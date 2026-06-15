三井不動産がサポートするマオリ・オールブラックスをゲストに迎え、「MĀORI ALL BLACKS RUGBY PARK」をHisaya-odori Parkにて6月26日（金）より期間限定開催

三井不動産株式会社

三井不動産株式会社（所在：東京都中央区、代表取締役社長：植田俊）(以下、「三井不動産」）は、リージョナルパートナーとして応援しているニュージーランドのラグビーチーム「マオリ・オールブラックス」の来日を記念したイベント「MĀORI ALL BLACKS RUGBY PARK」を、2026年6月26日（金）～6月28日（日）の3日間、愛知県名古屋市の「Hisaya-odori Park（久屋大通公園）ミズベヒロバ」にて開催いたします。

本イベントでは、ラグビー体験コンテンツや選手との交流企画を通じて、スポーツを“観る”だけではなく、“楽しみ、体験する”機会を創出。都市公園を舞台に、スポーツを起点とした新たな賑わいづくりを目指します。また、6月26日（金）には、小学1～2年生の子どもたちを対象としたラグビーアカデミーを実施。未来世代が世界レベルのラグビーに触れられる特別な体験機会を提供します。

■“観るスポーツ”から“で体験するスポーツ”へ「MĀORI ALL BLACKS RUGBY PARK」実施背景

近年、都市空間においては、単なる消費や移動の場ではなく、“人が集い、体験を共有する場所”としての価値が求められています。三井不動産ではこれまで、「スポーツの力を活用した街づくり」をテーマに、スポーツを起点としたコミュニティ形成や地域活性化に取り組んできました。

今回、世界的人気を誇る「マオリ・オールブラックス」の来日を契機に、Hisaya-odori Parkを舞台にした都市型スポーツイベントを開催。ラグビーを通じて、子どもから大人までが交流し、街の新たな魅力を体感できる機会を創出します。

【参考】

スポーツの力を活用した街づくり 事例：https://www.mitsuifudosan.co.jp/bethechange/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51782/table/1075_1_102ad9a41275efddc500c84552c0301d.jpg?v=202606150252 ]

イベント名 ：MĀORI ALL BLACKS RUGBY PARK

日 程 ：2026年6月26日（金）～28日（日）

時 間 ：11：00～17：00

会 場 ：Hisaya-odori Park ミズベヒロバ（愛知県名古屋市中区錦3 丸の内3丁目）

主 催 ：三井不動産株式会社

内 容 ：ラグビー体験／交流企画／商業連携施策 ほか

協 賛 ：アディダス ジャパン株式会社、大正製薬株式会社

■マオリ・オールブラックス選手による、小学1～2年生の子どもたちを対象としたラグビーアカデミーも実施*

6月26日（金）には、「マオリ・オールブラックス」の選手によるラグビーアカデミーを開催いたします。小学1～2年生の子どもたち30名を対象に、選手と直接触れ合いながら、タグラグビーやパス体験などを通じてラグビーの魅力を体感いただける特別プログラムを実施します。

世界レベルのプレーを間近で感じられるだけでなく、スポーツを通じた交流や挑戦する楽しさを体験できる機会を創出。都市公園という開かれた空間の中で、スポーツが街に賑わいとコミュニケーションを生み出す取り組みを展開します。

実施概要

日 時 ：6月26日（金）（15:30開始予定）

場 所 ：Hisaya-odori Park ミズベヒロバ内 ゲージコート

対 象 ：小学1～2年生の子どもたち

人 数 ：30名

＊雨天荒天時は中止

■「マオリ・オールブラックス」を “街で体感”する多彩なコンテンツを展開

世界レベルのプレーを体感する「ラグビーアクティベーションエリア」

会場内には、パスターゲットやタックル体験など、子どもから大人まで気軽に楽しめるラグビー体験コンテンツが登場。初心者でもラグビーの魅力に触れられる参加型エリアを展開します。

Hisaya-odori Parkをラグビー仕様に装飾「パークジャック演出」

期間中、会場となるHisaya-odori Parkにて「マオリ・オールブラックス」の世界観を表現したウォールバナーや装飾を展開。都市公園全体をラグビー一色に染め上げ、来場者が思わず写真を撮りたくなる空間を演出。スポーツが街に新たな景色と賑わいを生み出す、“スポーツ×都市体験”を創出します。

「三井不動産×マオリ・オールブラックス お買い物キャンペーン」

Hisaya-odori Park内の商業施設「RAYARD Hisaya-odori Park」でのMSPポイント付与を伴うお買い上げで、「マオリ・オールブラックス」グッズやRAYARD Hisaya-odori-Parkのお買い物券・お食事券が当たるキャンペーンを実施します。

実施概要

期 間 ：6月23日（火）～ 6月28日（日）

対象施設 ：RAYARD Hisaya-odori Park内の対象店舗

参加条件 ：期間中、RAYARD Hisaya-odori Parkで合計2,000円（税込・合算可）以上の

ポイント付与を伴うお買い上げ

応募方法 ：ポイントエントリーシステムを活用して応募

当選発表 ：抽選のうえ、後日当選者に賞品発送

景品一覧

ニュージーランドカルチャーを楽しむ「マオリ・オールブラックス Cafe」

FabCafe Nagoyaでは、ニュージーランドラグビー協会との期間限定コラボで「マオリ・オールブラックス Cafe」を展開。マオリ・オールブラックスの魅力とニュージーランドのカルチャーに触れ、店内装飾や限定コラボメニュー、選手との交流イベントなどをお楽しみいただける特別企画を実施予定です。



実施概要

日 時 ：6月25日（木）～ 6月28日（日）9：00～20：30（L.O 20：00）

場 所 ：RAYARD Hisaya-odori Park内 FabCafe Nagoya

■ニュージーランドラグビー協会とのパートナーシップ契約締結について

三井不動産は 2024年6月、ラグビーニュージーランド代表「オールブラックス」、「マオリ・オールブラックス」、「オールブラックス XV(フィフティーン)」を擁するニュージーランドラグビー協会(以下「NZR」)とパートナーシップ契約を締結しております。リージョナルパートナーとして、2027年までNZRの日本国内での活動をサポートし、オールブラックスと共に街から未来を変える取り組みを行い、スポーツを通じた「感動体験」を創出してまいります。パートナーシップ契約締結の詳細につきましては、2024年6月10日発信の下記リリースをご参照ください。

【参考リリース】

「ニュージーランドラグビー協会とパートナーシップ契約締結 リージョナルパートナーとしてオールブラックスをサポート」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2024/0610/

■三井不動産とNZRのこれまでの取り組み

三井不動産とNZRは2019年、柏市でのW杯事前キャンプにおいてトレーニング施設や宿泊施設の提供などのサポートを行ったほか、日本とニュージーランドで日本品種の高品質な生食用ぶどうを生産・販売する社内ベンチャー企業「株式会社GREENCOLLAR」が、元ラグビーニュージーランド代表（オールブラックス）で、大英帝国勲章を受章したジョン・ジェイムズ・パトリク・カーワン氏をアンバサダーとして迎えるなど、NZRとの交流を深めてきました。

■三井不動産の街づくりとスポーツ

三井不動産は、2016年から「BE THE CHANGE」というスローガンを掲げ、スポーツの要素を盛り込んださまざまな街づくりを手掛けてまいりました。2024年4月に策定した長期経営方針「＆INNOVATION 2030」でも、事業戦略に掲げる新たなアセットクラスへの展開に向け、スポーツ・エンターテインメントを通じた感動体験の創出を目指しています。

2024年5月に開業した「LaLa arena TOKYO-BAY」では、音楽コンサートやスポーツイベントなど様々なイベントを通じて非日常の感動体験を提供するとともに、同エリアにある「三井ショッピングパーク ららぽーと TOKYO-BAY」や「三井ショッピングパーク ららテラス TOKYO-BAY」と一体となった企画を通じてリアルの体験価値を生み出すことで、お客さまが一日中楽しめる環境づくりに取り組んできました。

また、東京ドームなどで開催される大型アーティストライブと連動した公式POP-UPイベントが行われる「MIYASHITA PARK」、本格的なスポーツ・エンターテインメントイベントが実施可能な屋内型スタジアムコートを有する「三井ショッピングパーク ららぽーと堺」「三井ショッピングパーク ららぽーと安城」、スポーツや映画・音楽コンサートなどのパブリックビューイングが開催できるスポーツパークを有する「三井ショッピングパーク ららぽーと福岡」などのスポーツ・エンターテインメントの要素を盛り込んだ街づくりも手掛けています。

一人ひとりが変化そのものになろうという意味の

「BE THE CHANGE」のロゴは、世界を変える「風」をモチーフにデザインされました。

三井不動産のコーポレートカラーの二色で塗り分けられたエレメントは、「風に乗って飛び立つ鳥」をイメージしています。「人が変われば、世界は変わる」という思いから、

掲げたスローガンです。

■三井不動産グループのサステナビリティについて

三井不動産グループは、「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける」という「＆マーク」の理念に基づき、「社会的価値の創出」と「経済的価値の創出」を車の両輪ととらえ、社会的価値を創出することが経済的価値の創出につながり、その経済的価値によって更に大きな社会的価値の創出を実現したいと考えています。

また、2024年4月の新グループ経営理念策定時、「GROUP MATERIALITY（重点的に取り組む課題）」として、「1. 産業競争力への貢献」、「2. 環境との共生」、「3. 健やか・活力」、「4. 安全・安心」、「5. ダイバーシティ＆インクルージョン」、「6. コンプライアンス・ガバナンス」の6つを特定しました。これらのマテリアリティに本業を通じて取り組み、サステナビリティに貢献していきます。

【参考】

・「グループ長期経営方針」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/

・「グループマテリアリティ」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/