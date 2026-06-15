リオン、地域貢献活動の一環として補聴器購入支援施策を7月1日より開始

リオン株式会社（本社：東京都国分寺市、代表取締役社長：加藤公規）は、1944年の創業以来、国分寺市を拠点に社会貢献を企業理念に掲げ、補聴器や医用検査機器などの開発、製造、販売を通じて、人々の健康で快適な暮らしを支えています。

これまで地域貢献活動として、市内の小学校3年生を対象とした会社見学会を継続的に開催し、ものづくりの魅力や働くことへの関心を高める機会を提供してきました。また、当社リオネット補聴器アンバサダーであり、ご自身も補聴器を装用するYUMIEさんとともに、小学校での講演活動を通じて、難聴理解への啓発に取り組んでいます。さらに、2018年に国分寺市と地域活性化包括連携協定を締結して以降、活動の幅を広げ、その一つとして市民向け「聞こえの講座」を実施しています。講座では、聞こえの仕組みや加齢による聴力の変化、認知機能との関係などをわかりやすく紹介するとともに、当社が開発した「きこえチェッカー」を用いた聞こえの年齢の測定などを通じて、聞こえへの理解を深める取り組みを行っています。

このたび、2026年7月1日より、地域貢献活動の一環として、国分寺市民の皆さまを対象に、リオネット補聴器を購入時に割引価格で提供する新たな取り組み「国分寺市民割」を開始いたします。また、国分寺市においても、高齢者の聞こえの支援を目的とした「高齢者補聴器購入費助成事業」が始まります。これを機に、同日、当社と国分寺市の共催による市民セミナー「知っておきたい“聞こえ”の話」を国分寺駅直結のcocobunjiプラザ リオンホールにて、開催いたします。聞こえに関するさまざまな情報をご紹介いたしますので、ぜひご参加いただけますと幸いです。

今後も当社は、地域の皆さまとのつながりを大切にしながら、より豊かで安心して暮らせる地域社会の実現に向け、さまざまな活動に積極的に取り組んでまいります。

■地域貢献活動の一例

ものづくりの現場を学ぶ会社見学会

小学校で講演を行うYUMIEさん

「きこえチェッカー」を体験

■補聴器購入支援施策 「リオネット補聴器 国分寺市民割」の概要

地域貢献活動の一環として、地域の皆さまの聞こえをサポートし、より安心で快適な生活環境づくりを目指して実施いたします。

【実施開始日】 2026年7月1日（水）

【内容】 リオネット補聴器本体を店頭価格より20％割引で販売

【対象】 補聴器をご使用されるご本人が、国分寺市民の方

【実施店舗】

【利用方法】 住所が確認できる本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード等）をご提示ください。

【備考】 補聴器本体が対象です。

詳細は、リオネット補聴器お客様コールセンター（TEL：0120-2933-76）へお問い合わせください。

■市民セミナー「知っておきたい“聞こえ”の話」の概要

加齢による聞こえの変化や難聴と認知機能との関係、補聴器の必要性や選び方など、聞こえに関する正しい知識を分かりやすくご紹介する市民向けのセミナーです。あわせて、国分寺市の「高齢者補聴器購入費助成制度」についてもご案内します。

【日時】 2026年7月1日（水）10:00～12:00

【会場】 cocobunjiプラザ リオンホール（国分寺市本町3-1-1 cocobunji WEST 5階）

【プログラム】

・講演1：「聞こえのしくみと難聴～難聴は認知症の危険因子ってほんと？～」

国分寺市医師会 理事／中嶋耳鼻咽喉科 院長／補聴器相談医 中嶋 博史 先生

・講演2：「失敗しない！補聴器の選び方」

リオン株式会社 リオネットセンター 所長 石川 智浩

・講演3：「高齢者補聴器購入費助成制度のご案内」

国分寺市 福祉部 地域包括ケア課

【定員】 150名（先着順）

【参加費・申込】 無料・申込不要

※詳細は国分寺市ホームページをご確認ください。

https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/kenkou-fukushi/koureishien/1011655/1037715.html

【報道に関するお問い合わせ先】

リオン株式会社

（URL：https://www.rion.co.jp/）

担当：IR広報課 岡部、重川

TEL：042-359-7830

【リオネット補聴器に関するお問い合わせ先】

リオネット補聴器お客様コールセンター

TEL：0120-2933-76