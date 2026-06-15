Pilates Mee、新店舗「京成高砂店」を2026年6月7日にオープン！京成高砂駅 徒歩2分、京成線沿線のスタジオがさらに充実

株式会社RiAGEL

マシンピラティス専門スタジオ「Pilates Mee（ピラティスミー）」を運営する株式会社RiAGEL（代表取締役：田村亮人）は、2026年6月7日、東京都葛飾区に「Pilates Mee 京成高砂店」をオープンしました。京成高砂駅から徒歩2分に位置する新店舗では、インストラクター1名につき最大3名の少人数制で指導するセミパーソナルピラティスと、完全個別のパーソナルピラティスを提供します。

Pilates Mee 京成高砂店 詳細ページ

https://m-pilates.com/shop/tokyo/keisei-takasago/(https://m-pilates.com/shop/tokyo/keisei-takasago/)

Pilates Mee 京成高砂店の特徴

京成線4路線が乗り入れる「京成高砂駅」から徒歩2分。京成沿線屈指の乗換駅が最寄り

京成本線・京成金町線・北総線・成田スカイアクセス線の4路線が乗り入れる京成高砂駅から徒歩わずか2分の立地です。京成高砂駅は京成電鉄のジャンクション駅として知られ、京成本線で青砥・日暮里方面から、北総線で東松戸・新鎌ヶ谷方面からと、幅広いエリアにお住まいの方が乗り換えのついでに立ち寄ることができます。駅前にはイトーヨーカドーをはじめ日常の買い物スポットも揃っており、用事のついでに気軽に通いやすい環境です。

全国130店舗以上が利用可能。近隣の京成立石店・京成小岩店・新小岩店にも通える

Pilates Mee会員は全国130店舗以上のどの店舗でもレッスンを受けることができます。京成高砂店と同じ京成線沿線には、京成立石店と京成小岩店があり、乗り換えなしでスタジオを使い分けることが可能です。また、路線バスで気軽にアクセスできるJR総武線沿線の新小岩店も利用でき、京成線・JR線どちらをお使いの方にも便利です。東京都内だけでも50店舗以上が展開されており、通勤先やお出かけ先でのレッスン継続にも対応できます。

Pilates Mee 京成高砂店の雰囲気

Pilates Mee 京成高砂店で提供するレッスン

セミパーソナルピラティス（最大3名）

1名のインストラクターが最大3名のお客様を同時に指導する、Pilates Meeの基本レッスンです。少人数制のため、グループレッスンでは難しい一人ひとりの姿勢や動きの細かな修正が可能でありながら、パーソナルレッスンと比べて手頃な価格で継続しやすい料金設定を実現しています。タワーリフォーマーを使用した本格的なマシンピラティスを、月額11,000円（税込・月2回）から始められます。

パーソナルピラティス（完全個別）

インストラクターとマンツーマンで行う完全個別のレッスンです。身体の状態や目標に合わせたオーダーメイドのプログラムを組むため、特定の部位を集中的に改善したい方や、自分のペースでじっくり取り組みたい方に適しています。セミパーソナルと併用することも可能で、普段はセミパーソナルで通いながら、月に1回だけパーソナルで重点的にケアするといった使い分けもできます。

Pilates Mee 京成高砂店の料金体系

Pilates Mee 京成高砂店のアクセス

〒125-0054

東京都葛飾区高砂３丁目１２－１６ ソレイユMOMO A

京成高砂駅 徒歩2分

Pilates Mee 京成高砂店の営業情報

Pilates Mee 京成高砂店 オープン特典

[表: https://prtimes.jp/data/corp/151208/table/23_1_ae5a6084967c431e64c5226ac6938840.jpg?v=202606150252 ]

通常9,800円/税込の体験レッスンが無料になるキャンペーンを実施しております。さらに、月額プランの料金が永続10%オフとなります。これを機にぜひ体験レッスンをお申し込みください。

Pilates Mee 京成高砂店 体験レッスンのご予約

こちら(https://reserve.m-pilates.com/booking/store/131)から体験レッスンをご予約ください。また、LINEの友達追加(https://lin.ee/SWQDYl3)で空き枠のお知らせを受け取れます。

Pilates Meeについて

Pilates Mee（ピラティスミー）は、「ピラティスを生活の一部に」をコンセプトに全国130店舗以上を展開するマシンピラティス専門スタジオです。インストラクター1名につき最大3名までのセミパーソナル形式を採用し、一人ひとりの姿勢や動きを丁寧に確認しながら指導を行います。パーソナルに近い指導品質でありながら、セミパーソナルの定額制により1回あたり1,250円（※1）からという料金設定を実現しました。

当日予約・当日キャンセルに対応しており、チケットの持ち越しも可能なため、忙しい方でも自分のペースで続けられます。また、会員であれば全国すべての店舗を追加料金なく利用できます。会員の約71%（※2）がピラティス未経験からスタートしており、6ヶ月継続率は96.3%（※2）。幅広い年代に利用されています。

公式サイト

https://m-pilates.com/(https://m-pilates.com/)

（※1）通い放題37,500円（税込）に30日間通った場合

（※2）2026年1月現在

Pilates Mee 運営情報

運営会社：株式会社RiAGEL

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-3 アミーホール513

運営責任者名：田村 亮人