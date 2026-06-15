日本ゼオン、Kanvas Biosciencesへ投資

日本ゼオン株式会社

日本ゼオン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：豊嶋 哲也 以下、ゼオン）は、この度、CVCを運営する子会社 Zeon Ventures Inc.（米国カリフォルニア州、代表者：高橋 和弘）を通じて、米国ニュージャージー州プリンストンを拠点とする腸内マイクロバイオーム*を活用した医薬品開発企業 Kanvas Biosciences （以下、Kanvas社）へ投資しました。ゼオンは本投資を通じて、本領域に関連する新たな事業機会の探索を進めてまいります。

Kanvas社は、腸内マイクロバイオームを用いた医薬品の開発・製造を共に手掛ける世界初の創薬スタートアップです。同社は、腸内マイクロバイオームと宿主細胞（腸管上皮細胞など）の関係性を明らかにする独自技術を有しており、これにより、数百種類の多様な微生物からなるマイクロバイオーム混合物を用いた医薬品の製造、および大腸における薬効の可視化を可能にしています。

Kanvas社の技術は、マイクロバイオーム医療を「研究上の可能性」から「再現可能で製造可能な治療薬」へと進化させるものとして期待されており、ゼオンは、Kanvas社への投資を通じて、マイクロバイオーム関連市場における新規事業機会の探索を進め、将来的な事業ポートフォリオの強化につなげます。

ゼオンは、中期経営計画 STAGE30において「モビリティ」「医療・ライフサイエンス」「情報通信」「GX」を成長4分野と定めています。今回の投資は、このうち医療・ライフサイエンス分野における取り組みをさらに前進させるものであり、今後もスタートアップ投資や事業共創を通じて、「持続可能な地球」と「安心で快適な人々のくらし」に貢献してまいります。

【Kanvas Biosciences社の概要】

社 名 ： Kanvas Biosciences https://www.kanvasbio.com/

事 業 内 容 ： 空間生物学プラットフォームを活用したマイクロバイオーム創薬、開発、製造

代 表 者 ： Matthew Cheng（Co-founder & CEO）

【Zeon Ventures 概要】

社 名 ： Zeon Ventures Inc. https://www.zeon.ventures/

事 業 内 容 ： スタートアップ企業への投資活動等

代 表 者 ： 高橋 和弘

住 所 ： 25 Metro Drive, Suite 238, San Jose, California 95110