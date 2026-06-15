法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」、「AI博覧会 Nagoya 2026」出展のお知らせ
法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」を提供するCLINKS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：河原浩介）は、2026年6月16日（火）～6月17日（水）の2日間、名古屋コンベンションホールにて開催される『AI博覧会 Nagoya 2026（https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/nagoya-2026/）』（主催：株式会社アイスマイリー） に出展いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352399/images/bodyimage1】
出展内容
法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」
URL：https://www.knowleful.ai/
ナレフルチャットは、企業専用のクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。従業員のAIリテラシー向上から、組織全体のナレッジ共有まで包括的にサポートし、企業の生成AI導入における悩みを解決いたします。
実際の画面を使ったデモなどもご用意しておりますので、ぜひ当社ブース「小間番号：3階 B-2」までお越しください。
カンファレンス登壇のお知らせ
展示会内カンファレンスにて、当社ナレフルAI推進部 課長の中嶋 秀尚が登壇いたします。
・タイトル：「生成AIを定着させる現場主導の業務改革」
・開催日時：2026年6月16日（火）13:00～13:30
・会場：B会場
・登壇者：中嶋 秀尚（CLINKS株式会社 ナレフルAI推進部 課長）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352399/images/bodyimage2】
【講演内容】
生成AIは導入しただけでは成果につながらず、現場で使われ続ける仕組みづくりが重要です。本講演では、AIに不慣れな企業にもわかりやすく、活用が定着しない理由、社内ナレッジ活用、プロンプト作成、業務改善への落とし込み方を具体例とともに丁寧に整理します。明日から社内で実践できる導入ステップと、社内にAI活用を根づかせるための考え方をお伝えします。
詳細は以下をご確認ください
https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/nagoya2026_conf/1b-4/
「AI博覧会」とは？
AI博覧会は、”AI・人工知能”に焦点を当てたオフラインイベントであり、最新のAI技術やプロジェクト、業界のトレンドにフォーカスしています。日本国内のAI関連企業や専門家が集まり、展示、講演、デモンストレーション等が行われます。
開催概要
・名称：AI博覧会 Nagoya 2026
・会期：2026年6月16日（火）10:00～18:00、2026年6月17日（水）10:00～17:00
・会場：名古屋コンベンションホール 3F・4F
・住所：愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12
・主催：株式会社アイスマイリー
後援
・一般社団法人 日本ディープラーニング協会
・一般社団法人 生成AI活用普及協会
・一般社団法人 金融データ活用推進協会
・一般社団法人 ソフトウェア協会
・一般社団法人 リテールAI協会
・一般社団法人 生成ＡＩ協会
・一般社団法人 データサイエンティスト協会
ナレフルチャットについて
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。
「全員活躍AI」をコンセプトに、これから生成AIの導入・活用を始める企業向けに最適な機能やサービスを提供しており、これまでに1,000社を超える企業にご利用いただいています。
主な機能・サービスは以下の通りです。
・ プロンプト自動生成機能（特許取得済）：初心者でも簡単に生成AIを使いこなし、精度の高い応答を受け取ることができます。
・ ユーザー数無制限：ユーザーごとのコスト管理が必要無い、企業単位の月額料金制です。
・ マルチモデル対応：1つのサービス内でChatGPT、Gemini、Claudeなど様々なモデルを使い分けられます。
なお、ナレフルチャットではその他にも「スライド生成機能」（https://www.knowleful.ai/ppt-generate/）や「自律型AIエージェント機能」（https://www.knowleful.ai/agent/）など、業務効率化を支援する多彩な機能を提供しています。各機能の詳細については、それぞれのページをご参照ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352399/images/bodyimage3】
アクセス
名古屋コンベンションホール 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12
・JR「名古屋」駅より徒歩12分
・あおなみ線「ささしまライブ」駅より歩行者デッキ直結 徒歩2分
・近鉄「米野」駅より徒歩7分
・地下鉄東山線「名古屋」駅より徒歩12分
・地下鉄桜通線「名古屋」駅より徒歩12分
ご来場をお待ちしております。
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
配信元企業：CLINKS株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352399/images/bodyimage1】
法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」
URL：https://www.knowleful.ai/
ナレフルチャットは、企業専用のクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。従業員のAIリテラシー向上から、組織全体のナレッジ共有まで包括的にサポートし、企業の生成AI導入における悩みを解決いたします。
実際の画面を使ったデモなどもご用意しておりますので、ぜひ当社ブース「小間番号：3階 B-2」までお越しください。
カンファレンス登壇のお知らせ
展示会内カンファレンスにて、当社ナレフルAI推進部 課長の中嶋 秀尚が登壇いたします。
・タイトル：「生成AIを定着させる現場主導の業務改革」
・開催日時：2026年6月16日（火）13:00～13:30
・会場：B会場
・登壇者：中嶋 秀尚（CLINKS株式会社 ナレフルAI推進部 課長）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352399/images/bodyimage2】
【講演内容】
生成AIは導入しただけでは成果につながらず、現場で使われ続ける仕組みづくりが重要です。本講演では、AIに不慣れな企業にもわかりやすく、活用が定着しない理由、社内ナレッジ活用、プロンプト作成、業務改善への落とし込み方を具体例とともに丁寧に整理します。明日から社内で実践できる導入ステップと、社内にAI活用を根づかせるための考え方をお伝えします。
詳細は以下をご確認ください
https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/nagoya2026_conf/1b-4/
「AI博覧会」とは？
AI博覧会は、”AI・人工知能”に焦点を当てたオフラインイベントであり、最新のAI技術やプロジェクト、業界のトレンドにフォーカスしています。日本国内のAI関連企業や専門家が集まり、展示、講演、デモンストレーション等が行われます。
開催概要
・名称：AI博覧会 Nagoya 2026
・会期：2026年6月16日（火）10:00～18:00、2026年6月17日（水）10:00～17:00
・会場：名古屋コンベンションホール 3F・4F
・住所：愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12
・主催：株式会社アイスマイリー
後援
・一般社団法人 日本ディープラーニング協会
・一般社団法人 生成AI活用普及協会
・一般社団法人 金融データ活用推進協会
・一般社団法人 ソフトウェア協会
・一般社団法人 リテールAI協会
・一般社団法人 生成ＡＩ協会
・一般社団法人 データサイエンティスト協会
ナレフルチャットについて
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。
「全員活躍AI」をコンセプトに、これから生成AIの導入・活用を始める企業向けに最適な機能やサービスを提供しており、これまでに1,000社を超える企業にご利用いただいています。
主な機能・サービスは以下の通りです。
・ プロンプト自動生成機能（特許取得済）：初心者でも簡単に生成AIを使いこなし、精度の高い応答を受け取ることができます。
・ ユーザー数無制限：ユーザーごとのコスト管理が必要無い、企業単位の月額料金制です。
・ マルチモデル対応：1つのサービス内でChatGPT、Gemini、Claudeなど様々なモデルを使い分けられます。
なお、ナレフルチャットではその他にも「スライド生成機能」（https://www.knowleful.ai/ppt-generate/）や「自律型AIエージェント機能」（https://www.knowleful.ai/agent/）など、業務効率化を支援する多彩な機能を提供しています。各機能の詳細については、それぞれのページをご参照ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352399/images/bodyimage3】
アクセス
名古屋コンベンションホール 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12
・JR「名古屋」駅より徒歩12分
・あおなみ線「ささしまライブ」駅より歩行者デッキ直結 徒歩2分
・近鉄「米野」駅より徒歩7分
・地下鉄東山線「名古屋」駅より徒歩12分
・地下鉄桜通線「名古屋」駅より徒歩12分
ご来場をお待ちしております。
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
配信元企業：CLINKS株式会社
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