。
現在は全国82店舗を展開しており、今後も100店舗体制に向けて出店を進めてまいります。
【会社概要】
●会社名：株式会社整足院（Seisokuin Inc.）
●所在地：〒145-0071 東京都大田区田園調布2-50-12
●設立：2019年1月16日
●代表者：柏倉 清孝（Kiyotaka Kashiwagura）
●事業内容：外反母趾・足の痛みに特化した専門施術所「整足院」の運営（直営およびフランチャイズ）
●公式サイト：https://seisokuin.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352321/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社整足院
株式会社整足院（本社：東京都大田区田園調布、代表取締役：柏倉清孝）は、外反母趾・足の痛み専門「整足院 神田和泉店」の店名を「整足院 秋葉原店」へ変更し、内装を一新して2026年6月15日（月）にリニューアルオープンいたしました。
新店舗は、秋葉原エリアの足の専門施術所として、より多くの方に分かりやすくご利用いただける店舗を目指し、店名を変更するとともに、院内環境を刷新いたしました。より快適で洗練された施術空間のもと、外反母趾や足の痛みに特化した専門施術を通じて、さらなる顧客満足の向上を目指してまいります。
【店舗概要】
●店舗名：整足院 秋葉原店（旧：整足院 神田和泉店）
●リニューアルオープン日：2026年6月15日（月）
●営業時間：10:00～20:00（完全予約制）
●定休日：火曜・金曜
●所在地：〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-7-5 町田ビル1F
●アクセス：JR・つくばエクスプレス・日比谷線「秋葉原駅」より徒歩5分/都営新宿線「岩本町駅」より徒歩8分
●店舗ページ：https://seisokuin.jp/akihabara/
【主なサービス内容】
●特許取得の「整足テーピング」による専門施術（外反母趾・足の痛み・浮き指・足底のトラブルなどに対応）
●足指や足裏アーチの補整を目的とした「整足インナーサポーター」「整足院トーストレッチソックス」の販売
●施術効果を高める「整足インソール」や各種サポーターの販売
●機能性とデザイン性を兼ね備えたスイス発スポーツブランド「On（オン）」シューズの取り扱い
●商品サイト：https://seisokuin.jp/shop/
【整足院とは】
「整足院」は、外反母趾や足の痛みに特化した専門施術所として、2017年3月に東京都・田園調布で開業しました。特許を取得した「整足テーピング」を中心とした管理型施術により、足本来の機能回復を目指しています。
「どこへ行っても改善されなかった」と悩む方々の“足の駆け込み寺”として支持を集め、全国の多くの足のお悩みに向き合ってきました。
2020年からフランチャイズ展開を開始し、直営店・加盟店を合わせて全国へ店舗を拡大。
現在は全国82店舗を展開しており、今後も100店舗体制に向けて出店を進めてまいります。
【会社概要】
●会社名：株式会社整足院（Seisokuin Inc.）
●所在地：〒145-0071 東京都大田区田園調布2-50-12
●設立：2019年1月16日
●代表者：柏倉 清孝（Kiyotaka Kashiwagura）
●事業内容：外反母趾・足の痛みに特化した専門施術所「整足院」の運営（直営およびフランチャイズ）
●公式サイト：https://seisokuin.jp/
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配信元企業：株式会社整足院
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