【訃報】青木久元立川市長　御逝去のお知らせ

立川市役所

元立川市長 青木 久 氏（１０１歳）におかれましては、

令和８年６月８日（月）に御逝去されました。謹んでお悔やみ申し上げます。

氏 名 青木 久(あおき ひさし)

主な経歴 下記「主なご経歴」のとおり

死 亡 日 令和８年６月８日（月）

死 因 敗血症

年 齢 大正１４年５月２８日生 １０１歳

通夜・葬儀・告別式 ご遺族の意向により、６月13日（土）に近親者のみで執り行われました。

【記帳台】

立川市役所本庁舎において、以下の通り記帳台を設置します。

［期間］令和８年６月16日（火）～ 19日（金）午前８時30分～午後５時まで

［場所］立川市役所本庁舎（立川市泉町1156-9）

１階多目的プラザ（市民ロビー横）

［内容］長期にわたり市政に功労のあった故人に対し、市として弔意を表すとともに、市民や関

係者が弔意を表する機会を確保するため、ご遺族の意向を踏まえ、市役所に記帳台を設

置します。なお、香典、献花は受け付けていません。

【酒井大史 立川市長のコメント】

青木 久 元市長のご逝去の報に接し、心から哀悼の意を表します。多摩都市モノレールやファーレ立川の整備、JR中央線連続立体交差事業の推進など、本市の発展の礎を築かれるとともに、全国市長会会長として地方自治の発展に大きく貢献されました。長年のご功績に深く感謝申し上げ、ご冥福をお祈りいたします。

【主なご経歴】

昭和32年（1957年） 旧砂川町収入役就任

昭和38年（1963年） 立川市副収入役就任

昭和40年（1965年） 立川市建設部長就任

昭和44年（1969年） 立川市総務部長就任

昭和47年（1972年） 立川市福祉部長・企画財政部長就任

昭和49年（1974年） 立川市企画部長就任

昭和51年（1976年） 立川市開発部長就任

昭和53年（1978年） 立川市助役就任

昭和62年（1987年） 第14代立川市長就任

平成12年（2000年） 東京都市長会会長就任

平成14年（2002年） 全国市長会会長就任

平成19年（2007年） 立川市長退任 （５期２０年）

青木久氏は、大正14年（1925年）5月28日に生まれました。

昭和32年（1957年）に旧砂川町収入役に就任し、立川市との合併後は副収入役、建設部長、総務部長、福祉部長、企画部長、開発部長を歴任しました。昭和53年（1978年）からは助役として市政運営に携わり、昭和62年（1987年）に第14代立川市長に就任。以後5期20年にわたり市政の発展に尽力されました。

また、東京都市長会会長、全国市長会会長を歴任し、地方自治の発展にも大きく貢献されました。

立川の発展に残したご功績

青木氏は、「心のかよう緑豊かな健康都市立川」を掲げ、多摩地域の中核都市としての立川の基盤づくりを進めました。

＜鉄道・交通基盤の整備＞

立川駅周辺の都市基盤整備を推進するとともに、JR中央線三鷹・立川間連続立体交差事業の推進に尽力しました。鉄道による地域分断の解消や交通渋滞の緩和など、現在の立川の発展につながる大きな礎を築きました。

＜多摩都市モノレールの実現＞

多摩地域南北交通の重要性を早くから提唱し、多摩都市モノレール建設の基礎を築きました。今日の多摩地域の交通ネットワーク形成に大きく貢献しています。

＜ファーレ立川の整備＞

基地跡地の再開発事業を推進し、平成6年（1994年）にファーレ立川を完成させました。世界36か国、90人を超える芸術家によるアート作品を配置した先進的なまちづくりは、国内外から高い評価を受けています。

＜福祉の充実＞

総合福祉センターの整備をはじめ、高齢者や障害者福祉の充実、シルバー大学やシルバー人材センターの充実など、誰もが安心して暮らせるまちづくりにも力を注ぎました。

＜地方自治への貢献＞

東京都市長会会長、全国市長会会長として、地方分権改革や地方財政の充実に取り組み、全国の自治体を代表して地方自治の発展に尽力しました。

【問い合わせ】

立川市 市長公室 秘書課 担当：牛山（ウシヤマ）

TEL０４２-５２３-２１１１ （内線）２１６８