父の日は“ごちそう”で感謝を伝えようかっぱ寿司「初夏のごちそうワクワクキャンペーン」開催4日間限定のお得なセットメニュー＆食べ放題もお持ち帰りも対象のレシート応募抽選で1万円分の優待割引券が当たる！

カッパ・クリエイト株式会社 コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株)本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角 豪）は、2026年6月18日（木）から6月21日（日）までの4日間、「初夏のごちそうワクワクキャンペーン」を開催いたします。さらに、父の日シーズンに合わせ、店内飲食限定のお得なセットメニューの提供に加え、お持ち帰りも対象になる税込3,000円以上のレシート応募で優待割引券が当たるキャンペーンを実施いたします。

一年に一度の父の日。

照れくさくてなかなか言葉にできない「ありがとう」も、家族で囲む食卓の中では、ふとした瞬間に自然とあふれ出すものです。色とりどりの一皿、目の前で選ぶ楽しさ、そして「どれにする？」と笑い合う時間──そのすべてが、かけがえのない“思い出”へと変わっていきます。

初夏のやわらかな空気に包まれたこの季節、かっぱ寿司で、いつもより少しだけ特別な“ごちそう体験”をどうぞ。好きなネタを自由に楽しめる回転寿司ならではのワクワク感はもちろん、期間限定のお得なセットや、お持ち帰りも対象となる税込3,000円以上のレシート応募で1万円分の優待割引券が当たるキャンペーンをご用意。父の日のお食事をちょっとしたイベントに変え、いつもの外食を少し贅沢で特別な、そして心に残るひとときへと演出します。

かっぱ寿司は、これからもお食事の時間がもっと楽しくなるよう、毎日のワクワクを皆様と一緒に積み重ねてまいります。

「初夏のごちそうワクワクキャンペーン」概要

■実施期間：2026年6月18日（木）～6月21日（日）

■実施店舗：かっぱ寿司全店（※一部改装中店舗を除く）

■特設サイトURL:https://www.kappasushi.jp/cp/202606/wakuwaku

キャンペーン１.：4日間限定 お得なセットメニュー（店内飲食限定）

キャンペーン期間中、人気ネタを組み合わせた特別セットを通常よりお得に提供します。

よくばり3種3貫 食べ比べセット

・夏のトマトガーリック３貫食べ比べ

・３種のまぐろ食べ比べ

・３種の貝食べ比べ

通常価格：税込770円～

→4日間限定特別価格：税込740円～

（単品注文より30円おトク！）

初夏の贅沢ごち寿司 食べ比べセット

・初夏の旨ネタ5貫

・夏の彩り３貫

通常価格：税込1,420円～

→４日間限定特別価格：税込1,380円～

（単品注文より40円おトク！）

ラーメンと彩り小鉢セット

・鯛スープの塩ラーメン(メンマチャーシュー)

・たらこマヨ オニオンスライス

・茶碗蒸し

通常価格：税込880円～

→４日間限定特別価格：税込840円～

（単品注文より40円おトク！）

とろける幸せスイーツセット

・プレミアムプリン

・いちごとパッションフルーツのパンナコッタ

通常価格：税込700円～

→４日間限定特別価格：税込680円～

（単品注文より20円おトク！）

キャンペーン２.：食べ放題も！お持ち帰りも対象！レシート応募キャンペーン

開催期間：2026年6月18日(木)～6月21日(日)

開催店舗：かっぱ寿司全店(※一部改装中店舗は除く)

賞品内容：抽選で20名様にかっぱ寿司 優待割引券1万円分

内容：

期間中、店内飲食（食べ放題含む）・お持ち帰りご利用で1会計あたり税込3,000円以上のお会計の方を対象に、抽選で最大20名様に1万円分のかっぱ寿司の優待割引券をプレゼント

（※クーポンご利用時には値引き後税込3,000円以上のお会計が対象となります。）

応募方法：

1. 期間中に店内飲食（食べ放題含む）・お持ち帰りが利用する

※1 会計あたり税込 3,000 円以上のお会計の方が対象です。※デリバリーは対象外。

2. スマートフォンでレシート全体が見えるように撮影

3. 応募サイトへアクセスし、必要事項を入力、レシート画像をアップロードしてご応募

応募サイトURL:https://kappasushi-promo.jp/f/icp/d8ni2/

※応募サイト公開は2026年6月18日(木)10:30予定

応募期間：2026年6月18日(木)～2026年6月22日（月）23:59まで

注意事項：

※2026年6月18日(木)～6月21日(日)のキャンペーン期間中の店内飲食（食べ放題含む）・お持ち帰りが対象です

※デリバリーは対象外

※ご応募は日本国内在住の方に限ります

※レシートは1会計につき1口まで(合算不可)

※同一レシートの複数応募は無効です

※レシート内容が確認できない場合は無効となる場合があります

※不正応募と判断した場合は無効となります

※応募にかかる通信料はお客様負担となります

※当選権利の譲渡・換金はできません

※内容は予告なく変更となる場合があります

※抽選に参加される前に応募規約をご確認ください

※当選の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます

リリース内画像素材：https://x.gd/pMNVH