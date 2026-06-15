【地域社会貢献活動】ＳＤＧｓ私募債「地域応援型」の引受け（株式会社ゴフェルテック）
株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ
（当行保証付および適格機関投資家限定）
- 所 在 地 ：岡山県岡山市北区田町１丁目２-１０
- 代 表 者 ：庄司 正巳
- 業 種：電子機械製造業
- 売 上 高 ：１，１８１百万円（令和７年１１月期）
- 発 行 額 ：１００百万円
- 発 行 日 ：令和８年６月１５日（月）
- 発行期間：５年
- 返済方法：満期一括償還
- 資金使途：運転資金
- 寄 贈 先 ：公益財団法人岡山県育英会
- コメント：当社は、「コンピューターテクノロジーを縦横に駆使し、豊かで快適な社会の創造に貢献します」という企業理念のもと、電子回路製品の開発を通じてテクノロジーの進化に挑戦し続けてまいりました。
このたびの公益財団法人岡山県育英会への寄附が、これからの未来を担う学生の一助となることを願っています。
株式会社 中国銀行
電話番号：０８６-２２３-３１１１
当行では、私募債発行を通じ、地域社会に貢献する企業を応援しております。
６月１５日（月）に、株式会社ゴフェルテックの『ＳＤＧｓ私募債「地域応援型」※』の引受けと財務代理人を務めることとなり、その手数料の一部を公益財団法人岡山県育英会へ同社と当行の連名にて寄附いたします。
※『ＳＤＧｓ私募債「地域応援型」』
ＳＤＧｓに関連した地域社会への貢献を目的として、私募債発行企業からいただく手数料の一部で備品などを購入し、私募債発行企業が指定するＳＤＧｓに関連する先へ当行と発行企業の連名にて寄贈する私募債。
【発行企業および私募債の概要】- 銘 柄 名 ：株式会社ゴフェルテック 第３回無担保社債
（当行保証付および適格機関投資家限定）
- 所 在 地 ：岡山県岡山市北区田町１丁目２-１０
- 代 表 者 ：庄司 正巳
- 業 種：電子機械製造業
- 売 上 高 ：１，１８１百万円（令和７年１１月期）
- 発 行 額 ：１００百万円
- 発 行 日 ：令和８年６月１５日（月）
- 発行期間：５年
- 返済方法：満期一括償還
- 資金使途：運転資金
- 寄 贈 先 ：公益財団法人岡山県育英会
- コメント：当社は、「コンピューターテクノロジーを縦横に駆使し、豊かで快適な社会の創造に貢献します」という企業理念のもと、電子回路製品の開発を通じてテクノロジーの進化に挑戦し続けてまいりました。
このたびの公益財団法人岡山県育英会への寄附が、これからの未来を担う学生の一助となることを願っています。
株式会社 中国銀行
電話番号：０８６-２２３-３１１１
広報センター 岡嶋（内線２２５５）