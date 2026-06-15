H.C.栃木日光アイスバックス プレシーズンゲーム2026 開催決定

株式会社栃木日光アイスバックス

＜プレシーズンゲーム2026 開催概要＞

【名称】 H.C.栃木日光アイスバックス プレシーズンゲーム2026

【主催】 株式会社栃木日光アイスバックス

【主管】 栃木県アイスホッケー連盟

【日時】 １.2026年8月01日（土） 14:00 試合開始 （12:30 開場/13:20 練習開始）

２.2026年8月22日（土） 14:00 試合開始 （12:30 開場/13:20 練習開始）

３.2026年8月23日（日） 14:00 試合開始 （12:30 開場/13:20 練習開始）

【対戦カード】 １.H.C.栃木日光アイスバックス 対 東京ワイルズ

２.H.C.栃木日光アイスバックス 対 横浜GRITS

３.H.C.栃木日光アイスバックス 対 東北フリーブレイズ

【会場】 栃木県立日光霧降アイスアリーナ （栃木県日光市所野2854）

【試合方法】

（1） IIHF競技規則に基づく

（2） 第3ピリオド終了して同スコアーの場合は、ただちにサドンビクトリー方式による

3on3の5分間の延長ピリオドを行い

なお決しない場合は、5名ずつのペナルティショットシュートアウトを行う

【参加資格】

（1） チームのベンチ入り選手は、22名以内（GK2名以内含む）とする。

但し、GKを除くプレイヤーは20名以内とする。

【チケット】

■チケット販売：6月15日（月）10:00～

券種：全席自由席

前売り自由券一般 3,000円（当日自由席券一般 3,500円）

前売り自由券中高生 2,000円（当日自由席券中高生 2,500円）

前売り自由券小学生 1,500円（当日自由席券小学生 2,000円）

※SS席をはじめ指定席の販売は行いません。

【チケット販売場所】

□ 「IBチケット」

2026年6月15日（月）10:00より販売開始（24時間受付可能）

購入先URL：https://r.funity.jp/IBticket（PC、モバイル）

対応座席： 全席自由席同価格・・・「前売り券」、「当日券」

利用料金： システム利用料 110円（税込）／1枚

支払い手数料

1.クレジットカード決済手数料：無料

2.コンビニ決済手数料：330円（税込）/1件（発券手数料）

3.メールにて電子チケット受取り 発券手数料：165円（税込）

4.コンビニでの受け取り 全国のファミリーマートで発券が可能

コンビニ発券手数料：165円（税込）/1枚

チケットサイトのご利用にあたって

※本サービスのご利用には無料会員登録が必要となります。

無料会員登録をお済ませのうえ、お申込みください。

※お申込みが完了すると「チケット購入完了メール」が届きます。

※お申込み内容はマイページの「予約／購入履歴」からもご確認いただけます。

※お支払方法は、ファミリーマート店頭でのお支払い

またはクレジットカード（VISA、MASTER、JCB）によるお支払となります。

※チケットの受取方法は紙チケット（ファミリーマートでの発券）

または電子チケットをお選びいただけます。電子チケットは無料会員登録時にご登録いただいた

メールアドレスに届きます。電子チケットのお受取りはスマートフォンのみとなりますので

あらかじめご了承ください。

※座席番号はチケット発券時に券面にてご確認ください。

※購入完了後のチケットのキャンセル・変更はできません。あらかじめご了承ください。

□「全国のファミリマート」（営業時間 各店舗による）

対応座席：全席自由席同価格・・・「前売り券」、「当日券」

購入方法

https://www.family.co.jp/services/ticket/ticket_buy.html

お支払い・受け取り方法

https://www.family.co.jp/services/ticket/ticketreserve.html

<チケット購入についてのお問合せ>

https://slib.f.msgs.jp/webapp/form/23288_slib_1/index.do?cid=icebucks

■備考：プレシーズンゲーム2026は、ファンクラブ会員特典の自由席無料クーポンを全席対象に

ご利用頂けます

■問い合わせ：H.C.栃木日光アイスバックスオフィス

住所： 日光市松原町17-1

電話： 0288-53-5166