62ComplexのLiDARソリューション、三重県桑名市「桑名駅西口ロータリー」の交通量調査に採用

62Complex株式会社

62Complex株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役：橋本司、以下「当社」）は、中電クラビス株式会社（中部電力グループ）から委託を受け、三重県桑名市の桑名駅西口に新設された新ロータリー（2025年6月21日供用開始）および同じく西口に以前から設置されている暫定ロータリーを対象とした交通量調査において、LiDARセンサーを用いた計測・解析を担当しました。本調査は、桑名市と中部電力株式会社が推進するスマートシティ「共創」ビジョンの取り組みの一環として実施されたものです。調査期間は2025年12月24日から2026年1月20日までの約4週間で、LiDAR5台により流入・流出台数、時間帯別交通量、動線（OD）を高精度に取得し、両ロータリーの併用状況と新ロータリー供用後の利用実態を定量的に可視化しました。

■ 背景

桑名市と中部電力株式会社は、2024年3月28日に包括連携協定を締結し、2024年11月6日にはスマートシティ「共創」ビジョンを公表。目指す姿として「“ワクワク”なくわな」の実現を掲げ、ICT等の新技術を活用した地域課題の解決と新たな価値創出に向けた取り組みを推進しています（出典：桑名市と中部電力はスマートシティ「共創」ビジョンを策定しました(https://www.chuden.co.jp/publicity/topics/1214766_3285.html)）。

このビジョンのもと、桑名駅西口では、2020年の自由通路・橋上駅舎の供用に続き、2025年6月21日に新ロータリーの供用が開始されました。同じく西口に以前から設置されている暫定ロータリーは、新ロータリー供用開始前より駅アクセスや送迎の主要な発着場所として利用されており、新ロータリー供用開始後も引き続き利用が継続されています。新旧の2つのロータリーが併存することに伴い、バス・タクシー・一般車の流れや両ロータリー間の役割分担の実態把握が重要な論点となっていました。中部電力グループでは、供用後の利用実態を客観データで把握し、スマートシティ施策の立案・検証に活用する必要があるとの認識から、グループ会社の中電クラビス株式会社が桑名駅周辺の交通状況調査を実施。中電クラビスは自社のAIカメラ型計測サービス「みまもりポール」による計測に加え、カメラの死角を補い広範囲の動線把握を目的として、LiDARによる計測を当社に委託しました。

■ 当社の役割

当社は、3次元空間計測に強みを持つLiDARセンサーを活用した交通解析ソリューションを提供しています。本件では、桑名駅西口の新ロータリーおよび暫定ロータリーに計5台のLiDARセンサーを設置し、歩行者・自転車等と車両を区別したうえで、車両の流入・流出の方向別台数、時間帯別変動、動線（OD）を自動解析しました。AIカメラでは捕捉しづらい夜間・逆光環境下でも安定した計測が可能であり、24時間にわたる連続データ取得と高精度な動線把握に寄与しました。

■ 調査概要

LiDAR計測の主なハイライト

■ 今後の展開

[表: https://prtimes.jp/data/corp/174862/table/9_1_02e6643e222493d169882fba1c065cdd.jpg?v=202606150252 ]新・暫定ロータリー周辺電柱への計測機器導入1. 高精度なIN/OUT一致- 西口暫定ロータリーにおいて、流入・流出台数のIN/OUT誤差は0.75％と、一般的な交通量調査の許容水準を大きく上回る高精度を記録。- 西口新ロータリーでは、設置環境（死角・遮蔽）の影響で誤差が拡大した箇所があり、今後の設置最適化に向けた知見を取得2. 新・旧ロータリーの役割の違いを可視化- 西口新ロータリーは、平日約1,059台／日に対し休日約1,422台／日と休日の利用が約34％増加。商業・送迎等を含む多目的ハブとしての特性を確認- 西口暫定ロータリーは、平日約1,040台／日、休日約1,072台／日と曜日差がほぼなく、通勤・通学中心の定常的な駅アクセス動線として機能3. 動線（OD）と混雑予測への応用- 新ロータリーの流出入のうち、駅西側（市街地側）方向が流入の約45％・流出の約54％を占め、駅西側が主要動線であることを確認- 両ロータリーの利用状況から混雑度の時間変化について予測するシミュレーションを行い、各ロータリーの運用方針や今後の駅前整備に向けた運用ルール検討に寄与新・暫定ロータリーの平日／休日 1日平均利用台数（LiDAR計測）

当社は、LiDARによる高精度な交通計測・動線解析ソリューションを、駅前広場・再開発エリア・商業施設周辺・交差点など、全国の交通結節点へ展開してまいります。AIカメラとの併用による相互補完、ならびに取得データを活用したシミュレーション／OD解析を組み合わせることで、自治体・交通事業者・開発事業者の意思決定を支える定量データを提供し、スマートシティおよびMaaS推進に貢献してまいります。

■ 62Complex株式会社について

会社名：62Complex株式会社

代表者：橋本司

設立年：2021年2月3日

本社所在地：福岡県福岡市中央区舞鶴3丁目7-13大禅ビル301

事業内容：センサー技術を用いたフィジカル空間、デジタルデータの解析

URL：https://62complex.com/