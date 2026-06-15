新建新聞社（東京都千代田区・長野県長野市）は、『長野県官公庁団体職員録』の最新号を6/8に発売しました。

【大好評】電子書籍付きで面倒な検索もラクラク！

本誌は、長野県内の公的機関の職員の氏名・所属・役職をはじめ、団体役員なども網羅した唯一の職員名簿です。（令和８年５月１日までの人事を反映。首長、市町村議員、団体等の一部は５月中旬まで） 収録名簿数は約4万名。各機関の所在地・電話番号・FAX番号・E-mailアドレス・ホームページアドレス・役職表記付き職員名など詳細な情報をわかりやすく掲載しています。

新コンテンツ

新コンテンツとして、「長野県の首長・世帯数・人口・面積・一般会計予算の一覧表」をまとめました。 長野県および県内77市町村の基本データとしてご参照ください。

●第２次高市内閣（R8.2.18発足）の閣僚名簿を顔写真入りで掲載。生年月日、出身地、職歴、学歴などのデータも充実しています！ ●印字インデックスを採用し、見やすく使いやすくなっております。 ●県内19市の庁舎位置図を掲載しております。訪庁の際には大変便利です。

購入特典

購入特典として、希望者には電子書籍の利用も可能です。検索機能で目的の人物や団体・組織にすぐにジャンプでき、利便性もアップ。 また、前回の令和７年版より建設関係の県職員座席表も閲覧可能になりました。 ※電子書籍のみ掲載

主な掲載先

・内閣、国会議員 ・県会議員 ・県庁及び現地機関 ・県公社、事業団、企業団、協会、センター ・県下市役所 ・県下町村役場 ・総務省、裁判所、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省等 ・独立行政法人等 ・学校 ・病院、特別養護老人ホーム、老人保健施設 ・金融機関 ・電気、ガス、運輸、通信事業等 ・農林水産業団体、建設団体、各種団体、NPO法人

書誌情報

書名：長野県官公庁団体職員録（令和8年版） 発行日：2026年6月8日発刊 A5判 752頁 定価：8,800円(税込) お問い合わせ：新建新聞社 職員録担当 syokuinroku@shinkenpress.co.jp

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