梅雨時期の“光不足”に着目。自然光に近いデスクライト「ジェントライト(R)」で、室内の作業・学習環境を見直す新提案

雨や曇りが続く季節、日中の光環境を整えることが、毎日のリズムづくりにつながる

有限会社ドリームチームが運営する「デスクライト名品館」は、梅雨時期に自然光を浴びる機会が減りやすいことに着目し、自然光に近い光でデスクまわりを照らす蛍光灯型デスクライト「ジェントライト(R)」を通じて、室内の光環境を見直す提案を強化します。

梅雨の時期は、雨や曇りの日が続き、外出時間や日光を浴びる時間が短くなりがちです。?人の体内時計は、目から入る光の情報によって調整されるとされており、特に朝から日中にかけて光を浴びることは、生活リズムを整えるうえで大切です。厚生労働省のe-ヘルスネットでも、朝の強い光は体内時計を早める方向に働くと紹介されています。

また、メンタルヘルスのサポートをするビタミンDは食事からの摂取に加え、日光に含まれる紫外線が皮膚に当たることで体内でも生成される栄養素です。国立環境研究所では、地域や季節ごとのビタミンD生成に必要な日光照射時間の情報を提供しており、日光とビタミンDの関係への関心も高まっています。

一方で、梅雨時期は「朝から部屋が暗い」「デスク作業中も光が足りない」「子どもの学習環境がどんよりして見える」といった、室内の明るさに関する悩みも増えやすい季節です。

そこでデスクライト名品館では、自然光に近い光を目指した蛍光灯型デスクライト「ジェントライト(R)」を、梅雨時期の室内環境づくりに役立つアイテムとして提案します。

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351870/images/bodyimage1】自然光に近い5,500K、Ra95の光で、デスクまわりを明るく快適に「ジェントライト(R)」は、色温度5,500K、演色指数Ra95の光を採用した蛍光灯型デスクライトです。セード横幅595mm、消費電力20W、ランプ平均寿命6,000時間、ベース・クランプの2Way設置に対応しています。高演色の光は、紙の文字や色の見え方を自然に近づけやすく、読書、勉強、デスクワーク、イラスト制作など、長時間机に向かう環境に適しています。特に梅雨時期は、窓から入る自然光が少なく、室内照明だけでは手元が暗く感じられることがあります。?ジェントライト(R)は、机全体を広く照らし、明るさのムラや影の出方を抑えながら、作業しやすいデスク環境をサポートします。【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351870/images/bodyimage2】梅雨時期こそ、「部屋の明るさ」を見直すタイミングデスクライト名品館では、梅雨時期の光環境について、次のような見直しをおすすめしています。朝起きたら、まずカーテンを開けて外の光を取り入れる雨や曇りで暗い日は、日中のデスクまわりを明るく整える勉強・仕事・読書をする場所は、手元の影やまぶしさを確認する夜は明るすぎる光やスマートフォンの使いすぎに注意する日光を浴びる機会が少ない日は、食事や生活習慣も意識するジェントライト(R)は、日光浴や栄養摂取の代わりになるものではありません。?しかし、自然光を浴びる機会が少ない季節に、室内の光環境を整えることは、日中の過ごしやすさや作業のしやすさを見直すきっかけになります。【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351870/images/bodyimage3】

開発・販売担当者コメント

梅雨の時期は、気分だけでなく、部屋の明るさもどこか重たく感じられる季節です。?特に在宅ワークやお子さまの家庭学習では、日中でも手元が暗く、知らないうちに目に負担をかけていることがあります。

ジェントライト(R)は、単に明るいだけのデスクライトではなく、自然光に近い見え方を目指したデスクライトです。?「晴れた日のように、机まわりを気持ちよく整えたい」?そんな方に、梅雨時期の光環境を見直す選択肢として知っていただきたいと考えています。

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351870/images/bodyimage4】

商品概要

商品名：蛍光灯型デスクライト ジェントライト(R)?カラー：ホワイト、ブラック?色温度：5,500K?演色指数：Ra95?ランプ平均寿命：6,000時間?設置方法：卓上ベース／クランプの2Way対応?※ジェントライトは、特殊照明に分類されているため、2027年の蛍光灯生産中止の対象から除外されています。

URL：https://gent-lite.com/



こんな方におすすめ

・梅雨時期の室内の暗さが気になる方?・在宅ワークや勉強中の手元環境を整えたい方?・LEDのまぶしさやギラつきが苦手な方?・読書や書き物を長時間行う方?・子どもの学習机に、目にやさしい光を選びたい方?・自然光に近い見え方のデスクライトを探している方

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351870/images/bodyimage5】

配信元企業：有限会社ドリームチーム

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