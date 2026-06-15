H.C.栃木日光アイスバックス プレシーズンゲーム2026 開催決定
＜プレシーズンゲーム2026 開催概要＞
【名称】 H.C.栃木日光アイスバックス プレシーズンゲーム2026
【主催】 株式会社栃木日光アイスバックス
【主管】 栃木県アイスホッケー連盟
【日時】 １.2026年8月01日（土） 14:00 試合開始 （12:30 開場/13:20 練習開始）
２.2026年8月22日（土） 14:00 試合開始 （12:30 開場/13:20 練習開始）
３.2026年8月23日（日） 14:00 試合開始 （12:30 開場/13:20 練習開始）
【対戦カード】 １.H.C.栃木日光アイスバックス 対 東京ワイルズ
２.H.C.栃木日光アイスバックス 対 横浜GRITS
３.H.C.栃木日光アイスバックス 対 東北フリーブレイズ
【会場】 栃木県立日光霧降アイスアリーナ （栃木県日光市所野2854）
【試合方法】
（1） IIHF競技規則に基づく
（2） 第3ピリオド終了して同スコアーの場合は、ただちにサドンビクトリー方式による
3on3の5分間の延長ピリオドを行い
なお決しない場合は、5名ずつのペナルティショットシュートアウトを行う
【参加資格】
（1） チームのベンチ入り選手は、22名以内（GK2名以内含む）とする。
但し、GKを除くプレイヤーは20名以内とする。
【チケット】
■チケット販売：6月15日（月）10:00～
券種：全席自由席
前売り自由券一般 3,000円（当日自由席券一般 3,500円）
前売り自由券中高生 2,000円（当日自由席券中高生 2,500円）
前売り自由券小学生 1,500円（当日自由席券小学生 2,000円）
※SS席をはじめ指定席の販売は行いません。
【チケット販売場所】
□ 「IBチケット」
2026年6月15日（月）10:00より販売開始（24時間受付可能）
購入先URL：https://r.funity.jp/IBticket（PC、モバイル）
対応座席： 全席自由席同価格・・・「前売り券」、「当日券」
利用料金： システム利用料 110円（税込）／1枚
支払い手数料
1.クレジットカード決済手数料：無料
2.コンビニ決済手数料：330円（税込）/1件（発券手数料）
3.メールにて電子チケット受取り 発券手数料：165円（税込）
4.コンビニでの受け取り 全国のファミリーマートで発券が可能
コンビニ発券手数料：165円（税込）/1枚
チケットサイトのご利用にあたって
※本サービスのご利用には無料会員登録が必要となります。
無料会員登録をお済ませのうえ、お申込みください。
※お申込みが完了すると「チケット購入完了メール」が届きます。
※お申込み内容はマイページの「予約／購入履歴」からもご確認いただけます。
※お支払方法は、ファミリーマート店頭でのお支払い
またはクレジットカード（VISA、MASTER、JCB）によるお支払となります。
※チケットの受取方法は紙チケット（ファミリーマートでの発券）
または電子チケットをお選びいただけます。電子チケットは無料会員登録時にご登録いただいた
メールアドレスに届きます。電子チケットのお受取りはスマートフォンのみとなりますので
あらかじめご了承ください。
※座席番号はチケット発券時に券面にてご確認ください。
※購入完了後のチケットのキャンセル・変更はできません。あらかじめご了承ください。
□「全国のファミリマート」（営業時間 各店舗による）
対応座席：全席自由席同価格・・・「前売り券」、「当日券」
購入方法
https://www.family.co.jp/services/ticket/ticket_buy.html
お支払い・受け取り方法
https://www.family.co.jp/services/ticket/ticketreserve.html
<チケット購入についてのお問合せ>
https://slib.f.msgs.jp/webapp/form/23288_slib_1/index.do?cid=icebucks
■備考：プレシーズンゲーム2026は、ファンクラブ会員特典の自由席無料クーポンを全席対象に
ご利用頂けます
■問い合わせ：H.C.栃木日光アイスバックスオフィス
住所： 日光市松原町17-1
電話： 0288-53-5166