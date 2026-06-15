アルミニウム製ヒートシンクの世界市場2026年、グローバル市場規模（受動式ヒートシンク、能動式ヒートシンク）・分析レポートを発表
2026年6月15日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「アルミニウム製ヒートシンクの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、アルミニウム製ヒートシンクのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
アルミニウム製ヒートシンク市場は、2024年に78億4200万米ドルの市場規模を記録しており、2031年には98億3200万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は3.3％となっており、電子機器や自動車産業の発展を背景に安定した成長が見込まれています。
アルミニウム製ヒートシンクは、電子部品や電力機器から発生する熱を効率的に放散するための熱管理部品です。アルミニウムは軽量で熱伝導性に優れ、加工しやすくコスト競争力も高いため、幅広い産業分野で採用されています。
近年では電子機器の高性能化や小型化が進む中で、発熱量の増加に対応する熱対策技術の重要性が高まっています。そのため、アルミニウム製ヒートシンクは電子機器の信頼性や寿命を支える重要な部品として需要が拡大しています。
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市場成長要因と市場動向
市場成長を支える最大の要因は、電子機器市場の拡大です。半導体、通信機器、産業用電子機器、電源装置などにおいて高性能化が進み、効率的な放熱対策が不可欠となっています。
また、自動車産業の電動化も市場成長を後押ししています。電気自動車やハイブリッド車では、電力制御装置やバッテリー関連機器から多くの熱が発生するため、高性能な熱管理システムへの需要が増加しています。
さらに、通信インフラの高度化やデータセンター需要の拡大も市場成長の重要な要因です。高速通信設備やサーバー機器では安定した温度管理が求められるため、高性能ヒートシンクの採用が進んでいます。
市場では軽量化、高放熱化、小型化、省エネルギー化が主要な技術開発テーマとなっており、製品性能向上への取り組みが活発化しています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、受動式ヒートシンクと能動式ヒートシンクの2種類に分類されています。
受動式ヒートシンクは自然放熱によって熱を逃がす構造を持ち、構造がシンプルで信頼性が高いことから幅広い電子機器で採用されています。
能動式ヒートシンクはファンなどを組み合わせて強制的に放熱を行う方式であり、高発熱機器や高性能電子機器向けに利用されています。高い冷却能力が求められる用途において重要な役割を果たしています。
用途別では、自動車、電子機器、その他用途に分類されています。
電子機器分野は市場最大の用途となっており、半導体、通信機器、産業機器、電源装置などで広く利用されています。自動車分野では電動化の進展によって需要が増加しており、車載電子機器や電力制御装置向けの採用が拡大しています。
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競争環境
市場には電子部品メーカーや熱管理ソリューション専門企業が多数参入しており、技術力や製品性能を中心とした競争が展開されています。
主要企業として、Alpha、Molex、TE Connectivity、Delta、Mecc.Al、Ohmite、Aavid Thermalloy、Sunon、Advanced Thermal Solutions、DAU、Apex Microtechnology、Radian、CUI、T-Global Technology、Wakefied-Vetteが挙げられています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「アルミニウム製ヒートシンクの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、アルミニウム製ヒートシンクのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
アルミニウム製ヒートシンク市場は、2024年に78億4200万米ドルの市場規模を記録しており、2031年には98億3200万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は3.3％となっており、電子機器や自動車産業の発展を背景に安定した成長が見込まれています。
アルミニウム製ヒートシンクは、電子部品や電力機器から発生する熱を効率的に放散するための熱管理部品です。アルミニウムは軽量で熱伝導性に優れ、加工しやすくコスト競争力も高いため、幅広い産業分野で採用されています。
近年では電子機器の高性能化や小型化が進む中で、発熱量の増加に対応する熱対策技術の重要性が高まっています。そのため、アルミニウム製ヒートシンクは電子機器の信頼性や寿命を支える重要な部品として需要が拡大しています。
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市場成長要因と市場動向
市場成長を支える最大の要因は、電子機器市場の拡大です。半導体、通信機器、産業用電子機器、電源装置などにおいて高性能化が進み、効率的な放熱対策が不可欠となっています。
また、自動車産業の電動化も市場成長を後押ししています。電気自動車やハイブリッド車では、電力制御装置やバッテリー関連機器から多くの熱が発生するため、高性能な熱管理システムへの需要が増加しています。
さらに、通信インフラの高度化やデータセンター需要の拡大も市場成長の重要な要因です。高速通信設備やサーバー機器では安定した温度管理が求められるため、高性能ヒートシンクの採用が進んでいます。
市場では軽量化、高放熱化、小型化、省エネルギー化が主要な技術開発テーマとなっており、製品性能向上への取り組みが活発化しています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、受動式ヒートシンクと能動式ヒートシンクの2種類に分類されています。
受動式ヒートシンクは自然放熱によって熱を逃がす構造を持ち、構造がシンプルで信頼性が高いことから幅広い電子機器で採用されています。
能動式ヒートシンクはファンなどを組み合わせて強制的に放熱を行う方式であり、高発熱機器や高性能電子機器向けに利用されています。高い冷却能力が求められる用途において重要な役割を果たしています。
用途別では、自動車、電子機器、その他用途に分類されています。
電子機器分野は市場最大の用途となっており、半導体、通信機器、産業機器、電源装置などで広く利用されています。自動車分野では電動化の進展によって需要が増加しており、車載電子機器や電力制御装置向けの採用が拡大しています。
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競争環境
市場には電子部品メーカーや熱管理ソリューション専門企業が多数参入しており、技術力や製品性能を中心とした競争が展開されています。
主要企業として、Alpha、Molex、TE Connectivity、Delta、Mecc.Al、Ohmite、Aavid Thermalloy、Sunon、Advanced Thermal Solutions、DAU、Apex Microtechnology、Radian、CUI、T-Global Technology、Wakefied-Vetteが挙げられています。