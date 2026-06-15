【体験学習 × 金融教育】小学生向け体験イベント「ちゅうぎん☆キッズドリーミースクール」開催

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

ちゅうぎんフィナンシャルグループ（岡山市 社長 加藤 貞則）では、次世代支援および金融リテラシー教育の一環として、岡山県内在住の小学生を対象に「ちゅうぎん☆キッズドリーミースクール」を開催します。

本イベントは、地域の未来を担う子供たちの育成を目的に、当社と地元企業・団体が共同開催するイベントで、さまざまな職場での体験を通じ、地域の企業や職業への関心を深めるとともに、「お金」に関する知識を身に付けていただく内容です。本年度は、昨年度より共催先を拡大し、7社1団体の共催により開催いたします。

当社では、今後も金融リテラシー向上支援に取組むとともに、次世代支援に資する活動を積極的に推進してまいります。

１．イベント名称

ちゅうぎん☆キッズドリーミースクール

２．主催

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

３．共催・体験内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166651/table/149_1_85c943cae2299e344990461bb90f4daf.jpg?v=202606150252 ]

※詳細は別紙リーフレットをご参照ください。

４．参加費

無料

５．申込締切

２０２６年6月３０日（火）

株式会社 ちゅうぎんフィナンシャルグループ

電話番号：０８６-２２３-３１１０

広報センター 岡嶋（内線２２５５）