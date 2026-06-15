株式会社M&A Do（本社：東京都港区、代表取締役：濱田 啓揮）は、解体工事会社・解体関連事業者に向けたM&A・事業承継の相談窓口「解体工事M&A総合センター」を開設しました。

対象は、建物解体、内装解体、斫り工事、産業廃棄物収集運搬、石綿事前調査・除去対応、重機・車両を保有する解体工事会社など、解体工事関連事業で会社譲渡や事業承継を検討する中小企業です。

解体工事M&A総合センターでは、譲渡企業様から、相談料・着手金・中間金・月額報酬・成功報酬をいただきません。

URL：https://kaitai-ma-center.jp/

■開設の背景

解体工事業界では、経営者の高齢化、後継者不在、職長・重機オペレーターの採用難、建設業許可や解体工事業登録、産廃収集運搬、石綿対応、元請けとの関係維持など、事業承継に関する課題が複雑化しています。

解体工事会社の価値は、決算書だけでは判断できません。許認可、産廃マニフェスト、処分場との関係、石綿事前調査、重機・車両、職長、元請け・地域の紹介ルート、代表者保証まで、買い手が確認しやすい形に整理する必要があります。

解体工事M&A総合センターは、譲渡企業様の費用負担をなくし、社名非公開の初期相談から、解体工事業界の実務論点を踏まえて譲渡可能性や進め方を確認できる相談環境を整えるために開設しました。

■譲渡企業様の費用負担について

解体工事M&A総合センターでは、譲渡企業様から以下の手数料をいただきません。

・相談料：0円

・着手金：0円

・中間金：0円

・月額報酬：0円

・成功報酬：0円

なお、「譲渡企業様の手数料0円」は、当社が譲渡企業様から受領する上記手数料を指します。デューデリジェンス、登記、税務、法務、許認可変更、公租公課、外部専門家費用等は別途発生する場合があります。

■解体工事会社のM&Aで整理すべき論点

解体工事会社の中小企業M&Aでは、「誰に会社を引き継ぐか」だけでなく、「許認可、石綿対応、産廃、処分場、重機、職長、元請け筋をどのように守るか」が重要になります。

主な確認項目は以下の通りです。

・建物解体、内装解体、斫り工事、木造、RC、鉄骨、プラント、店舗原状回復などの対応領域

・建設業許可、解体工事業登録、技術者配置、更新時期、許可業種

・産業廃棄物収集運搬許可、許可エリア、処分場との関係、マニフェスト運用

・石綿事前調査、除去対応、有資格者、調査体制、施工実績、届出対応

・重機、車両、アタッチメント、保有・リース・ローン残高、稼働率、整備状況

・元請け、工務店、不動産会社、ハウスメーカー、地域紹介ルート、受注残

・職長、重機オペレーター、現場管理、協力会社、安全書類、事故履歴

・借入、代表者保証、金融機関対応、従業員・元請けへの説明順序

■サービス概要

名称：解体工事M&A総合センター

URL：https://kaitai-ma-center.jp/

内容：M&A仲介、M&Aアドバイザリー、事業承継サポート、買い手候補探索、企業価値の目安確認、条件整理

対象：建物解体、内装解体、斫り工事、産業廃棄物収集運搬、石綿事前調査・除去対応、重機・車両を保有する解体工事会社など

特徴：解体工事業界特化、譲渡企業手数料0円、秘密保持前提、社名非開示の初期相談対応、中小M&Aガイドライン遵守

■会社概要

会社名：株式会社M&A Do

本社所在地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

代表者：代表取締役 濱田 啓揮

設立：2021年4月1日

資本金：1,000万円

事業内容：M&A支援事業、スカウト型M&A、事業承継サポート、後継者スカウト、PMIサポート、企業価値評価

配信元企業：株式会社Ｍ＆Ａ Ｄｏ

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