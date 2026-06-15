【いっちょう】6月16日（火）よりグランドメニューをリニューアル

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス

販売概要

◆販売開始日 2026年 6月16日（火）

◆販売店舗 いっちょう 全店

◆詳しいメニューはこちら （6/16より掲載）

いっちょう：https://www.icho.co.jp/menu/

ご家族みんなの「食べたい」が見つかる圧倒的な600種類を超えるラインナップ

今回新たにバラエティ豊かな91種の新メニューが登場！

（※リニューアル商品含む）

お食事メニュー・おつまみメニューで計657品目のラインナップ！

「いっちょう」はお子様からご年配の方まで、三世代で楽しめる地域密着型の和食レストランとして親しまれてまいりました。地域の皆様にさらに喜ばれる店づくりを目指した今回のリニューアルでは、お食事・おつまみメニューを合わせて【計657品目】という圧倒的なラインナップをご用意いたしました。

バラエティ豊かな御膳や麺類、丼ものに加え、お祝い事や集まりにぴったりの豪華な御膳・ガッツリ食べる定食まで、あらゆるシーンに寄り添うメニューをご用意しています。

いっちょうならではの「選べる楽しさ」をさらにパワーアップしてお届けいたします。

【新メニューの紹介】（一例）

◆ 特別な日に！ハレの日を彩る贅沢な御膳

メインには、カニ・イクラ・ウニを贅沢に敷き詰めた目にも鮮やかな海鮮丼をメインとした特別な

ひとときを華やかに彩る大満足メニューです。

写真：いっちょう御膳（小うどんセット）2,690円（税込2,959円） 小そばセット 2,780円（税込3,058円）

◆13種の海の幸が集合！海なし県「群馬」の本気の海鮮丼!!

器から溢れんばかりに美しく盛り付けられた13種のネタは、どれも厳選した逸品。

どこから箸をつけても新鮮な海の幸の旨味が口いっぱいに広がる、見た目の華やかさと圧倒的な

食べ応えを両立させた本格的な海鮮丼です。

豪快海鮮丼（漬物・味噌汁付）2,590円（税込2,849円）

◆厚切り豚ロースを贅沢に使った「ご飯が進む」本格定食

圧倒的な「肉感」とジューシーな食べ応えにこだわった極厚豚ロースメニューをご用意いたしました。

厚切り250ｇ！ローストンテキ定食（ご飯・味噌汁・漬物・小鉢付） 1,490円（税込1,639円）豚の西京焼き定食（ご飯・味噌汁・漬物・小鉢・サラダ付）1,490円（税込1,639円）厚切りロース生姜焼き定食 （ご飯・味噌汁・漬物・小鉢付）1,390円（税込1,529円）

◆鴨肉の旨みがたっぷりのつけ汁「特製鴨汁」

定番のつけ汁「鴨汁」をリニューアル。鴨もも肉のコク、鴨油の甘味、焼いたネギの香りが凝縮された特製つけ汁。刻んだお肉がいっちょう自社製の「うどん」「そば」によく合います。

写真：鴨汁もりそば 1,050円（税込1,155円） 鴨汁もりうどん：1,050円（税込1,155円）

◆人気のミニパフェやアサイーなどデザートも彩り豊かに

大人気のアサイーデザートがいっちょうに新登場！満足感がありながらもヘルシーにお召し上がりいただける、女性を中心に大注目の新メニューです。

また、可愛いサイズの人気のミニパフェが全8種類へとパワーアップ！

「どれにしようかな」と選ぶ楽しさとテーブルの上がパッと華やぐ、いっちょう自慢の別腹スイーツです。

株式会社いっちょうについて

左：アサイーボウルヨーグルト899円（税込988円） 右：アサイーパフェ699円（税込768円）ミニパフェ 全8種 499円（税込548円）～

豊かな発想とチャレンジで 地域に密着した店づくりを目指して

和食レストラン「いっちょう」と焼肉「萬家」の2つのブランドを北関東を中心に展開しております。

1999年に栃木県の五十部（よべ）店をオープンして以来現在は47店舗を数えるまでになり、

お子様からご年配の方まで幅広い世代のお客様にご来店いただいております。

多数の個室や大宴会場、そして広々とした駐車場を完備しご家族での団らんから地域の集い

法事といった大切な行事までお車でも安心してお越しいただける環境を整えてまいりました。

近年では、地域の生産者様との連携による地産食材の積極使用や地域のイベント・活性化への協賛活動などを通じより深く地域社会に根ざした店づくりにも取り組んでおります。

◆店舗情報

いっちょう：https://www.icho.co.jp/(https://www.icho.co.jp/)

◆会社概要

会社名：株式会社いっちょう

所在地：群馬県太田市清原町319-3

代表者：春田将希

設立：2003年11月11日