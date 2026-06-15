2026年10月稼働 データカードダス『アイカツ！アンコール』キービジュアル公開。レジェンドコラボパートナーに「橋本環奈さん」が就任！

株式会社バンダイキービジュアル１.

＜「橋本環奈さん」がレジェンドコラボパートナーに就任！＞

株式会社バンダイ カード事業部は、データカードダス『アイカツ！アンコール』のレジェンドコラボパートナーに「橋本環奈さん」が就任したことを発表しました。さらに「橋本環奈さん」を起用した『アイカツ！アンコール』の新キービジュアルを同時に公開しました。

「橋本環奈さん」は、2014年にもデータカードダス『アイカツ！』にてスペシャルコラボパートナーを担当し、コラボパートナーとしては2回目の就任となります。今回公開したキービジュアルでは、鮮やかなレッドドレスと燦然と輝くゴールドのティアラを身にまとい、手にはアイカツ！カードを持った、優美な「橋本環奈さん」の姿にぜひご注目ください。「橋本環奈さん」とのコラボレーションの詳細内容については後日解禁を予定しています。続報にご期待ください。

キービジュアル２.

■出演者プロフィール

橋本 環奈（はしもと かんな）

Kanna Hashimoto

1999年生まれ。2011年、是枝裕和監督・脚本映画「奇跡」で映画デビュー。

2016年3月公開の角川映画40周年記念作品「セーラー服と機関銃 -卒業-」では初主演を務め、同作にて第40回日本アカデミー賞「新人俳優賞」受賞。映画主題歌でもある「セーラー服と機関銃」でソロデビュー。以降数多くの映画、テレビドラマに出演、多くは主演を演じる。また数多くの各種大手企業のCMに出演する他、TV・バラエティ番組などで幅広く活躍中。

舞台『千と千尋の神隠し』では2022年の東京・帝国劇場初演から主演・千尋役を演じ、2024年のロンドン・コロシアム公演、2025年の上海文化広場公演でも同役を担い、話題となる。また、2024年『NHK紅白歌合戦』では3年連続で司会を務める。

2024後期NHK連続テレビ小説『おむすび』では、ヒロイン・米田結役として出演。

2026年フジテレビ新月９ドラマ『ヤンドク！』にて主演を務める。

＜登場予定キャラクターや収録楽曲も続々公開中＞

5月１日のプロジェクト発表以来、本筐体に登場予定のアイドル達のPVや楽曲も続々と公開しております。6月7日にパシフィコ横浜 国立大ホールにて開催された「ALL AIKATSU！ BAND LIVE ～LEGGENDA VOCE～」にて新たなPVを公開し、『アイカツ！』より「大空あかり」の登場、さらに『アイカツ！ 10th STORY ～未来へのSTARWAY～』のOP楽曲『MY STARWAY』を収録することも決定しています。データカードダス 『アイカツ！アンコール』の各種情報は、公式HPやYouTubeにてぜひご確認ください。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=smxQPBR1s3k ]

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=TfrOFDQ4Px0 ]

ー6/7公開PVより一部抜粋ー6/7公開PVより一部抜粋

■『アイカツ！アンコール』公式HP:https://dcd.aikatsu.com/encore

■公式Xアカウント :https://x.com/aikatsu_dcd

■公式YouTube ：https://www.youtube.com/@aikatsu

■公式ハッシュタグ：#アイカツアンコール

＜データカードダス アイカツ！シリーズについて＞

データカードダス 「アイカツ！シリーズ」は、ファッションアイテムが描かれたカードを読み込ませて、オーディション（リズムゲーム）で遊ぶことのできる、デジタルキッズカードゲームです。2012年10月にサービスをスタートし、2014年3月にはカードの累計出荷枚数が1億1千万を突破。自分だけのオリジナルキャラクター「マイキャラ」を作ることができ、ゲームの結果を「アイカツパス」に記録できます。2012年にデータカードダス、テレビアニメシリーズがスタートした後、ニンテンドー3DSソフトやスマホ型玩具をはじめとした関連グッズも販売好調で、2014年時には「アイカツ！シリーズ」のバンダイナムコグループ全体売上として159億円を達成。直近2025年も売上を再拡大。今もなお、女児向け市場でも高い実績を誇るコンテンツです。

■ゲームの特徴

本筐体は「カードで広がるコーディネート」をテーマに、トップス・ボトムス・シューズ・アクセを組み合わせ、数多くのコーデバリエーションを実現しています。“選ぶ楽しさ”と“集める楽しさ”を両立するゲームです。

また、リズムゲームでは、自分がコーディネートしたアイドルがダンスやパフォーマンスを展開し、アイドルとしてのライブ体験も楽しむことができます。さらに、リズムゲームが成功すると華やかなライブ演出が展開され、アイドルのパフォーマンスの成功が会場のボルテージの上昇につながる、実際のライブ体験に近い感覚を楽しむことが可能です。コーディネート選び×リズムゲームで、ステージパフォーマンスを成功させ、セルフプロデュースを体験できることで、本筐体を通して自己表現の可能性を広げます。

データカードダス『アイカツ！アンコール』では、従来のファンも、新たなファンも、楽しく「アイドル活動＝アイカツ！」が体験できるゲーム内容を展開いたします。フラットパネルを活かした、新たな手遊び要素も追加し、より「アイカツ！」を直感的に体験頂ける機能や演出を実装予定です。

カードを選んで、ステージへ！自分だけのアイドルになれる、セルフプロデュース×アイドル体験型ゲームとして、本プロジェクト始動に合わせた新たな楽曲や、新規演出を用意し、唯一無二の体験をお届けいたします。本筐体の詳細な仕様は順次解禁を予定しています。続報にご期待ください。

＜『アイカツ！』とは？＞

2012年にデータカードダスとテレビ放送が始まった、トップアイドルを目指してアイドル活動(＝アイカツ！)に励む少女たちを描いた「アイカツ！シリーズ」。これまでに『アイカツ！』『アイカツスターズ！』『アイカツフレンズ！』『アイカツオンパレード！』『アイカツプラネット！』とシリーズ展開を行い、「アイカツ！シリーズ」10周年を迎えた2023年には、劇場映画『アイカツ！ 10th STORY ～未来へのSTARWAY～』公開、翌年には『アイカツアカデミー！』配信など、テレビ番組、映画、ライブ公演、配信、データカードダス、玩具、アパレル、雑貨などクロスメディアで発信し人気を博しています。2026年10月『アイカツ！アンコール』としてデータカードダスが再始動決定。それに合わせ、テレビアニメ『アイカツ！』のアンコール放送など、今後も多様なメディアを通じた “オールアイカツ！” 展開をお届けします。

【データカードダス基本情報】

■タイトル名：アイカツ！アンコール

■稼働予定日：2026年10月予定

■カードサイズ：縦86mm×横59mm

■売場：全国の玩具店・百貨店・量販店の玩具売場、アミューズメント施設など

■公式HP：https://dcd.aikatsu.com/encore

■公式Xアカウント：https://x.com/aikatsu_dcd

■公式YouTube：https://www.youtube.com/@aikatsu

■公式ハッシュタグ：#アイカツアンコール

【著作権表記】

(C)BNP/BANDAI, DENTSU, TV TOKYO

(C)BNP/AIKATSU 10TH STORY

(C)BANDAI

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※本リリースに記載の内容は、2026年6月15日現在のものです。掲載している情報は、予告なく変更となる場合がございます。

※本リリースに掲載の内容は全て開発中のものです。