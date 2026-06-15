【体験学習 × 金融教育】小学生向け体験イベント「ちゅうぎん☆キッズドリーミースクール」開催

写真拡大 (全5枚)

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ


ちゅうぎんフィナンシャルグループ（岡山市 社長 加藤 貞則）では、次世代支援および金融リテラシー教育の一環として、岡山県内在住の小学生を対象に「ちゅうぎん☆キッズドリーミースクール」を開催します。



本イベントは、地域の未来を担う子供たちの育成を目的に、当社と地元企業・団体が共同開催するイベントで、さまざまな職場での体験を通じ、地域の企業や職業への関心を深めるとともに、「お金」に関する知識を身に付けていただく内容です。本年度は、昨年度より共催先を拡大し、7社1団体の共催により開催いたします。



当社では、今後も金融リテラシー向上支援に取組むとともに、次世代支援に資する活動を積極的に推進してまいります。



１．イベント名称

　ちゅうぎん☆キッズドリーミースクール



２．主催

　株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ



３．共催・体験内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166651/table/149_1_85c943cae2299e344990461bb90f4daf.jpg?v=202606150252 ]

　※詳細は別紙リーフレットをご参照ください。



４．参加費

　無料



５．申込締切

　２０２６年6月３０日（火）






















株式会社 ちゅうぎんフィナンシャルグループ

電話番号：０８６-２２３-３１１０
広報センター　岡嶋（内線２２５５）