金沢工業大学PMC（ポピュラー・ミュージック・コレクション）では、1,000枚を超えるシティポップのアルバム・ジャケットを中心に、シングル・ジャケットやノベルティTシャツなどを選りすぐって公開するとともに、本学学生が制作を行った展覧会「CITY POP COLORS」を開催します。

1970年代後半から1980年代にかけて、日本の都市文化とともに発展し、近年は国内外で再評価が進むシティポップ。本展の大きな見どころの一つが、LPジャケットによる‘カラーグラデーション展示’です。会場では、本学学生が、シティポップを彩った数々のLPジャケットを色彩ごとに分類し、空間全体をひとつのグラデーション作品として構成。ブルーからターコイズ、イエロー、オレンジ、レッドへと移り変わる色の流れの中で、来場者はジャケットデザインそのものが持つ美しさや時代性を新たな視点で鑑賞することができます。音楽作品として親しまれてきたレコードジャケットを、グラフィックデザインやアート作品として再解釈する本展は、シティポップが持つ都会的な色彩感覚や、洗練されたビジュアル文化を体感できる空間となっています。また、会場では、毎日日替わりでシティポップの名盤をアナログレコードやカセットテープで再生。当時のリスニングスタイルを再現し、視覚と聴覚の両面から、1970年代後半から1980年代にかけての日本の都市文化を象徴するシティポップの世界観を楽しむことができます。

近年、海外の若い世代を中心に広がるシティポップ人気により、日本の音楽文化への注目はますます高まっています。本展では、オリジナルアイテムの展示とアナログ音源の再生を通じて、シティポップが持つ普遍的な魅力と、そのデザイン文化の価値を再発見する機会を創出します。

＜開催概要＞

タイトル： PMCジャケット・アート展 CITY POP COLORS

開催期間： 2026年7月1日（水）～9月6日（日）

時 間： 月～土9:00～17:00、日・祝10:00～17:00

※7月31日（金）は18:30まで

※7月18日、8月1日、8月22日、8月29日、9月5日の土曜日は10:00～17:00

閉館日： 7月20日（月・祝）、8月7日（金）～8月17日（月）

場 所： 金沢工業大学ライブラリーセンター1F展示室

〒921-8501石川県野々市市扇が丘7-1

入場無料

※PMCスタッフによる展覧会場ツアー 全3回

7月11日（土）11:00～、7月31日（金）17:30～、9月5日（土）11:00～

いずれも30分程度

予約不要です。開始5分前に会場前にお集まりください。

お問い合わせ：金沢工業大学PMC TEL：076-294-6437（PMC直通）





＜金沢工業大学PMC（ポピュラー・ミュジック・コレクション）＞

PMCは、アナログ・レコードのジャケットが持つアート性が、本学学生の感性を刺激することを期待して1992年（平成4年）にスタートしました。全国でも珍しい、ポピュラー・ミュージックのアーカイブとして28万枚を超えるアナログ・レコード等を所蔵しており、本学学生だけでなく、一般の方もご利用できる施設です。一般の方のご利用は、ライブラリーセンター1Fインフォメーションにお申し出ください。